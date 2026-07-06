中一叩门2026｜中一派位7月7日放榜 岭南大学香港同学会小学校长叩门5大策略 记住3个关键位

中一叩门2026｜放榜啦！岭南大学香港同学会小学于中一自行分配学位阶段有超过七成同学入读第一志愿，明天（7日）中一统一派位放榜祈望其余同学亦取得理想结果。但有喜有悲，总有些同学未能如愿获心仪学校取录，对于未能获派首三志愿的学生及家长，岭南大学香港同学会小学吴晓灵校长有5个具体叩门策略及建议。

中一叩门2026｜校长叩门5大策略

岭南大学香港同学会小学（图片来源：《亲子王》）

叩门策略 1：主动「叩门」：把握黄金申请期

立即行动 ：今年7月7日公布派位结果，首3日是关键期，整理学生履历（包括学业奖项、课外活动、服务纪录等），亲自向心仪中学递交「叩门」申请；

：今年7月7日公布派位结果，首3日是关键期，整理学生履历（包括学业奖项、课外活动、服务纪录等），亲自向心仪中学递交「叩门」申请； 重点准备 ：部分学校设笔试或面试，提前为孩子模拟面试情境，强调其学习潜能与个人特质（如责任感、抗压能力）；

：部分学校设笔试或面试，提前为孩子模拟面试情境，强调其学习潜能与个人特质（如责任感、抗压能力）； 策略选择：除Band 1学校外，可考虑有进步潜力的Band 2中学，增加成功率。

岭南大学香港同学会小学于去年中一派位中，有88%获派首志愿，成绩亮丽，比率更高于全港。（图片来源：受访者提供）

叩门策略2：重新评估选校策略：务实调整目标

分析派位落差原因 ：检视是否因选校策略过于进取（如全部填选热门学校），或对学生所属派位组别（Band）判断有误；

：检视是否因选校策略过于进取（如全部填选热门学校），或对学生所属派位组别（Band）判断有误； 咨询专业意见 ：一定要联系小学班主任或升学辅导老师，了解学生实际水平与适合的学校类型（如侧重学术、艺术或体育发展）；

：一定要联系小学班主任或升学辅导老师，了解学生实际水平与适合的学校类型（如侧重学术、艺术或体育发展）； 研究校风与配套：上网或实地考察目标学校，关注其教学语言、支援措施（如拔尖补底）、升学率趋势，避免仅凭名气判断，特别要留意目标学校过往一两年之升学成绩及获各大学颁发之奖学金等资料。

（图片来源：受访者提供）

叩门策略3：探索替代教育路线：拓宽升学选择

直资/私立中学 ：部分学校全年接受申请，即使错过首轮招生，可查询候补名额；

：部分学校全年接受申请，即使错过首轮招生，可查询候补名额； 国际学校课程 ：若家庭经济许可，考虑提供IB或IGCSE课程的国际学校，注意需评估英语能力要求；

：若家庭经济许可，考虑提供IB或IGCSE课程的国际学校，注意需评估英语能力要求； 职业导向中学：如学生有明确技能倾向（如设计、酒店管理或航海学校等），可了解VTC中专教育课程（如青年学院）。

（图片来源：受访者提供）

叩门策略4：善用「中二插班」机会：制定过渡计划

暂入读派位中学 ：若叩门未能进入心仪中学，在获录取之中校保持优异成绩，建立良好操行纪录，作为中二转校的基础；

：若叩门未能进入心仪中学，在获录取之中校保持优异成绩，建立良好操行纪录，作为中二转校的基础； 瞄准插班时间表 ：每年11月至隔年3月是插班申请高峰，密切关注目标学校网站公告，提前准备转校推荐信及近期成绩证明；

：每年11月至隔年3月是插班申请高峰，密切关注目标学校网站公告，提前准备转校推荐信及近期成绩证明； 强化学科弱项：利用中一时间重点补强弱科（如英文、数学），提升插班竞争力。

（图片来源：受访者提供）

叩门策略5：心理支援与长期规划：转化危机为契机

家长情绪管理 ：避免在孩子面前流露过度失望，强调「学校不决定人生成败」的价值观，减少孩子自责感；

：避免在孩子面前流露过度失望，强调「学校不决定人生成败」的价值观，减少孩子自责感； 建立阶段目标 ：与孩子共同设定短期学习计划（如中一全级排名前20%），培养自主学习习惯以适应中学课程；

：与孩子共同设定短期学习计划（如中一全级排名前20%），培养自主学习习惯以适应中学课程； 发展多元能力：鼓励参与校际比赛、义工服务或考取认证（如钢琴/国际语言考试），丰富个人履历，为未来升学或转校铺路。

（图片来源：受访者提供）

中一叩门2026｜校长3点关键提醒

「叩门」文件完整性 ：务必附上小五、小六成绩表正副本、奖状证书、课外活动证明及奖学金等，缺一可能影响机会；

：务必附上小五、小六成绩表正副本、奖状证书、课外活动证明及奖学金等，缺一可能影响机会； 留意教育局及各中学政策更新 ：如「自行分配学位」阶段的计分方式和学额调整，可能影响策略：

：如「自行分配学位」阶段的计分方式和学额调整，可能影响策略： 适合比排名更重要：若孩子性格适合小班教学，Band 2中学的关注度反而可能提升其·学习效能；有宗教背景，例如基督教/天主教中学的关顾可能会较佳，因为通常设有教会/祷告小组，更能凝聚和照顾学生需要。

（图片来源：受访者提供）

最后，校长窝心向家长谏言，务必切记真正的成长之路，不在于是否踏上预期的起点，而在于如何将每一次转折转化为成长的契机。即使当下的选择未如理想，请记得：孩子的潜能从不被单一环境所定义。保持信心，耐心陪伴，这段探索的历程终将成为他们人生中独特的韧性养分。

祝各位毕业生，入读心仪中学，鹏程万里。 — 岭南大学香港同学会小学吴晓灵校长

岭南大学香港同学会小学吴晓灵校长（图片来源：受访者提供）

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