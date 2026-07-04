从世界杯赛场到培育运动热忱与世界视野 从观赏球赛学到的3件事｜李德衡校长随笔

由美国、加拿大及墨西哥联合主办的世界杯正进行得如火如荼，亦在城中掀起热潮，这项全球瞩目的四年一度足球盛事，不仅是球迷们的狂欢节，更可以是家长与孩子们的「活教材」。

（AI生成图片）

1. 点燃运动花火：从「看球赛」到「动起来」

不少家长常向笔者表示苦恼，孩子平日沉迷电子游戏，不愿外出流汗运动。世界杯正是一个扭转这个习惯的黄金契机。球场上球员精湛的球技、振奋人心的入球，最能激发孩子的好奇心与仿效心理。当孩子被球赛吸引时，我们不要只让他们当一个被动的观众。家长可以顺应孩子的热情创造实践机会，在周末或即将来临的暑假带他们到运动场，一起踢踢球、跑跑步，甚至可以像笔者早前在学校举办的「家校运动日」一样，认识不同的新兴运动或利用软球设计简单的「射门游戏」，让孩子体验做运动的快乐。

（图片来源：作者提供）

很多时候我们对孩子期望过高，看完世界杯后就想着要为孩子报名足球班，期望他们成为明日之星，却忽略了过程。我们不妨将目标分拆，由「每天和爸爸踢球十分钟」或「学会一个控球动作」开始，持之以恒，让孩子在无压力的环境中，真正建立对运动的终身兴趣。

（图片来源：作者提供）

2. 拥抱多元文化：一张地图看懂风土人情

世界杯参赛球队来自五大洲，这正是培养孩子世界视野的课本。每支球队的球衣设计、国歌，甚至是球迷的装扮，都承载着该国独特的文化背景。家长可尝试以「球迷角色扮演」的方式，引导孩子主动探索；利用网络工具，搜寻该国的特色 ── 例如墨西哥的仙人掌与传统草帽、加拿大的枫叶与冰雪文化等，帮助孩子探索世界。

2. 拥抱多元文化：一张地图看懂风土人情（AI生成图片）

3. 输赢之间 学习不屈的逆境精神

体育竞赛最珍贵的地方，不单在于胜负，更在于球员如何面对逆境。球场如战场，强队可能意外落败，落后的球队也可能在最后一分钟反败为胜。现在香港的孩子面对学业或生活压力，往往容易气馁。家长在陪同观赛时，不妨引导孩子观察球员在落后时的态度。球员在面对困境时那种不畏挑战、永不放弃的精神，才是最震撼心灵的教育。当孩子支持的球队输了，这更是一个教导他们面对挫败、学会「输得起」的宝贵时刻。

（AI生成图片）

结语：爱与陪伴是孩子成长中的最美风景

教育是一场漫长的旅程，孩子成长的起跑线，从来都不仅仅在成绩表上。物质的满足往往只能带来短暂的欢愉，但父母与孩子一起为入球欢呼、在地图上寻找国家、在运动场上奔跑的情感与记忆，却是无价且长远的。让我们放下平日的忙碌与严肃，好好陪伴孩子，利用这场全球盛事，为他们创造一个更多姿彩、充满动感与国际视野的成长之旅！

（图片来源：作者提供）

李德衡 - 黄埔宣道小学校长

从事教育事工超过20年，致力推行STREAM教学，为孩子提供多元化课程及交流活动，将课程融合正向教育及资优教育等不同跨学科元素，并矢志建立一个不断反思、探索、更新及追求卓越的创新型学习社群。

李德衡 - 黄埔宣道小学校长

相关文章︳让每个孩子成为「星中之星」 3招培养孩子独特的「品格强项」︳李德衡校长随笔

相关文章︳从智能手机热话 看如何培育孩子的「创新脑」︳李德衡校长随笔

相关文章︳大扫除不止清洁是责任 身体力行传承中华美德马不停蹄迎新年｜李德衡校长随笔

相关文章︳从「抱抱猴」Panchi君看成长：玩具是慰藉，陪伴才是灵魂｜李德衡校长随笔

相关文章︳悦读阅成长：从书本中找寻跨越挑战的智慧 阅读的4个重要意义｜李德衡校长随笔