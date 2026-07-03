保良局香港道教联合会圆玄小学小一入学讲座 直资学校98%毕业生获派英中｜小一入学

虽然临近暑假，但K2的学童家长相信已密锣紧鼓为孩子的升小做准备。屯门区热门直资男女校保良局香港道教联合会圆玄小学将于网上直播「2027 - 2028小一新生入学讲座」。如家长对于这所英文直资小学有兴趣，就要快快报名了。

小一入学｜保良局香港道教联合会圆玄小学 热门英文直资小学

保良局香港道教联合会圆玄小学以全方位英语语境与全人发展见称，大部分课节均有两名教师协作教学；另每节英文课其中一名教师为外籍教师，加强英语学习。除中文科以普通话教授外，其余科目均以英语教授。该校于2024 - 2025年度的升中派位结果理想，有98%同学获派第一志愿及英文中学，100%获派首三志愿。

小一入学｜保良局香港道教联合会圆玄小学 热门英文直资小学（图片来源：保良局香港道教联合会圆玄小学校网）

在教育理念方面，学校曾荣获2019年「国际启发潜能教育学校大奖」，积极推行「启发潜能教育（IE）」理念，透过5Ps（人物People、地方Places、政策Policies、计划Programs及过程Processes）的互相配合，致力于关爱、尊重与信任的氛围中，激发学生的多元智能。课程设计则与时俱进，除了采用跨学科的主题式教学，更特设「世界教室」海外交流计划，全面拓阔学生的国际视野。

（图片来源：保良局香港道教联合会圆玄小学校网）

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校方亦十分重视体艺发展，开设近50项课外活动。为了提供最优质的学与教效能，校舍配备了先进的硬体设施，包括「梁安琪泳池综合大楼」内、全港首所安装溺水侦察系统的泳池，亦有与STEAM相关的课室，全方位为学生打造安全且富启发性的愉快学习环境。

（图片来源：保良局香港道教联合会圆玄小学校网）

当日讲座将由校方深入解构办学理念、跨学科课程特色及最新收生与面试流程，助家长轻松为孩子作好升小准备。有意报读的家长可透过以下连结登记！

「梁安琪泳池综合大楼」内有全港首所安装溺水侦察系统的泳池。 （图片来源：保良局香港道教联合会圆玄小学校网）

保良局香港道教联合会圆玄小学小一入学讲座

日期 : 7月12日（星期日）

时间 : 10:30 - 12:00

模式 : 网上直播

报名：＞＞按此＜＜

注： 学校将于7月9日发出电邮予成功登记的家长，届时家长将会收到网上直播连结。如有任何查询，请致电2450 1588与校方联络。

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