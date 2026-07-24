暑期学习｜学习的成效与突破，往往不止限制在课堂之内，如能在课余时间也自然而然、轻轻松松地学习，相信学习成效也会像暑假过后的孩子一样 —— 长高长胖，增值不少。观塘区迦密梁省德学校李小娟校长指出，寓学习于游戏、与日常生活结合、动手作、多感官学习等，都是有效的学习策略。学校透过暑假前后的衔接课程，分级家长会等，培养学生对学习的兴趣，同时让家长认识和掌握温习策略，令学生在两个多月的假期中，仍然有动机地学习，这是有效提升学生在新学年学习表现的妙法。随着升班，数学科讲求的分析理解能力越来越高，除了日常多动脑筋外，其实有简单易明的日常数学心法，可让家长和孩子轻松把数学变得好玩。

暑期学习｜4个日常心法提升数学能力 校长小贴士 启发逻辑思维与解难能力（图片来源：受访学校提供）

轻松日常心法

暑假期间，家长和孩子多了亲子时间，只要花点心思，也可以启发孩子的逻辑思维与解难能力，提升数学表现。李校长说她小时候很害怕数学，但看见迦密梁省德学校的孩子普遍上也很喜欢数学，而且得到很优秀的成绩，她向数学科李霭仪副校长取来以下四个日常心法，可以提升学生的数学兴趣及能力。

迦密梁省德学校李小娟校长（图片来源：受访学校提供）

1. 与生活结合

在日常生活多活学活用数学，透过逛超市、分点心，家长可让孩子帮忙估算和参与，从中练习加减法，「分数」与「除法」的实体概念。

2. 游戏中学计算

跟子女一起玩数学桌游，如用扑克牌玩「凑10游戏」，玩魔力桥（Rummikub）锻炼逻辑排列与数的组合能力等，均可提升子女的数感。

在日常生活中活学活用数学，让学生更易掌握数学概念。（图片来源：受访学校提供）

3. 以具体图像化解抽象概念

鼓励孩子动手画图，把复杂的应用题「画成线段图」；亦可透过操作积木，利用家中的乐高积木排成矩阵，直观理解「乘法的累积」与「空间几何」。

4. 鼓励孩子「说出解题思路」

家长邀请孩子把解题过程讲出来，在「说数」的过程中，孩子不仅能自我检查逻辑，也让有关概念更牢固。

Bonus tips：家长要谨记，当孩子做错题目时，先别急着擦掉答案。错误，往往是看清思维盲点的最佳机会。

学生动手量度球场长度，加深认识。（图片来源：受访学校提供）

唱游内化道地发音



英语学习方面，学校推动Honey Bee Learning Club，帮助学生爱上英语，藉「绘本阅读」、「欢乐畅游」、「创意小手工」三大核心活动，让幼小同学在轻松自在的氛围中学习和运用英语，这套「听、唱、动手做」的学习进程，符合小一生的发展需求。绘本阅读能激发想像力，培养受用一生的英语阅读习惯；欢乐唱游利用音乐的韵律感，让孩子在无压力下内化道地的英语发音与语感；而创意小手工则将抽象的语言转化为具体的肌肉操作，全面启动感官学习。这种多元互动的模式，能有效消除孩子对外语的焦虑，建立运用英语的自信。家长及孩子若能在暑假中持之以恒地进行这些英语活动，定能提升孩子们的英语能力和信心。

在英语衔接班中，学生在轻松自在的氛围中学习和运用英语。（图片来源：受访学校提供）

高年级方面，学校强调活学活用，学校在暑假期间安排英语话剧、英语对话衔接工作坊，透过演绎经典故事、日常生活词汇运用、正确发音和语调、肢体语言的运用等，配合阅读，让英语学习因有实践而提升，增加自信。

快乐特工队 —— 体育训练

在漫长的暑假，帮助同学保持活力与动力，也是学校所关注。李校长说学校设有「快乐特工队」，由体育科老师组合而成，当中体育科出身的陈智健副校长在暑期特意筹办体育训练及精英集训活动，让同学善用假期锻炼身体，强健体魄及意志，同时学习专业运动技能。

学校在暑期筹办体育训练及精英集训活动，让同学善用假期锻炼身体。（图片来源：受访学校提供）

有关训练均邀请各体育总会资深专业教练亲自执教，涵盖田径、网球、排球、篮球四大校内重点体育项目。训练期间表现出色的学生，更会获推荐参加校外社区进阶集训，与各界运动精英交流切磋，共同进步。学校多年来荣获「关爱校园」、「乐系校园」及「全校园健康计划」卓越大奖，一直重视学生的全人成长，及身心灵的健康生活。李校长指出在2026新学年，学校将迁往观塘安秀道新校舍上课，相信在更优良的校园环境下，同学们会得到更好的栽培和成就。

学校将迁往观塘安秀道新校舍上课，学生能在更佳的环境下学习。（图片来源：受访学校提供）

文：佘君仪 图：资料图片

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