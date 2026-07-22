暑期学习｜「滚雪球式」学习3招改善英文弱项 校长教路 2个方法提升「听、讲、读」能力

暑期学习｜孩子最期待的悠长暑假，也是家长陪伴子女成长的好时机，更是学业成绩「大翻盘」的黄金机会。屯门区台山商会学校汤敏仪校长指出，每到学期末，学生成绩单上的数字难免成为焦点，各科目高分、低分一目了然，学校常跟家长表明，成绩单就像一份「学习身体检查报告」，其价值不在于评断孩子，而在于帮助各方面看清楚孩子做得好的部分，或者可以再进步的部分，然后对症下药，抓紧机会转危为机，尤其是英文科，只要找到合适的方法，暑假完全可以成为孩子爱上英文的转捩点，然后信心满满地迎接新学年的挑战。

学英文｜沉浸式与跨学科

学校运用九位外籍教师的优势，为学生提供「沉浸式学习」与「跨学科融合」的课程，汤校长说：「语文不是用来死记硬背，应在生活中快乐地使用。因此，老师在课堂上不会要求学生硬背文法，而是把英语绘本变成小戏剧。孩子为了扮演喜欢的角色，会主动模仿发音、理解台词，在欢笑中记住句型。」学校还会举办「Toi Shan Café」，这是一场生活化活动，模拟在外国购买食物，教室瞬间变成真实生活场景，孩子会惊喜地发现，原来学英文是这么有趣，而且在生活中大派用场，活学活用令孩子学习更得心应手。同时，学校采用动态分层教学，课堂上设计不同难度的任务，让每位学生都能在小组合作中找到属于自己的成就感。

台山商会学校汤敏仪校长（图片来源：受访学校提供）

「滚雪球式」学习 3招改善英文弱项

想孩子把握暑假，改善英文弱项，汤校长建议采取「滚雪球式」学习策略 —— 从最容易、最有成就感的地方开始，一步一步累积。

第1步：整理错题 进步的捷径

家长可以陪孩子一起翻阅这学期的英文考卷，找出错得最多的部分，看看是单字量需要加强，还是文法概念可以更清晰。这不是检讨失败，而是为接下来的学习找到最有效率的起跑点。

学校运用九位外籍教师的优势，为学生提供「沉浸式学习」英语学习。（图片来源：受访学校提供）

第2步：每日15分钟「字词卡」挑战

每天只花15分钟，记住5至10个常用英文单字，然后试着用每个单字说一句简单句子。时间不用长，重点是持续。汤校长见过太多家长一次买好几本补充练习，结果暑假过了一半还只是做了第一页。事实上，少量、固定、多鼓励，效果远比一次灌输大量资讯来得好。

（图片来源：受访学校提供）

第3步：分级阅读 享受「读懂」的喜悦

家长可选择比孩子目前水平稍微高一点的英文故事书，让他们自行阅读，如果一页中有五个生字是孩子不认识的，就表示本书太深，不适合小朋友的程度；选书的一个重点，是要让孩子体验「我读懂了！」的那份喜悦，这是持续进步最强大的动力。

孩子培养阅读英文书的习惯，能持续提升英文水平。（图片来源：受访学校提供）

升班准备：自主学习与高阶思维

不少家长担心，孩子过完暑假要升上更高年级，课业更难怎么办？汤校长认为：「与其提早教新课本，不如趁暑假培养两件事：自主学习的习惯，以及高阶思维的能力。」家长担当最好的角色是「陪伴者」，而不是「监督者」。

透过日常生活互动，孩子能活学活用英文。（图片来源：受访学校提供）

首先建立每天半小时的「英语仪式时间」，孩子不用一整天都在读英文，只要每天固定30分钟，听英语故事、读几页英文书，或者跟家长一起看一段英文动画，让大脑习惯这个节奏和语感。其次是把日常对话从「是非题」变成「开放式问题」。例如看完一部英文动画，不要只问「好不好看？」，家长可试以英文问子女的看法：「你最喜欢哪个角色？为甚么？」孩子刚开始可能只会讲一、两个单字，没关系，慢慢引导。语言的本质就是表达，父母的耐心聆听和启发，往往是孩子愿意开口最大的动力。汤校长鼓励家长，放下对成绩数字的焦虑，在这个暑假不需要疯狂补习，也不用堆满练习。方法对了，陪伴多了，鼓励够了，孩子自然开开心心爱上英文，也为新学期、为将来「摘星」做好准备。「就让我们一起，从这个暑假开始，见证孩子自信绽放的笑容。」

学生早已习惯跟外籍老师讲英文。（图片来源：受访学校提供）

给家长的小贴士

汤校长对如何提升孩子的学习兴趣很有心得，她为家长提供两把开启英语兴趣的钥匙，包括让孩子主导阅读选择。 「从公共图书馆的《哈利波特》英文小说，到《恐龙星球》科普读物，孩子有兴趣便是阅读的最佳动力，阅读能增进词汇量，提升语言能力。」此外，家长可以善用电视的「黄金20分钟」，在孩子看电视的同时，认识英文词汇、句式、发音等，汤校长推荐由BBC制作的《Maddie's Do You Know?》，让孩子从探索日常事物的原理，引发学习英语的兴趣，亦加强孩子的听说能力。

《Harry Potter and the Philosopher's Stone》（网上图片）

文：佘君仪 图：受访学校提供

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