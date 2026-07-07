升中派位2026｜新油天升中派位首志愿逾92%估计10%会叩门 校长：这问题叩门一定问！

升中派位2026｜中一派位2026结果今日出炉，油蔴地天主教小学（海泓道）成绩依旧亮眼。陈淑仪校长透露，今年学校获派首志愿的满意度高达92.4%，虽比往年微微下跌，但仍高于全港平均水平，而首三志愿高达98.9%。陈校长分析，首志愿率微跌，但整体满意度极高，有赖于「家长、学生、学校」三方的紧密协调，于填报第一志愿时，三方进行透彻沟通，加上近年家长的心态有所转变，选校时不再盲目追求名气，而是转为以孩子的意向和特质为主，派位结果令人满意。

升中派位2026｜新油天校长：家长选校心态有变重视孩子意愿 吁叩门前要三思

面对现时人口下降、出生率低的现实问题，陈校长坦言是无法改变的大趋势，目前小学界别已陆续出现合并潮，预计中学未来亦不排除会面临同样的命运。不过，陈校长强调，每所中学都有其独特的发展与优势，家长在决定是否「叩门」前务必三思，除非获派学校真的完全不适合小朋友发展，否则不必盲目跟风。

油蔴地天主教小学（海泓道）陈淑仪校长吁「叩门」前务必三思。（图片来源：《亲子王》）

陈校长估计今年仍约有10%的家长即使获派首志愿，依然会选择尝试叩门。现时各间中学的叩门机制不一，有些学校取消了面试，有些则维持面试考核。陈校长勉励同学不用过分紧张，因为同学们在小学阶段早已做好准备，吁孩子趁这些日子收拾好心情，在叩门面试中尽力将所学所长展现出来即可。

新油天今年中一派位成绩亮眼，校方、家长与学生都表示满意。（图片来源：《亲子王》）

陈校长亦特别提醒家长与学生，不论到哪所中学叩门，面试时必会遇上一条「核心」问题：「为甚么你会选择来叩我们这所学校？」家长与孩子在出发面试前，一定要好好沟通、并取得共识，答案真诚就可以了。

同学们都满意中一派位成绩，做出每年新油天派位指定动作，齐齐兴奋跳起！（图片来源：《亲子王》）

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准中一生派位成绩亮眼 家长学生同表满意

（图片来源：《亲子王》）

自行获派英皇书院 王同学

王同学表示：「喜欢这所学校的校园气氛，感觉学校很重视兄弟情义，自己很高兴能于自行分配学校时已入获取录。」除了关注学习成绩，王妈妈选校亦有一重点。「最重要校风良好，于选校前曾参观校园，觉得在读学校谦逊有礼，希望孩子可于这种优良的校园气氛中成长。」喜欢龟、蛇等动物的王同学，希望日后成为一位兽医。「我非常喜欢生物科，希望日后升读大学也能选修相关学科，」

王同学喜欢英皇书院的校园气氛，感觉学校很重视兄弟情义。（图片来源：《亲子王》）

中学统一派位获派皇仁书院 麦同学

惊喜抽入皇仁书院的麦同学与麦妈妈对派位结果非常满意。「幸运地『抽中』甲部首志愿皇仁书院，知道入读这所中学的师兄也读得很开心。自己擅长英文，了解获派中学的英文水平很高，会于暑假多温习及补习，希望开学时能尽快融入学习环境，也希望可以认识多点新朋友。」除了紧张校园生活的适应问题，麦同学原来最关心还是于未来中学可以外出食饭呢！

幸运地「抽中」甲部首志愿皇仁书院的麦同学与妈妈。（图片来源：《亲子王》）

中学统一派位获派圣方济书院 李同学

李同学非常喜欢这所学校，原来除了学业成绩，原来是因这一原因。「我的偶像李小龙就读此校，能成为他的师兄感到荣幸。」李同学想快快开学，可以不用穿皮鞋上学令他最感期待。李妈妈表示曾带孩子去学校开学日，对于派位成绩很满意。「曾带儿子去参观感受过学校的气氛，他也非常希望入读男校，现在梦想成真了。」

能成为李小龙师弟，李同学相当兴奋。（图片来源：《亲子王》）

中学统一派位获派喇沙书院 欧同学

获派第二志愿喇沙书院的欧同学，他与爸妈都表示其实第一、二志愿都是心水之选。爸爸指：「选校都是我们一家人一起商量，两所学校都是我们一家人所喜欢。选校最重要是儿子喜欢，而且他亦喜欢游水，喇沙书院可以让他发挥所长，所以亦非常适合他。」

获派第二志愿喇沙书院的欧同学与爸妈。（图片来源：《亲子王》）

欧爸妈表示填表时亦「心大心细」，最后将学校填作第二志愿，爸爸表示希望儿子可于全面天主教学校愉快成长，在这所学校中发光发亮。

爸妈笑指派位结果惊喜到「派位证」都撕掉两边！（图片来源：《亲子王》）

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