趁暑假逆转形势 超前预习中英数 3位校长亲授小撇步｜《亲子王》新一期精选

随着本学年结束，学生、家长接过成绩表，各科目的表现一目了然，成绩优异的，下学年要保持优势；成绩未如理想，可以趁暑假了解错处，急起直追，特别是中、英、数三个主科，更是不容有失。要在暑假平衡休息与学习并不容易，小学校长们分析提升三大主科成绩的策略，让家长在暑假与子女一起打好学习基础，深入浅出掌握知识概念，重拾自信及学习动机，超前预习，为升班做好准备，迎接新学年。

天主教圣安德肋小学 从阅读中学习

中文科考起不少学生，位于将军澳的天主教圣安德肋小学（下称圣安德肋），中文科课程以中华文化为基础，重视读、写、听、说、思维、自学与审美能力的均衡发展。陈善科校长指出，若子女的中文科成绩未如理想，家长难免焦虑，甚至容易陷入「买更多补充练习」、「逼孩子默书」的恶性循环，陈校长直指这样不但成效有限，更会抹杀孩子的学习兴趣。中文科的难点在于词汇量和阅读理解，而中文科的「读」与「写」是相辅相成。

（图片来源：受访者提供）

强调广泛阅读与跨课程阅读的圣安德肋，利用校内阅读资源、好书推介及电子学习，鼓励学生从阅读中学习。老师优化课业设计，让学生在阅读、写作与思考之间建立连系，达致「学得稳、学得深」的目标。

天主教圣安德肋小学陈善科校长（中）指暑假不应是催谷的延续，而是培养兴趣与建立习惯的黄金时间。（图片来源：受访者提供）

汤敏仪校长 少量、固定、多鼓励

孩子最期待的悠长暑假，也是家长陪伴子女成长的好时机，更是学业成绩「大翻盘」的黄金机会。屯门区台山商会学校汤敏仪校长指出，每到学期末，学生成绩单上的数字难免成为焦点，各科目高分、低分一目了然，学校常跟家长表明，成绩单就像一份「学习身体检查报告」，其价值不在于评断孩子，而在于帮助各方面看清楚孩子做得好的部分，或者可以再进步的部分，然后对症下药，抓紧机会转危为机，尤其是英文科，只要找到合适的方法，暑假完全可以成为孩子爱上英文的转捩点。

（图片来源：受访者提供）

学校运用九位外籍教师的优势，为学生提供「沉浸式学习」与「跨学科融合」的课程，汤校长说：「语文不是用来死记硬背，应在生活中快乐地使用。因此，老师在课堂上不会要求学生硬背文法，而是把英语绘本变成小戏剧。孩子为了扮演喜欢的角色，会主动模仿发音、理解台词，在欢笑中记住句型。」

台山商会学校汤敏仪校长（图片来源：受访者提供）

迦密梁省德学校 假期中保持学习动机

学习的成效与突破，往往不止限制在课堂之内，如能在课余时间也自然而然、轻轻松松地学习，相信学习成效也会像暑假过后的孩子一样 —— 长高长胖，增值不少。观塘区迦密梁省德学校李小娟校长指出，寓学习于游戏、与日常生活结合、动手作、多感官学习等，都是有效的学习策略。学校透过暑假前后的衔接课程，分级家长会等，培养学生对学习的兴趣，同时让家长认识和掌握温习策略，令学生在两个多月的假期中，仍然有动机地学习，这是有效提升学生在新学年学习表现的妙法。

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李校长向数学科李霭仪副校长取来以下心法，可以提升学生的数学兴趣及能力。

与生活结合：在日常生活多活学活用数学，从中练习加减法，「分数」与「除法」的实体概念。 鼓励孩子「说出解题思路」：家长邀请孩子把解题过程讲出来，在「说数」的过程中，孩子不仅能自我检查逻辑，也让有关概念更牢固。

迦密梁省德学校李小娟校长（图片来源：受访者提供）

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不止是玩具 拆解新世代陀螺热潮

爆旋陀螺热潮再度席卷本港校园，这枚转动的玩具背后，竟藏着超乎想像的教育价值。小学老师兼香港爆旋陀螺协会副会长文天诺老师于今期《亲子王》「家长热话」将为大家解构陀螺如何化身小学科学科的「神级教材」，让学生在对决中学懂物理与输赢。更有举办校内比赛的小学校长及学生，亲述如何以这股潮流为切入点，从中建立科学探究精神；以及「陪玩」家长现身说法，分享陀螺如何成为拉近亲子关系的神器，带大家多角度直击这股陀螺旋风！

（AI生成图片）

夏天贪凉易「阴暑」？小心孩子脾胃「冻亲」

7月盛夏来临，暑假开始，小朋友最开心的莫过于吹着冷气、吃着雪糕。但家长很快发现，孩子变得胃口差、吃饭不香，甚至容易腹泻、手脚冰冷、精神萎靡？这在中医称为「阴暑」，根源往往不在于「热」，而在于「寒」。

（图片来源：Shutterstock）

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