中一叩门2026｜全港56间中学叩门申请/面试日期/报名连结 附8大中一叩门必备文件

中一派位2026｜月7日是中一统一派位2026结果公布日，如果中一派位结果未如心中所想，可以即日向心仪学校叩门。中学叩门的学位向来有限，竞争异常激烈，特别是顶流的一众Band 1英中，在收紧中一叩门位后，不少学校迟迟未发放升中叩门资讯。无论如何，做好准备永远快人一步，以下的中一叩门资讯希望能支援同学，祝大家如愿以偿。（一切以校网最新公布为准）

中一叩门2026｜全港56间中学叩门 港岛区中学

港岛的中西区及南区均有多间英文中学备受热捧，当中不乏传统名校，如英皇书院、圣嘉勒女书院、高主教书院、圣若瑟书院等均是叩门的热门学校。

英皇书院（资料图片）

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港岛区中学中一叩门报名及查询连结

学校 报名及查询连结 英皇书院 ＞＞按此＜＜ 圣若瑟书院 ＞＞按此＜＜ 圣嘉勒女书院 ＞＞按此＜＜ 高主教书院 ＞＞按此＜＜ 圣保罗书院 ＞＞按此＜＜ 嘉诺撒培德书院 ＞＞按此＜＜ 香港真光书院 ＞＞按此＜＜ 香港华仁书院 ＞＞按此＜＜ 何东中学 ＞＞按此＜＜ 香港真光中学 ＞＞按此＜＜ 港岛民生书院 ＞＞按此＜＜ 香港中国妇女会中学 ＞＞按此＜＜ 张祝珊英文中学 ＞＞按此＜＜

中一叩门2026｜全港56间中学叩门 九龙区中学

九龙区共有约3,000多个英中学额，单单九龙城区便有多达1,100多个，非保留的英中学额占600多个，而油尖旺区、深水埗区、黄大仙区及观塘区亦不乏名区名校。

旅港开平商会中学（图片来源：旅港开平商会中学）

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九龙区中学报名及查询连结

学校 报名及查询连结 喇沙书院 ＞＞按此＜＜ 迦密中学 ＞＞按此＜＜ 旅港开平商会中学 ＞＞按此＜＜ 华英中学 ＞＞按此＜＜ 东华三院黄笏南中学 ＞＞按此＜＜ 何明华会督银禧中学 ＞＞按此＜＜ 伊利沙伯中学 ＞＞按此＜＜ 真光女书院 ＞＞按此＜＜ 圣芳济书院 ＞＞按此＜＜ 华仁书院（九龙） ＞＞按此＜＜ 嘉诺撒圣玛利书院 ＞＞按此＜＜ 长沙湾天主教英文中学 ＞＞按此＜＜ 宝血会上智英文书院 ＞＞按此＜＜ 中华基督教会铭贤书院 ＞＞按此＜＜ 玛利诺神父教会学校 ＞＞按此＜＜ 圣母玫瑰书院 ＞＞按此＜＜ 香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学 ＞＞按此<＜ 中华基督教会协和书院 ＞＞按此<＜ 保良局何荫棠中学 ＞＞按此<＜ 观塘玛利诺书院 ＞＞按此<＜ 顺利天主教中学 ＞＞按此<＜ 观塘官立中学 ＞＞按此<＜

中一叩门2026｜全港56间中学叩门 新界及离岛区中学

新界区共有57间英文中学，英中学额亦有超过4,000，而沙田区更是全港第二多英中学额校区，约有900多个，而北区等亦有近600个英中学额。

五旬节林汉光中学（图片来源：五旬节林汉光中学）

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新界及离岛区中学报名及查询连结

学校 报名及查询连结 香港道教联合会邓显纪念中学 ＞＞按此＜＜ 圣公会陈融中学 ＞＞按此＜＜ 凤溪第一中学 ＞＞按此＜＜ 风采中学 ＞＞按此＜＜ 天主教郭得胜中学 ＞＞按此＜＜ 五旬节林汉光中学 ＞＞按此＜＜ 沙田循道衞理中学 ＞＞按此＜＜ 沙田官立中学 ＞＞按此＜＜ 迦密柏雨中学 ＞＞按此＜＜ 恩主教书院 ＞＞按此＜＜ 罗定邦中学 ＞＞按此＜＜ 救恩书院 ＞＞按此＜＜ 港九街坊妇女会孙方中书院 ＞＞按此＜＜ 佛教善德英文中学 ＞＞按此＜＜ 圣公会林护纪念中学 ＞＞按此＜＜ 顺德联谊总会李兆基中学 ＞＞按此＜＜ 乐善堂顾超文中学 ＞＞按此＜＜ 东华三院伍若瑜夫人纪念中学 ＞＞按此＜＜ 荃湾官立中学 ＞＞按此＜＜ 荃湾公立何传耀纪念中学 ＞＞按此＜＜ 宝安商会王少清中学 ＞＞按此＜＜ 马锦明慈善基金马可宾纪念中学 ＞＞按此＜＜ 新界乡议局元朗区中学 ＞＞按此＜＜ 基督教宣道会宣基中学 ＞＞按此＜＜ 保良局马锦明夫人章馥仙中学 ＞＞按此＜＜

延伸阅读：中一派位结果大抽奖结果公布

2026年度中一派位结果，包括自行分配学位及统一派位结果，将于7月7日公布。如家长已使用「智方便」或「智方便+」登记「中一派位电子平台」，可于7月7日上午10时起，透过电子平台查阅派位结果。家长如选用透过电话短讯接收派位结果，亦会于同日得到通知。对于结果公布有任何疑问，可向就读小学查询，教育局亦会将有关资料及一般常见问题上载教育局网页，方便家长查阅，详情可联络教育局学位分配组（中学学位分配）（电话：2832 7740及2832 7700）。

今年升中派位接受叩门申请的截止日期主要为7月7至8日。（资料图片）

中一叩门2026｜6大升中叩门注意重点

如果升中派位未如理想，叩门前应做足功夫，于当天按照心仪程度、顺序排列前往叩门学校。

1. 接受叩门申请截止日期主要为7月7至8日，尤以7月7日（即放榜当日）为大多数，有意申请叩门的学生家长需要在放榜前查阅有关中学学校网页了解申请详情，并提早准备有关文件。

2. 部分非热门直资中学可能有少量名额仍然可以接受申请，早前未曾申请有关中学的学生可以尝试申请。

（资料图片）

3. 官立、资助及按额津贴中学并不一定设有叩门名额，可接收叩门的名额主要来自少量本来预留作中一学生留班的学额（每班两个）。

4. 建议按照心仪程度顺序排列前往想叩门的学校，因为在递交叩门申请时，校方可能马上安排当场进行叩门面试，因此必须尽早到最心仪的学校叩门。

（资料图片）

5. 叩门面试主要以学术测试（包括中、英、数）为先，符合入学水平的学生才会再进行个人面试，了解学生的沟通能力、仪表及谈吐等。

6. 由于在自行分配学位阶段递交申请时，校方会从教育局得知每位申请人按照成绩次第的顺序排名，假如学生本身成绩理想而未能获得取录，鼓励在叩门阶段再次申请。

事先需要准备的8件叩门文件

叩门当日记住要预先准备好以下文件，令小朋友可安心面试。

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