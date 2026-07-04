暑期活动精选6大推介 户外教室游历香港/YMCA超过130个夏令营｜暑假好去处

距离学期结束不足两星期，相信不少家长正为孩子长达六星期的悠长暑假安排各项节目。除了善用时间让孩子学习自理，也可趁机尝试不同体验，增长不同知识和技能，同时发掘孩子的多元潜能。

暑期活动推介1：Babygaga户外教室 探索＋小任务游历香港

暑假将暂别校园的课堂，但学习并不限于学校，除了到海外旅游开眼界，其实香港各区也是「户外课室」。

今年暑假户外教室将有10条全新加升级路线，到访不同地方探索香港。（图片来源：受访者提供）

由「论尽宝宝Babygaga」举办的2026暑假限定户外学习系列今年载誉归来，精心设计了10条路线游走市区及郊区，让小朋友在体验中学习。整个7、8月每天均有不同活动，包括「电车×街市任务」、沙滩清洁、小小邮轮探索员、深水埗布艺探索等，透过「80%探索香港 + 20%生活技能」的活动内容，让小朋友在户外学习中自然建立观察力、自信同沟通能力。课程由导师全程带领，设有专车接送及拍照记录，家长可以放心让四至九岁小朋友独立参加。

（图片来源：受访者提供）

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Babygaga暑假限定户外学习系列

对象：4 - 9岁儿童 （约1:5师生比例）

费用： 单堂$430、$2,000 / 5堂、$3,800 / 10堂（套票有效期1年，可弹性选择不同课堂。）

集散地点：港铁九龙塘地铁站D出口（专车接送）

报名方法：6381 6788（WhatsApp）

暑期活动推介2：港青YMCA夏令营 上山下海挑战自我

虽说科技高速发展下，很多资讯都能从网上获得，甚至利用AI、VR来进行模拟体验，但对仍在成长的儿童和青少年来说，真实经验所获得的启发是无可替代的，而与他人互动、结识新朋友更可能是暑假最宝贵的得着之一。

5天探索日营带小朋友到黄金海岸游艇会， 体验独木舟及其他水上运动。（图片来源：受访者提供）

由港青YMCA推出的夏令营每年都相当抢手，今年预备了超过130个不同类型、适合不同年龄小朋友参加的夏令营，日营和宿营都有，定必可找到最适合子女的活动。当中特别推介皇牌冒险日营（四至七岁），包含烹饪、做手工、运动体验等，又会走出户外参观博物馆、食物制作工厂观政府机构中心及主题乐园等；爱玩水的小朋友则可留意海洋主题的探索者日营 （七至九岁） ，体验乘坐游艇观赏海豚、沙滩活动、室内游戏室、海洋知识问答比赛、游泳及独木舟活动等！

●今年的 Amazing Race多元体验日营将会以大富翁为主题，让小朋友在有限资源下展开刺激又具挑战性的城市探索。（图片来源：受访者提供）

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港青夏令营2026

日期：即日起 - 8月28日（共10个星期）

对象：4岁起（各夏令营适用年龄不同）

报名：＞＞按此＜＜

查询：2268 7079 / 9374 8259 （WhatsApp）

暑期活动推介3：13B Store绘本夏令营

这个年头的小朋友大多从小接触3C产品，观看网上影片或打游戏机，无形中减少了阅读时间。虽说书中自有黄金屋，但要引起小朋友阅读兴趣，并从中培养良好品格及正向思维，由绘本入手未尝不是好方法。本地童书店13B Store今年推出绘本夏令营，提供三大课程，包括以情绪教育为主题的「读出好情商」及皇牌课程「生命教育」，并为参与以上课程的学生提供延伸课程「奇创异想演说家」及「午膳照顾服务」，欢迎家长按个别需要，挑选适合课程报读。

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13B Store绘本夏令营：读出好情商

日期： 7月13 - 22日（A组）、8月3 - 12日（B组）、 7月16日 - 8月7日（C组）、8月13 - 28日（D组）

对象： 年满3岁或以上儿童 （*生命教育课程需满4岁或以上儿童报读）

价钱： 全期早鸟优惠 $280 / 节、奇创异想演说家 $160 / 节、健康营养午膳 $60 / 日、全日10:30 - 15:00 $740 / 包午膳

地址： 牛头角泉源工业大厦11楼B座1116室（港铁牛头角站B6出口，步行约3分钟）

报名：9138 4673（WhatsApp）

暑期活动推介4：知涵儿童财商学院 从小培养财商

现今大多数家庭的孩子都是一个起、两个止，备受父母和长辈宠爱，不但生日、圣诞有礼物收，平日也常得到扭蛋、盲盒等玩具，却未必知道父母赚钱不容易，也没有金钱概念。知涵儿童财商学院是香港少有以「财商」为主题的教育机构，今年暑假特别推出夏季课程，透过游戏、桌游及真实情景，教导小朋友储蓄、消费、收入及投资四大范畴，培养理财能力之余，也明白做每个财务决定背后的逻辑和正确价值观。

关于金钱的桌游又岂止大富翁，活动上有大量游戏及引入台湾iMoney桌游，教导小朋友理财知识。（图片来源：受访者提供）

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IMONEY财商Summer course

日期：7月17日 - 8月21日（共6堂）

时间：14:00 - 15:00（逢星期五）

费用：每位$2,000（4人以上组团优惠）

地点：牛头角同在坊

对象：6 - 12岁儿童

报名：6128 9099（WhatsApp）

查询：https://kycahk.com

暑期活动推介5：嘉道理农场暨植物园 亲子夏日探险队2026

长达个半月的暑假快将展开，家长们安排了哪些节目予孩子？到主题乐园游玩？还是到室内游乐场放电？想孩子过个寓玩于学的暑假，可以跟他们到嘉道理农场暨植物园「亲子夏日探险队2026」，一张套票即轻松体验「食、玩、学」三重乐趣，可参加深度学习工作坊，还可以趁机入园亲近大自然，也可享用有机美食，还有农场鸡蛋做手信，可舒舒服服玩足一整天！

在保育员带领下，可近距离观察园区拯救的野生哺乳动物，如活泼的赤麂、豹猫或鸟类，还有蟒蛇、蜥蜴，学习牠们的保育故事。（图片来源：嘉道理农场暨植物园）

以大自然为主题的工作坊选择多多，想近距离观察园区拯救的野生哺乳动物与野生动物，可参加「哺乳动物保育课」、「泰加巨蜥大解密」、「寻蛇特攻队」、「寻蛇特攻队」，分别与赤麂、豹猫、蜥蜴、蟒蛇等见面，了解牠们的生活习性。「夏日蜂 Show」则可参观平日不开放的蜂园，认识蜜蜂的有趣特性；喜欢入厨的又可参加「酵玩小厨神」，体验传统发酵食品的制作过程，亲自炮制纯素迷你薄饼及七彩芭菲杯；于「攀过番果山」活动中，可游览果园及采收，即埸试食夏日当造的番石榴。

亦可做个小厨神，亲手制作发酵食物，享受纯素迷你薄饼及七彩芭菲杯。（图片来源：嘉道理农场暨植物园）

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亲子夏日探险队2026

集合地点： 嘉道理农场暨植物园 / 大埔墟铁路站（参考各个活动

详情）

对象：3岁或以上亲子

报名方法：＞＞按此＜＜

* 必须至少1位小童加1位或以上成人同行（即最少购买2套套票）。

夏日蜂 Show

日期：7月18日、8月15日（星期六）

时间：10:30-11:40、12:30 - 13:40、14:45 - 15:55（70分钟）

套票费用：$320 / 位

酵玩小厨神

日期：7月18、25，8月1、15、22日（星期六）

时间：13:00 - 15:15（连交通2小时15分钟）

费用：$320 / 位

哺乳动物保育课 / 泰加巨蜥大解密 / 寻蛇特攻队

日期：7月19、26日，8月2、9、16、23日（星期日）

时间：11:30 - 12:15（哺乳动物保育课）、13:30 - 14:15（泰加巨蜥大解密）、14:30 - 15:15（寻蛇特攻队）（45分钟）

费用：各$260 / 位

夏日田园无限Fun

日期：7月25日、8月8日（星期六）

时间：10:30 - 11:45、14:30 - 15:45（75分钟）

费用：$320 / 位

虫游水陆空

日期：8月1日（星期六）

时间：09:30 - 11:00（90分钟）

费用：$260 / 位

攀过番果山

日期：8月8日（星期六）

时间：10:30 - 11:30、13:30pm - 14:30pm（60分钟）

费用：$320 / 位

暑期活动推介6：挪亚方舟2大夏日体验营 做小小研究员/环保工艺师

四至七岁的小朋友可参加「多元智Fun探索营」，五天日营有10大学习体验，小朋友可透过「非你莫属」体验非洲鼓的澎湃与热情的舞蹈训练，提升节奏感与肢体协调性；「科学奇技」让孩子在实验过程中拆解物理学原理，培养逻辑思维；「人体研究所」有多项趣味实验和游戏，可探索呼吸及消化系统的奥秘；更可化身「环保工艺师」通过创意手作与游戏，学习如何有效减废回收，培养环境保育意识。还有可发挥创意的「艺术大师」工作坊、体验烘焙乐趣的「小小厨神」、锻炼体格与训练胆量的「夏日运动会」及「绳网大挑战」，活动精彩多样！

挪亚方舟于暑假举办「挪亚学堂」，将有针对不同成长阶段学童的两大特色夏日体验营。（图片来源：挪亚方舟）

「全方位STEAM挑战营」的10个学习体验适合8至12岁小朋友，可化身「小小研究员」认识不同科学原理，如自制空气炮的工作坊，可学习气压及力学定律；又可于「小方舟历险记」亲手打造专属小方舟，学习造船结构与认识浮力运作；「纸鸢飞翔任务」让他们探索飞行科学奥秘，从设计理念、亲手制作至纸鸢航天，认识航空力学原理；亦有艺术创作、运动竞技与绳网挑战赛等活动，动静皆宜，满足充满求知欲、电力无穷的小朋友。

挑战「空气炮 制作坊」，自制空气炮。（图片来源：挪亚方舟）

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夏日体验营2026

地点：马湾挪亚方舟

查询：3411 8600 / [email protected]

交通安排： 免费专车来往青衣港铁站、荃湾港铁站、九龙

塘港铁站及挪亚方舟

报名方法： ＞＞按此＜＜

截止报名日期：7月5日 23:59

多元智Fun探索营

日期： 7月13 - 17、20 - 24日、27 - 31日，8月10 - 14、17 - 21、24 - 28日（5天日营）

时间：09:30 - 15:30

对象：4 - 7岁

费用： $3,400（包括午餐、证书1张、免费专车来往指定集合地点）

全方位STEAM挑战营

日期：8月3 - 7日（5天日营）

时间：09:30 - 15:30

对象：8 - 12岁

费用： 3,250 （包括午餐、证书1张、免费专车来往指定集合地点）

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