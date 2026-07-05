SPCA学做宠物小主人 与「爱协」毛孩大使互动/学习照顾小动物/参观领养部｜暑假好去处

小朋友都爱小动物，能天天跟牠们玩乐嬉戏固然开心，但孩子又会否是个「好主人」，懂得照顾牠们？SPCA在暑假特别为一班有意饲养小动物的孩子举办「宠物小主人训练营」，让小朋友「实战」接触小动物，学习照顾牠们的方法，预习做个好主人。即睇暑假活详情与报名方法。

暑假好去处｜SPCA宠物小主人训练营 学做负责任的好主人

SPCA宠物小主人训练营分为多个活动部分，以深入浅出的互动方法教孩子做个好主人。小朋友可于教育讲座中学习爱护动物，了解动物的需要，掌握照顾牠们的方法。而「『牠』的购物车」活动中将一起体验模拟采购，以趣味互动方法让小朋友了解动物的真实需求；孩子还可于「 给『牠』一个家工作坊」中，亲手制作小屋模型，学习为动物打造一个舒适、幸福的家。

小动物是宝贵的生命，小朋友想带牠们回家前，要学识如何照顾牠们，做个尽责合格的小主人。（图片来源：SPCA）

之后可与「爱协」毛孩大使互动，认识与狗狗接触的正确方式，并体验与牠们互动的乐趣。 而想领养小动物的亲子，亦可趁机参观领养部，听听待领养动物的小故事，亦可更了解领养过程、领养代替购买等讯息。

点击图片浏览亲子好去处：

SPCA宠物小主人训练营

日期：7月20、21日

时间：10:00 - 12:30、14:00 - 16:30

地址： 青衣长辉路38号爱护动物协会

赛马会百周年中心（青衣中心）

对象：5 - 9岁儿童及家长

语言：广东话

费用：$580 /组（1大1小）

查询：[email protected] / 6651 0829（WhatsApp）

报名方法：＞＞按此＜＜

相关文章｜暑期活动精选6大推介 户外教室游历香港/YMCA超过130个夏令营｜暑假好去处