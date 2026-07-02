光明英来学校综艺汇演暨校舍开放日 STEAM无人机模拟飞行体验+校园导赏｜小一入学

元朗区热门资助小学光明英来学校，将于7月4日（星期六）举办「综艺汇演暨校舍开放日」。今年为该校迁至现址的20周年校庆，校方将于校内各个楼层举办多项体验活动。欢迎有意为子女报读小一的家长及公众人士到场参观，了解学校的日常运作及教学设施。

光明英来学校将于7月4日举办「综艺汇演暨校舍开放日」，让公众亲身感受学校的优质教学氛围。（图片来源：受访者提供）

办学理念：重视品德与多元发展

光明英来学校以「礼、义、廉、耻」为校训，并致力透过不同范畴及多元化的学与教活动，为学生提供「德、智、体、群、美」五育并重的全人教育。学校同时注重照顾学生的个别差异，鼓励因材施教，让学生发挥个人潜能，建立积极及正确的人生观。在教学策略方面，主要科目均有连堂的编排以方便各类学习活动及同级进行联课活动。学校积极推行「没有围墙的教室」模式，让学生的学习场景可因应不同的学习需要和材料而作出延伸和扩展，突破以往传统教室的限制，从而将学习空间与社区及社会资源结合，达致开放教育和全人发展的理想。

各学科老师于雨天操场及课室精心设计了多款互动摊位游戏，让小朋友寓教于乐，满载而归。（图片来源：受访者提供）

学校特色：推动STEAM教育与文化体验

学校近年积极发展STEAM教育，校舍设有STEM多用途室，该校的VEX机械人团队曾于香港区赛事中获奖，并曾代表香港赴美国参与世界大赛，让学生累积实作与国际交流经验。校方还增设航空驾驶学习室及举办航空课程，并致力推动环保教育，成为首个引入「微藻反应器」的环保校园，与时并进。在文化活动方面，校方于本次开放日引入了具百年历史、属「非物质文化遗产」的薄扶林村舞火龙文化，让学生有机会认识及体验传统习俗。

学校致力推动STEAM教育，一楼航空室配备先进飞行模拟器，让小朋友初尝成为小机师的乐趣。（图片来源：受访者提供）

升中表现：逾95%毕业生获派首三志愿

根据学校近年资料，光明英来学校在升中学位分配中表现亮丽。过去数年，超过95%的毕业生成功获派首三志愿中学。五成学生获派区内外的英文中学，包括新界乡议局元朗区中学、基督教香港信义会元朗信义中学、天主教崇德英文书院及中华基督教会基元中学等。整体派位结果反映其学术水平及学生质素保持稳定。

学生于STEM Room内专注体验「无人机」避障操作，从中学习基础的人工智能与控制技术。（图片来源：受访者提供）

开放日活动内容及楼层分布

开放日当天，校方设有「礼物换领处」。参观者入校时可获发一张盖印纸，于校园各指定场地集齐6个盖印后，可到地下小礼堂换领纪念品一份。

地下（G/F）

雨天操场及小礼堂：各科组摊位游戏。

小礼堂外：20周年校庆作品展。

演讲室及室外：光影长廊（学校历史回顾）及校园电视台节目播放。

小园圃：植物种植介绍，参加者可领取种子或幼苗。

一楼（1/F）

图书馆：薄扶林村舞火龙活动展览。现场将展示火龙骨架，并设有火龙头手工制作体验。

航空室：设有飞行模拟器，介绍飞行器操作原理。

STEM Room：「无人机」避障操作体验。

二楼（2/F）

校园电视台：STEAM Week学生作品及活动花絮展览。

活动室：地壶球（共融团队体育活动）体验。

215室及英语室： 校本言语治疗服务介绍、相关互动游戏，以及英语课程自学游戏体验。

三楼（3/F）

礼堂：综艺汇演（10:15 - 12:20），由学生进行音乐、舞蹈及体育等舞台表演。

视觉艺术室及音乐室：版印艺术体验（印印乐缤纷）及击鼓节奏体验。

五楼（5/F）

Science Room：VEX机械人展示及操作体验，并有参与世界赛的团队成员进行分享。

精彩的综艺汇演为开放日重头戏，学生将于三楼礼堂的舞台上展现音乐与舞蹈才华。（图片来源：受访者提供）

活动详情

日期：2026年7月4日（星期六）

时间：09:00 - 13:00

地点：元朗元政路

光明英来学校将于7月4日举办「综艺汇演暨校舍开放日」，让公众亲身感受学校的优质教学氛围。（图片来源：受访者提供）

光明英来学校将于7月4日举办「综艺汇演暨校舍开放日」，让公众亲身感受学校的优质教学氛围。（图片来源：受访者提供）

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