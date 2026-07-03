西松屋童装夏日大清货 日系童装折上折低至$20 买10件再额外8折｜亲子优惠

暑假到了，各位妈妈是时候帮小朋友的衣柜换季。小孩子长得快，衣服很快就不合穿，想买到高质素、CP值极高的日系童装，就要留意这个黄金扫货机会！母婴用品专家Hailey's House由即日起全线实体门市（太古店除外）举行「夏日炎炎．季度清货」大减价，多款大热日系童装衫裤以震撼价发售，最平只需$25！买满指定数量更有折上折，即最低只要$20就可入手靓货，即看以下扫货攻略！

亲子优惠｜Hailey's House门市激减折上折 西松屋童装低至$20

Hailey's House作为日本著名婴童用品大型连锁店「西松屋」在香港的授权零售商，所有产品均由日本进口。今次门市清货当然少不了备受追捧的西松屋衣物，还有一系列精选夏日服饰，就连可爱的夏日祭浴衣亦有。

（图片来源：Hailey's House）

为了让妈妈们「悭到尽」，更震撼加推「折上折」优惠，减价服饰满5件即享9折、买满10件更可即时额外享有全单8折！折上折后，平均每件最平只需$20！这个价钱就能入手正宗日系优质童装，绝对是精明家长们为子女大量囤货、换季入货的最好时机。今次清货优惠集中于实体门市，（太古分店除外），当中又以九龙湾MegaBox分店及湾仔合和分店的货量最齐全、款式最多，想入货的爸妈就要拣这两大热点寻宝了。

（图片来源：Hailey's House）

打卡必备！夏日祭浴衣激减至$88 孕妇装都有减

今次清货必入手超吸睛的夏日祭浴衣、和服，由原价约$158激减至$88！多买几套为小朋友拍下可爱的夏日美美照片，或是用来参加夏日派对都一流。现场更贴心地同场提供孕妇装、妈妈衫及舒适睡衣系列，由孕期到日常服饰都全方位照顾到母亲的需要，妈妈们帮仔女拣衫之余，都可以顺便为自己衣柜添点新衣！

（图片来源：Hailey's House）

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优惠门市地址：

MegaBox 旗舰店

地址：九龙湾宏照道38号企业广场五期Megabox 9 楼

湾仔合和商场

地址： 香港湾仔坚尼地道15号合和广场6楼627-638舖

荃湾愉景新城店

地址： 荃湾青山公路荃湾段398号愉景新城1楼1052-53号舖

旺角东店

地址： 香港九龙旺角东站 MKK14 号舖

九龙塘店

地址：香港九龙九龙塘站 KOT 18号舖

V-Walk 店

地址：香港九龙深旺道28号V-Walk 2楼 112号舖

屯门爱定商城

地址： 屯门乡事会路2A号爱定商场Zone N， 2楼N226舖

裕民坊店

地址：观塘裕民坊1楼P5-P14

东港城店

地址：坑口重华路8号东港城 1楼 199G 舖

YOHO Mall 店

地址： 元朗朗日路8号形点二期 2楼 A203舖

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