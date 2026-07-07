Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

UNIQLO穿搭小学堂化身小小造型师免费学衬衫 加送证书礼品 附报名方法｜亲子好去处

亲子
更新时间：11:30 2026-07-07 HKT
发布时间：11:30 2026-07-07 HKT

从前去街街都有爸妈为孩子安排穿搭，不经不觉小朋友长大了，是时候学习为自己衬衫安排造型！备受爸妈欢迎的UNIQLO「My First Outfit穿搭小学堂」于今个夏天载誉归来，于暑假为大家再度推出免费体验活动，小朋友可做个化身小小造型师，自由挑选专属的夏日造型，完成挑战更可获颁证书与礼品呢！即睇免费活动详情及报名方法，一齐做个品味小达人。

UNIQLO穿搭小学堂从穿搭中学习独立思考 增加自信心

UNIQLO「My First Outfit穿搭小学堂」春夏场次让小朋友有机会享受免费穿搭体验，期望孩子摆脱平日依赖父母的习惯，透过自行挑选和配搭衣服的过程，从「寻找、发现、考虑、决定」四个步骤中学习独立思考！

先由工作人员向小朋友指导挑选衣服的重点。（图片来源：FB@UNIQLO）
先由工作人员向小朋友指导挑选衣服的重点。（图片来源：FB@UNIQLO）

活动体验将会先由工作人员向小朋友指导挑选衣服的重点，然后就出发在门店指定位置内自由挑选衣服，家长也可陪伴小朋友一同挑选衣服。孩子自主思考服装的配搭组合，并找到自己最喜爱的配搭方式；再拿著配搭好的衣服进入试衣间试穿，然后以在家长面前发表穿搭，并分享喜爱的原因和整个体验过程的感受。透过自主选衣服的过程，不但可训练他们独立思考、也可享受挑选服饰及穿搭的乐趣，亦可趁机练习Show & Tell，培养小朋友的自信心！

孩子自主思考服装的配搭组合，并找到自己最喜爱的配搭方式。（图片来源：FB@UNIQLO）
孩子自主思考服装的配搭组合，并找到自己最喜爱的配搭方式。（图片来源：FB@UNIQLO）

点击图片浏览亲子好去处详情：

UNIQLO「My First Outfit穿搭小学堂」
参加对象：服装尺码：110-150cm；建议参加年龄为4-9歳；可自行换衣服的孩子（参加者的家长必须为UNIQLO会员，家长必须陪同出席活动）
报名日期：即日起至7月9日23:59为止 
通知获邀日期：7月13日-7月15日
详情：＞＞按此＜＜
*活动名额有限，先到先得，额满即止。

报名方法：＞＞按此＜＜ 

7月18日（星期六） 举行店舖
举行店舖： 屯门市广场店、T Town店、围方店
活动时间：09:00 - 10:00
体验时间：全程约 1 小时（请预早 10 分钟到店舖登记）
每店名额：12个 

举行店舖：美丽华广场店、荷里活广场店、新都会广场店、YOHO MALL店、太古城中心店
活动时间：09:30 - 10:30
体验时间：全程约 1 小时（请预早 10 分钟到店舖登记）
每店名额：12个 

完成挑战仲有证书与礼品。（图片来源：FB@UNIQLO）
完成挑战仲有证书与礼品。（图片来源：FB@UNIQLO）

7月19日（星期日）举行店舖
举行店舖：  PopCorn店、元朗广场店
活动时间：09:00 - 10:00
体验时间：全程约 1 小时（请预早 10 分钟到店舖登记）
每店名额：12个 

举行店舖：新港城店、利舞台旗舰店、德福广场店、荃新天地店、MOKO店
活动时间：09:30 - 10:30
体验时间：全程约 1 小时（请预早 10 分钟到店舖登记）
每店名额：12 个 

相关文章｜夏日图书节2026｜14个免费亲子工作坊+STEAM活动推介：捏捏胶/海洋生物3D打印笔 附报名方法/活动日期

最Hit
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
足球世界
6小时前
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医（右图：唐绮晴摄）
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
14小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
44分钟前
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
足球世界
5小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
21小时前
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
影视圈
13小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
2026-07-06 11:44 HKT
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
19小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
3小时前
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
影视圈
16小时前