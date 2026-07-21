暑假学习｜把握暑假黄金期中文「升呢」 校长教路助小朋友学中文2个方法

随着本学年结束，学生、家长接过成绩表，各科目的表现一目了然，成绩优异的，下学年要保持优势；成绩未如理想，可以趁暑假了解错处，急起直追，特别是中、英、数三个主科，更是不容有失。要在暑假平衡休息与学习并不容易，小学校长们分析提升三大主科成绩的策略，让家长在暑假与子女一起打好学习基础，深入浅出掌握知识概念，重拾自信及学习动机，超前预习，为升班做好准备，迎接新学年。

（示意图 / AI生成图）

「读」与「写」相辅相成

中文科考起不少学生，从生字笔划到阅读理解、作文等，都暗藏扣分陷阱。位于将军澳的天主教圣安德肋小学（下称圣安德肋），中文科课程以中华文化为基础，重视读、写、听、说、思维、自学与审美能力的均衡发展。陈善科校长指出，若子女的中文科成绩未如理想，家长难免焦虑，甚至容易陷入「买更多补充练习」、「逼孩子默书」的恶性循环，陈校长直指这样不但成效有限，更会抹杀孩子的学习兴趣。中文科的难点在于词汇量和阅读理解，而中文科的「读」与「写」是相辅相成 —— 「读」是输入，「写」是输出。没有足够且高质素的输入，孩子自然无法流畅地输出，如果孩子的中文成绩未如理想，家长应对症下药，从「读」和「写」两大核心入手。

天主教圣安德肋小学陈善科校长（中）指暑假不应是催谷的延续，而是培养兴趣与建立习惯的黄金时间。（图片来源：受访学校提供）

建立习惯黄金期



强调广泛阅读与跨课程阅读的圣安德肋，利用校内阅读资源、好书推介及电子学习，鼓励学生从阅读中学习。老师优化课业设计，让学生在阅读、写作与思考之间建立连系，达致「学得稳、学得深」的目标。此外，学校更把中文学习延伸至课室以外，透过故事大使、文化活动、作品展示等，让学生建立自信与成就感。

（图片来源：受访学校提供）

陈校长强调，暑假不应是催谷的延续，而是培养兴趣与建立习惯的黄金时间。只要家长掌握「读」与「写」的正确方法，帮助孩子累积词汇、提升阅读理解能力，并在轻松氛围中多说多写，孩子的中文能力便能稳步提升，从容迎接新学年的挑战，为升班做好准备。以下是为家长整合的学中文方法，让大家在暑假试行。

方法1：建立佳词佳句宝库

初小学生可阅读绘本与童诗；高年级学生则进阶至少年小说与成语故事。家长可以协助孩子建立一本「佳词佳句宝库」，把阅读中遇到的好词好句记下，作为日后写作的素材。亲子阅读时，除了家长为孩子讲故事，应让孩子「反客为主」，由他们分享图书。家长多提问开放型问题，如：「你认为主角为甚么会这样做？」、「如果结局改写，你会怎样写？」，引发孩子思考；亦可尝试绘制脑图，将被动阅读转化为逻辑输出。此外，善用电子学习平台自学，每日维持15分钟的阅读习惯，效果远比盲目操练补充练习理想。

学生分享图书中的人物角色，培养阅读习惯。（图片来源：受访学校提供）

方法2：多说多写 以说带写

家长应多与孩子沟通，鼓励他们分享生活中的趣事，这有助提升组织与表达能力。然后，让孩子用记事本记下自己的经历和感受，并鼓励他们多运用「佳词佳句宝库」中的词句。写作训练上，家长要戒除盲目做补充练习的习惯，改为采取「多鼓励、少批评」的原则。先放大赞赏孩子写得好的句子，再挑选较平淡的段落，与孩子共同局部修改，重拾孩子的语感与写作信心，而不是让他们害怕动笔。

透过角色扮演活动，学生加深对小说名著的赏析。（图片来源：受访学校提供）

（图片来源：受访学校提供）

文：佘君仪 图：受访学校提供

相关文章｜暑期学习｜10位校长暑假网上学习平台推介（上）STEM小游戏/编写真实APP/设计电子书

相关文章｜暑期学习｜10位校长暑假网上学习平台推介（中）学将数位工具转为内容创造/打好外语基础

相关文章｜暑期学习｜10位校长暑假网上学习平台推介（下）亲子时间替代暑期功课/全力学习AI