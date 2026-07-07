升中派位2026｜港澳信义会明道小学获派首三志愿100% 校长：多接触外区中学成就佳绩

升中派位2026｜中一派位2026于结果今日公布，位于将军澳的港澳信义会明道小学于今年升中派位中，交出极为亮丽的成绩表，毕业生获派首三志愿的成功率高达100%，远高于全港平均水平91%，消息令全校师生及家长感到鼓舞。

港澳信义会明道小学（图片来源：受访者提供）

多元升中支援助家长学生认识名区学校

港澳信义会明道小学陈文芳校长及学务主任冯楚乔主任对于这次「大满贯」的派位成绩同表喜出望外，能成就100%成功率，有赖于师生同心协力，亦指家长多了机会了解不同学校，在选校策略上作出超前部署。「今年学校提供了多个机会，让学生和家长接触更多区内外的中学，加上我们举办了不少中一体验课程，亦邀请了多位中学校长到校为大家作分享，令家长及学生认识更多学校，于选校时可以找到更适合自己孩子的中学。」

港澳信义会明道小学陈文芳校长（图片来源：受访者提供）

学校同时亦提供多元化的升中支援，有利于学生过渡中、小学这个重要阶段。「我们多年来均有多个升学辅导计划，近两年更举办「升中师友计划』，每个学生都有一个老师负责，除了提供升中模拟面试，也有情绪及心理支援，为有需要的同学作辅导，助他们更易适应中学生活。」

港澳信义会明道小学学务主任冯楚乔（图片来源：受访者提供）

毕业生升读多区名校

明道小学历年的升中派位表现一向有保证，过去数年获派首三志愿的成功率均稳定保持在97%至99%的极高水平。今年升中派位首三志愿成功率更达成100%佳绩，近年该校毕业生升读不少热门中学，如协恩中学、张祝珊英文中学、圣保罗书院、皇仁书院、英华书院、圣马可中学、迦密主恩中学、基督教宣道会宣基中学、圣杰灵女子中学、景岭书院、九龙真光中学等。

港澳信义会明道小学今年升中派位成绩亮丽，苜三志愿成功率达100%。（图片来源：受访者提供）

港澳信义会明道小学一直致力于营造多元化的学习环境，除了在日常教学中积极推动「双语发展」与「自主学习」外，并著重培育学生对艺术的与趣及STEAM发展，更设置以「海洋」为设计概念的「艺赏号」，用来展示学生作品，亦加置互动地投影设备及STEAM教学资源，发展电子绘画课程及用作STEAM教室。

港澳信义会明道小学今年升中派位成绩亮丽，苜三志愿成功率达100%。（图片来源：受访者提供） ​

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