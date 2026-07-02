香港书展2026｜送100张香港书展门票 600项文化活动/8大主题讲座系列｜亲子有礼

香港书展2026｜一年一度的香港书展将于7月15至21日在香港会议展览中心举行，今年年度主题为「文创传承．旅悦人生」，到时不止可以尽情入手好书，场内、场外还有超过600项文化活动。今期《亲子王》将送出送100张香港书展2026门票，让大家可以一起到书展寻书香乐，过个充实的暑假。即睇亲子有礼玩游戏方法去赢门票喇！

香港书展2026｜一年一度的香港书展将于7月15至21日在香港会议展览中心举行（图片来源：香港书展2026）

香港书展2026｜齐来揭开文学「心度游」

香港书展2026的「世界文艺廊」将带来 「揭开文学心度游」展览，以「本地眼」和「世界眼」双重视角贯穿四大体验区，想知道自己最适合看哪些书？可透过最新AI互动装置，根据个性及喜好推荐一些最合心水的书籍，以及香港深度游的故事；同时亦会与各国驻港领事馆合作，展出超过200本来自世界各地的书籍及特色文化展品，让大家可穿梭于香港故事与环球文学之间，领略多元文化的魅力。

「世界文艺廊」将带来 「揭开文学心度游」展览，以「本地眼」和「世界眼」双重视角贯穿四大体验区。（图片来源：香港书展2026）

香港书展2026｜8大主题讲座系列 英华小学校长到场讲故事

爱书之人最关注的八大主题讲座系列，分别为「年度主题」、「名作家」、「英语及国际阅读」、「国际视野」、「儿童及青年阅读」、「本地文化及历史」、「写意生活」及「心灵励志」，将广邀世界各地的作者与读者分享。特别要留意「名作家讲座系列」，请来多位华文世界极具影响力的作家主持讲座，亲临现场与书迷互动交流。重量级讲者包括获选2025年《亚洲周刊》全球华人十大小说的刘震云、中国先锋小说领军人物之一的苏童、曾获庄重文文学奖及鲁迅文学奖等的毕飞宇、中国建筑师兼小说家刘家琨以及香港中文大学文化及宗教研究系客席副教授茹国烈等。

（图片来源：香港书展2026）

「英语及国际阅读讲座系列」邀得多位海外作家来港分享，星级作家包括荣获多个英国代表性诗词奖项的英国当代诗人兼小说家Luke Kennard等，各位粉丝要把握机会与他们交流。

荣获多个英国代表性诗词奖项的英国当代诗人兼小说家Luke Kennard（图片来源：香港书展2026）

而每年最受家长、小朋友欢迎的「名人讲故事」，今年邀得英华小学校长陈美娟、香港男子手球代表队队长谢永辉、艺人张宝儿等参与，大家到时可坐定定去听故事喇！而早前香港历史性诞生了首位载荷专家，今年书展亦有多位航天专家讲者，包括香港理工大学的吴波教授、香港科技大学的高扬教授和苏慧教授，以及香港太空馆馆长苏柱荣博士，为大家介绍国家航天任务的历程与成果。

每年最受家长、小朋友欢迎的「名人讲故事」，今年邀得英华小学校长陈美娟为小朋友讲故事。（图片来源：《亲子王》）

去年大受欢迎的「文创空间」今年载誉归来，福建展团、杭州展位及香港展商集古斋，将带来当地非遗工艺、特色文创产品及IP精品等。而中国内地出版展馆今年集合49个内地出版单位，带来约20,000册精品图书，同时会以云南作主题省，以「同饮一江水，共读万卷书」为主题，展现云南多元的民族文化、独特的生态环境和独具魅力的文旅资源，让大家可在书

（图片来源：香港书展2026）

香中走近云南，感受「有一种叫云南的生活」。香港赛马会亦有主题展区，透过各项「寓学于乐」的互动体验，启发大众建立健康积极的生活。

点击图片浏览名作家讲座系列作家详情：

运动消闲博览 小小宠物园设室内互动式动物体验空间

香港书展、香港运动消闲博览及零食世界继续一票可通行三展。今年运动博览涵盖多项运动体验及相关产品，香港游乐场协会将设置融合障碍竞技运动及体能挑战元素的「好动体能之塔」，让大、小朋友挑战不同难度的机关障碍，体验这项考验肌力、敏捷、柔软及协调的运动。Cyber Smart Limited则带来匹克球服装，展现新兴运动用品的发展趋势。

（图片来源：香港书展2026）

（图片来源：香港书展2026）

My Mini Zoo小小宠物园更会设立香港首个室内互动式动物体验空间，让大家可近距离接触多种特色动物，加深对自然生态的认识，为一家大小带来寓教于乐的参观体验。

（图片来源：香港书展2026）

（图片来源：香港书展2026）

「零食世界」搜罗环球滋味

零食世界云集近30个国家及地区、超过1,300款环球特色零食，如本地品牌阿嫲现烤手工蛋糕将会带来人气手工花生酥；本地年轻人研发的Do Did Dust豆脆、Night Fever Limited冻干夹糖、Goods2buy高蛋白脆片都是必试之选。

香港书展、香港运动消闲博览及零食世界继续一票可通行三展，成人票价维持港币30元，同时亦继续设有「上午进场票」、「免费再进场」及「访港人士票价」等特别优惠。

香港书展、香港运动消闲博览、零食世界小档案

日期：7月15 - 21日（星期三至星期二）

地点：香港会议展览中心

详情：www.hkbookfair.com

票价： 成人 $30，小童 $10 （适用于小学生 / 身高1.2米或以下儿童）

*3岁或以下小童及65岁或以上长者免费进场

购票方法：电子门票可透过电子门票赞助商The Club、电子门票销售伙伴 01空间、 7-11App 、AlipayHK、支付宝、八达通App、全线7-11及Circle K便利店。

票务优惠：上午进场票 港币10元（成人和小童同价，每天中午12时前进场），只限于会场入口售票处以八达通即时付费入场。

免费再进场特别优惠：凡以正价（成人港币30元、小童港币10元）购买7月15或16日香港书展门票人士，可凭完整票尾或现场派发的再进场优惠券免费于以下时段各进场一次：

1. 7月17-19日（星期五至日）晚上7时后；

2. 7月20日（星期一）晚上7时后。

*此优惠不适用于其他门票（包括上午进场票、优惠进场票、贵宾进场票以及赠券）。

超级书迷证：港币88元，持此证的人士可于书展期间无限次入场参观，更可使用特别通道进入会场，节省轮候时间。

访港人士票价优惠：访港人士于会议厅售票处出示有效旅游证件，可以港币20元优惠购买入场门票。

残疾人士票价优惠：凡以残疾人士八达通即时付费入场，或于会议厅前厅售票处出示由劳工及褔利局发出的「残疾人士登记证」之人士，一律可以港币10 元优惠购买入场门票。



香港书展

日期及时间：7月15 - 20日 10:00 - 22:00、7月21日 09:00 - 17:00

香港运动消闲博览、零食世界

日期及时间：7月15 - 16、19 - 20日 10:00 - 21:00；7月17 - 18日 10:00 - 22:00；7月22日 09:00 - 17:00

送100张第36届香港书展门票

《亲子王》现送出第36届香港书展门票共100张，名额25个，每人将可获第36届香港书展门票4张，价值$120。想要就请即follow《亲子王》facebook及like相关帖文，并回答问题：「你最想参观书展哪个活动？为甚么？」答得最有创意的读者，将获得礼物！

活动日期：即日起至7月8日（23:59）

奖品：第36届香港书展门票4张

名额：25个

游戏参加表格（活动详情及条款细则）：https://forms.gle/op6RtCwbD8t9hpRb7

* 得奖者将有专人以电邮通知，门票将以电子门票方式送出；

* 须受条款及细则约束；

* 《亲子王》保留一切最终决议权。

相关文章｜夏日图书节2026｜14个免费亲子工作坊+STEAM活动推介：捏捏胶/海洋生物3D打印笔 附报名方法/活动日期