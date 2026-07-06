中一派位2026｜中一学位分配结果7月7日公布 教育局：91%学生获派首三个志愿 附中一注册程序

中一派位2026｜2026年度中学学位分配办法派位（中一派位）结果（包括自行分配学位及统一派位结果）将于明天（7月7日）公布。教育局今日（6日）公布，本年度共有48,545名学生参加中学学位分配办法，按获自行分配学位及统一派位阶段获派首三个志愿学校的学生人数合计，整体满意率为95%。即睇结果公布、中一派位重要事项须知与中一派位详情。

中一派位2026︳整体满意率为95% 91%的学生获派首三个志愿学校

教育局今日（7月6日）提醒家长，2026年度中学学位分配办法派位（中一派位）结果（包括自行分配学位及统一派位结果）明日（7月8日）公布。本年度共有48,545名学生参加中学学位分配办法，较去年48,011名学生参加中学学位分配办法多500多人。按获自行分配学位及统一派位阶段获派首三个志愿学校的学生人数合计，整体满意率为95%；若以获得自行分配学位及在统一派位阶段获派首志愿学校的学生人数计算，满意率为84%。

（图片来源：《亲子王》）

本年度自行分配学位及统一派位阶段的满意率分别如下：

获自行分配学位的学生当中，68%学生获派首志愿学校；以及

透过统一派位阶段（包括甲部「不受学校网限制」及乙部「按学校网」两部分合计）获派学位的学生当中，91%的学生获派首三个志愿学校，74%的学生获派首志愿学校。

中学学位分配办法派位结果+注册方法

所有参加中一派位的应届小六学生，必须于明天回到就读小学领取「派位证」及「入学注册证」。而已登记「智方便」或「智方便+」（www.iamsmart.gov.hk/tc/reg.html）成为「中一派位电子平台」用户的家长，可于同日上午10时起透过电子平台查阅派位结果；及家长如在《中一派位选择学校表格》内填写手提电话号码，以示同意透过该号码接收派位结果，亦会于明日上午约10时起透过电话短讯接收派位结果。

（图片来源：智方便）



所有学生必须于7月9日或10日前往获派中学注册。如学生及其家长或监护人均未能亲身回校领取「派位证」及「入学注册证」，家长或监护人应事先以书面授权代表替其子女领取有关文件及办理注册手续。若家长或监护人有实际困难未能亲自或授权代表领取「入学注册证」及办理注册手续，必须于注册日期完结前与有关中学或教育局学位分配组联络，以便作出适当的注册安排，否则会被视为放弃获派学位。

（图片来源：《亲子王》）

教育局学位分配组

查询：2832 7740 / 2832 7700

延伸阅读：升学专家教路：中一叩门6大重点+8大必备文件

中一派位2026｜2026年度中一派位结果将于7月8日出炉，先预祝各位小朋获派心仪学校，但如不幸未能「中头奖」获心仪学校取录，就要做好叩门准备，作最后努力希望能获得心水学校学席。叩门事宜其实应该早早做好部署，但如未有准备，就请立即将著名本地教育及升学顾问Ian Tsang的升中叩门重点记低，如中一叩门排序、面试准备、所需文件等，为明天的升中派位做最后准备！

中一派位结果大抽奖结果7月7日公布

2026年度中一派位结果，包括自行分配学位及统一派位结果，将于7月7日公布。如家长已使用「智方便」或「智方便+」登记「中一派位电子平台」，可于7月7日上午10时起，透过电子平台查阅派位结果。家长如选用透过电话短讯接收派位结果，亦会于同日得到通知。对于结果公布有任何疑问，可向就读小学查询，教育局亦会将有关资料及一般常见问题上载教育局网页，方便家长查阅，详情可联络教育局学位分配组（中学学位分配）（电话：2832 7740及2832 7700）。

今年升中派位接受叩门申请的截止日期主要为7月7至8日。（资料图片）

中一派位2026｜中一叩门 6大叩门重点

如果升中派位未如理想，叩门前应做足功夫，于当天按照心仪程度、顺序排列前往叩门学校。

1. 接受叩门申请截止日期主要为7月7至8日，尤以7月7日（即放榜当日）为大多数，有意申请叩门的学生家长需要在放榜前查阅有关中学学校网页了解申请详情，并提早准备有关文件。

2. 部分非热门直资中学可能有少量名额仍然可以接受申请，早前未曾申请有关中学的学生可以尝试申请。

（图片来源：《亲子王》）

3. 官立、资助及按额津贴中学并不一定设有叩门名额，可接收叩门的名额主要来自少量本来预留作中一学生留班的学额。

4. 建议按照心仪程度顺序排列前往想叩门的学校，因为在递交叩门申请时，校方可能马上安排当场进行叩门面试，因此必须尽早到最心仪的学校叩门。

（图片来源：《亲子王》）

5. 叩门面试主要以学术测试（包括中、英、数）为先，符合入学水平的学生才会再进行个人面试，了解学生的沟通能力、仪表及谈吐等。

6. 由于在自行分配学位阶段递交申请时，校方会从教育局得知每位申请人按照成绩次第的顺序排名，假如学生本身成绩理想而未能获得取录，鼓励在叩门阶段再次申请。

事先需要准备的8件中一叩门文件

叩门当日记住要预先准备好以下文件，令小朋友可安心面试。

点击图片浏览必备中一叩门文件：

著名本地教育及升学顾问Ian Tsang

著有多本畅销升小、升中入学书籍。为多份报章、杂志、网上媒体撰写升学专栏，精于以客观方法透过分析数据掌握派位策略，鼓励家长根据子女本身特性选择合适学校，曾接受多间电视、电台、报章、杂志、网站、升学天书等访问，并获不同机构及多所幼稚园、小学等邀请主讲选校升学讲座。

著名本地教育及升学顾问Ian Tsang

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