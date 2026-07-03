挪亚方舟2大夏日体验营挑战任务 研究「人体」做实验/打造专属小方舟｜暑假好去处

暑假好去处｜暑假即将展开，不想孩子困在补习班，但又想善用时间边学边玩，挪亚方舟的「挪亚学堂」就有针对不同成长阶段学童的两大特色夏日体验营，一个专为四至七岁的小朋友而设，一个适合8至12岁小朋友，让小朋友可以玩住学。即睇暑假活动报名方法与详情。

暑假好去处｜挪亚方舟2大夏日体验营 做小小研究员/环保工艺师

四至七岁的小朋友可参加「多元智Fun探索营」，五天日营有10大学习体验，小朋友可透过「非你莫属」体验非洲鼓的澎湃与热情的舞蹈训练，提升节奏感与肢体协调性；「科学奇技」让孩子在实验过程中拆解物理学原理，培养逻辑思维；「人体研究所」有多项趣味实验和游戏，可探索呼吸及消化系统的奥秘；更可化身「环保工艺师」通过创意手作与游戏，学习如何有效减废回收，培养环境保育意识。还有可发挥创意的「艺术大师」工作坊、体验烘焙乐趣的「小小厨神」、锻炼体格与训练胆量的「夏日运动会」及「绳网大挑战」，活动精彩多样！

挪亚方舟于暑假举办「挪亚学堂」，将有针对不同成长阶段学童的两大特色夏日体验营。（图片来源：挪亚方舟）

「全方位STEAM挑战营」的10个学习体验适合8至12岁小朋友，可化身「小小研究员」认识不同科学原理，如自制空气炮的工作坊，可学习气压及力学定律；又可于「小方舟历险记」亲手打造专属小方舟，学习造船结构与认识浮力运作；「纸鸢飞翔任务」让他们探索飞行科学奥秘，从设计理念、亲手制作至纸鸢航天，认识航空力学原理；亦有艺术创作、运动竞技与绳网挑战赛等活动，动静皆宜，满足充满求知欲、电力无穷的小朋友。

挑战「空气炮 制作坊」，自制空气炮。（图片来源：挪亚方舟）

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夏日体验营2026

地点：马湾挪亚方舟

查询：3411 8600 / [email protected]

交通安排： 免费专车来往青衣港铁站、荃湾港铁站、九龙

塘港铁站及挪亚方舟

报名方法： ＞＞按此＜＜

截止报名日期：7月5日 23:59

多元智Fun探索营

日期： 7月13 - 17、20 - 24日、27 - 31日，8月10 - 14、17 - 21、24 - 28日（5天日营）

时间：09:30 - 15:30

对象：4 - 7岁

费用： $3,400（包括午餐、证书1张、免费专车来往指定集合地点）

全方位STEAM挑战营

日期：8月3 - 7日（5天日营）

时间：09:30 - 15:30

对象：8 - 12岁

费用： 3,250 （包括午餐、证书1张、免费专车来往指定集合地点）

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