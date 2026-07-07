UNIQLO穿搭小学堂化身小小造型师免费学衬衫 加送证书礼品 附报名方法｜亲子好去处

从前去街街都有爸妈为孩子安排穿搭，不经不觉小朋友长大了，是时候学习为自己衬衫安排造型！备受爸妈欢迎的UNIQLO「My First Outfit穿搭小学堂」于今个夏天载誉归来，于暑假为大家再度推出免费体验活动，小朋友可做个化身小小造型师，自由挑选专属的夏日造型，完成挑战更可获颁证书与礼品呢！即睇免费活动详情及报名方法，一齐做个品味小达人。

UNIQLO穿搭小学堂从穿搭中学习独立思考 增加自信心

UNIQLO「My First Outfit穿搭小学堂」春夏场次让小朋友有机会享受免费穿搭体验，期望孩子摆脱平日依赖父母的习惯，透过自行挑选和配搭衣服的过程，从「寻找、发现、考虑、决定」四个步骤中学习独立思考！

先由工作人员向小朋友指导挑选衣服的重点。（图片来源：FB@UNIQLO）

活动体验将会先由工作人员向小朋友指导挑选衣服的重点，然后就出发在门店指定位置内自由挑选衣服，家长也可陪伴小朋友一同挑选衣服。孩子自主思考服装的配搭组合，并找到自己最喜爱的配搭方式；再拿著配搭好的衣服进入试衣间试穿，然后以在家长面前发表穿搭，并分享喜爱的原因和整个体验过程的感受。透过自主选衣服的过程，不但可训练他们独立思考、也可享受挑选服饰及穿搭的乐趣，亦可趁机练习Show & Tell，培养小朋友的自信心！

孩子自主思考服装的配搭组合，并找到自己最喜爱的配搭方式。（图片来源：FB@UNIQLO）

点击图片浏览亲子好去处详情：

UNIQLO「My First Outfit穿搭小学堂」

参加对象：服装尺码：110-150cm；建议参加年龄为4-9歳；可自行换衣服的孩子（参加者的家长必须为UNIQLO会员，家长必须陪同出席活动）

报名日期：即日起至7月9日23:59为止

通知获邀日期：7月13日-7月15日

详情：＞＞按此＜＜

*活动名额有限，先到先得，额满即止。

报名方法：＞＞按此＜＜

7月18日（星期六） 举行店舖

举行店舖： 屯门市广场店、T Town店、围方店

活动时间：09:00 - 10:00

体验时间：全程约 1 小时（请预早 10 分钟到店舖登记）

每店名额：12个

举行店舖：美丽华广场店、荷里活广场店、新都会广场店、YOHO MALL店、太古城中心店

活动时间：09:30 - 10:30

体验时间：全程约 1 小时（请预早 10 分钟到店舖登记）

每店名额：12个

完成挑战仲有证书与礼品。（图片来源：FB@UNIQLO）

7月19日（星期日）举行店舖

举行店舖： PopCorn店、元朗广场店

活动时间：09:00 - 10:00

体验时间：全程约 1 小时（请预早 10 分钟到店舖登记）

每店名额：12个

举行店舖：新港城店、利舞台旗舰店、德福广场店、荃新天地店、MOKO店

活动时间：09:30 - 10:30

体验时间：全程约 1 小时（请预早 10 分钟到店舖登记）

每店名额：12 个

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