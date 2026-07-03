每天进步1%一年后将进步37倍！《原子习惯》教建立习惯4步框架 改变孩子命运｜海外升学

最近我重读了詹姆斯．克利尔的畅销著作《原子习惯》（Atomic Habits），深感这本书不仅是个

人成长的实用指南，更是一份送给家长的「教养说明书」。书中有一句话让我印象特别深刻：「生命的品质，往往取决于习惯的品质。习惯不变，结果就不会变；一旦有了更好的习惯，凡事皆有可能。」然而，作为经常接触香港家庭的海外升学顾问，我发现不少家长在教育子女时，往往过于注重「目标」，而忽略了「系统」 —— 他们忙着为孩子报名考试、安排补习班、催促温习进度，却鲜有停下来思考：孩子每天的小习惯，正在塑造怎样的未来？

每天进步1% 一年后会进步37倍

《原子习惯》提出一个颠覆传统思维的核心观点：造就成功的，不是某个决定性瞬间的爆发，而是日复一日的小改进。每天进步1%，一年后你会进步37倍；相反，每天退步1%，一年后便只剩下原来的0.03%。这就是习惯的「复利效应」 —— 那些看似微不足道的微小行动，在时间的催化下，足以产生惊人的变化。对家长而言，这意味着与其要求孩子一次考试考进全班前三名，不如帮助他养成「每天温习15分钟」的习惯；与其强逼孩子每天读两小时英文，不如从「每晚读一页英文故事」开始。当这些微小的原子习惯扎根后，它们会像连锁反应一样，推动孩子朝着目标持续前进。

《原子习惯》（图片来源：天地图书）

建立习惯的4步框架

那么，家长应该如何具体实践呢？克利尔在书中提出了建立习惯的四步框架：提示、渴望、回应、奖赏。应用在子女教育上，第一步是让好习惯的提示「显而易见」 —— 例如，把孩子的书桌整理干净，将要读的课外书放在枕头旁边，让阅读成为一件随手可做的事。更有效的方法是「习惯堆叠」：将新习惯与已有的日常动作结合，例如「晚饭后先温习10分钟英文，然后才看电视」。

把孩子的书桌整理干净，将要读的课外书放在枕头旁边，让阅读成为一件随手可做的事。（AI生成图片）

让习惯有吸引力及简单易行

第二步是让习惯「有吸引力」，孩子喜欢色彩缤纷的图书，不妨从图文并茂的绘本入手，而不

是直接抛给他们一本沉甸甸的经典小说。第三步是「简单易行」 —— 习惯的门槛越低，孩子越容易坚持。与其要求每天做两小时练习，不如从每天五道简单题目开始。第四步是「令人满足」，每当孩子完成一个小习惯，不妨给予适度的赞赏或小小奖励，让完成的瞬间充满愉悦感。

第四步是「令人满足」，每当孩子完成一个小习惯，不妨给予适度的赞赏或小小奖励，让完成的瞬间充满愉悦感。 （AI生成图片）

然而，在我接触的众多香港家庭中，最常见的误区是家长习惯用「结果导向」的方式与孩子沟通。「你要考到90分」、「你要入读Band 1中学」，这些目标看似清晰，实则容易让孩子感到压力与挫败。作者建议与其专注于结果，不如将目标转化为一种「身分认同」。换句话说，不要说「我要考高分」，而要说「我要成为一个爱学习的人」；不要说「我要入名校」，而要说「我要成为一个自律、主动、懂得规划的人」。当孩子从心底认同自己是一个「有条理的人」，收拾书桌便不再是一项苦差，而是自然而然的行为。这种身分认同的转变，才是习惯能够持久运作的核心动力。

（AI生成图片）

作为一名海外升学顾问，我同时观察到一个令不少香港家长感到讶异的现象：英、美顶尖学校在评估申请人时，成绩仅仅是「入场券」，学校真正关心的问题是：「这个孩子是怎样学习的？他如何面对挑战？未来他会成为一个怎样的人？」换言之，招生官希望看到的是良好的学习习惯、自律的日常行为及应对困难时的韧性与独立性。最后我想特别提醒家长，建立习惯的过程中，父母的「身教」远比「言教」更有力量。我衷心建议大家：从今天起，选定一个最微不足道的原子习惯，然后持之以恒地执行。当你看见孩子开始主动拿起书本、自觉地完成功课时，你会发现，那些微小而持续的努力，正悄悄地改变着整个家庭的未来。

当你看见孩子开始主动拿起书本、自觉地完成功课时，你会发现，那些微小而持续的努力，正悄悄地改变着整个家庭的未来。（AI生成图片）

Iris Cheung

英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

由美国密歇根大学（安娜堡）政治及国际关系双学士毕业，一心想为世界作正面影响。机缘巧合下从事海外升学，擅长替学生规划英美等地区的私校和大学申请。

网站：www.britannia-study.com

电邮：[email protected]

Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

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