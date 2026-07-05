中一派位｜村校生无补习考入圣士提反 通德学校森林课程培育自信 一级一班小班显教学优势

7月7日中一派位放榜在即，不少家长与准中一生紧张万分。近年不少「村校」凭独特的教学理念异军突起，元朗通德学校便是最佳例子。该校一名准中一生，在完全没有补习的情况下，凭实力成功考入赤柱传统名校圣士提反书院，这正好反映学校的「一级一班」小班教学具有优势，森林体验课程亦有助培育出自信的孩子，证明只要学校办学有法，村校生同样能大放异彩 ！

通德学校一级一班深度陪伴 老师比家长更懂孩子

通德学校多年来坚持「一级一班」的小班教学模式，成为其全人教育的成功基石。每级只有一班学生人数少，老师有更充足的空间和精力深度陪伴每一位学生，细心观察他们的学习节奏与个性特点。

村校通德学校多年来坚持一级一班小班教学模式，今年陈浚言同学成功考入传统名校圣士提反书院。（图片来源：通德学校）

成功考入圣士提反书院的陈浚言同学，其妈妈在接受访问时感恩地表示：「正因为是一级一班，老师对每个孩子的性格、强弱项都了如指掌，能够真正因材施教 。」学校更在常识及数学科推行国际班与本地班双轨弹性教学，配合浓厚的阅读氛围，让陈同学在没有补习压力的情况下，逐步累积出深厚的中文表达能力与思考深度。

（图片来源：通德学校）

森林课程与体验教育 活学活用激发内在潜能

除了学术上的因材施教，通德学校的「森林课程」与体验式教育更是培育孩子自信的亮点。通德学校颜铠铭校长分享，学校致力打造沉浸式的学习环境，带领孩子走入大自然，透过动手解决问题、团队合作等活动克服困难。「森林课程不只培养坚毅品格，更让孩子对学习产生真实兴趣 。」陈同学正是在这种灵活的教学模式下，点燃了对知识的主动追求，建立起强大的自信心 。

通德学校颜校长指：「森林课程不只培养坚毅品格，更让孩子对学习产生真实兴趣 。」（图片来源：通德学校）

通德学校的「森林课程」与体验式教育更是培育孩子自信的亮点。（图片来源：通德学校）

运动塑造坚毅 家校合作陪伴孩子成长

除了课堂内外的学习，学校亦全力支持陈同学的「足球梦」 。他每天清晨7:15便自动自觉回校参与足球晨操，放学后亦积极投入校队训练。教练在过程中不单传授技术，更透过身教引导他面对挫折、调整心态，令他由最初缺乏自信，蜕变成能带领球队的校队队长，体现了全人教育的真谛 。

每天清晨7:15便自动自觉回校参与足球晨操，放学后亦积极投入校队训练陈浚言同学（图片来源：通德学校）

在六年的升学路上，通德更凝聚了一个温暖的家长社群 。陈妈妈感慨道，同班家长六年来无分你我、互相扶持，让这条升学路充满温度。在一级一班的小班环境中，结合森林课程、体验式教育及运动发展，通德学校成功为孩子打造了快乐且富有成效的学习旅程，亦印证了「让每一个孩子被看到」的教学理念。

在六年的升学路上，通德更凝聚了一个温暖的家长社群，令家长、学生均对学校充满归属感。（图片来源：通德学校）

（图片来源：通德学校）

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