广州热雪奇迹滑雪$8送滑雪课 连广州融创花间堂悦雪酒店人均$553.5｜亲子短线游

暑假来了，想于炎夏消消暑玩雪，享受玩雪、滑雪的乐趣，可以「近近哋」到原名为广州融创雪世界的广州热雪奇迹跟小朋友享受被雪包围的感觉。今日（2日）下午6时更有超抵优惠 $8 滑雪3小时门票优惠，还有买二送一平日票、连广州融创花间堂悦雪酒店等优惠套票，即睇滑雪优惠详情，快快入手优惠门票。

亲子好去处2026︳$8广州热雪奇迹娱雪门票 送免费滑雪课

广州热雪奇迹（原广州融创雪世界）面积达7.5万平方米，室内长年保持-4°C，覆雪厚度50厘米，整体落差66米，是全球大型室内专业滑雪圣地，亦是目前华南地区最大的在营室内滑雪场。

亲子短线游︳$8广州热雪奇迹娱雪门票 娱雪区设有刺激游乐设施（图片来源：KKday）

这里拥有5条不同难度雪道（坡度7°至21°），上行设备包括1条双人座椅索道及10条魔毯，今次的优惠更附送免费30分钟公开滑雪课（适用于预订3小时滑雪方案），无论滑雪高手或初哥也可于此体验滑雪或娱雪活动，也可与孩子享受雪地乐趣，畅玩刺激或亲子合家欢的滑雪运动。

（图片来源：KKday）

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【独家优惠・HK$8疯抢】初级道3小时滑雪门票

优惠：HK$8/张（原价HK$397/张）

适用时间：2026年7月1日-8月31日逢星期五、六、日、一

方案包含：初级道3小时滑雪门票1张，含滑雪服、滑雪鞋、头盔、滑雪板、滑雪杖（仅双板）、储物柜

*限本人使用，不可转赠；仅限初级道（小熊道和企鹅道）滑雪

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【独家暑期优惠・买二送一】3小时初级道滑雪门票（需订3张）

优惠：

．星期一至五HK$642/3张，平均HK$214/张；

．星期六至日HK$756/3张，平均HK$252/张（原价HK$397/张）

适用时间：2026年7月1日-8月31日

方案包含：3张3小时初级道滑雪门票，均含全套基础滑雪装备

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（图片来源：kkday）

优惠详情：

独家售卖期：2026年7月2日18:00起至7月31日23:59

可预订日期：2026年7月3日至12月31日

营业时间：平日（周一至周五）：10:00-21:30；周末（周六至周日）：09:30-22:00

*闭园前2小时停止取票，闭园前1小时停止入园

地址：广东省广州市花都区凤凰北路63号广州融创茂F1广州热雪奇迹

免费赠送：30分钟公开滑雪课（适用于预订3小时滑雪方案）

- 每日开课时段：11:00、12:00、15:00、16:00（各30分钟）

- 教学点位：雪场冷区内公开教学区域（即日起至12月31日，法定节假日除外）

滑雪消耗不少体力，放电后想快快回酒店休息，最好选一间于滑雪场附近的酒店。广州融创花间堂・悦雪酒店（BlossomHouseYuexue）坐落广州市花都区凤凰北路69号，设有室内恒温泳池、24小时健身房及室外儿童乐园，最重要是邻近广州热雪奇迹及融创乐园，附近也有不少亲子好去处，如亲子暑假玩乐一站搞掂的水世界，可玩超刺激水上滑梯与浪池！

（图片来源：KKday）

也邻近融创茂（SunacMall），只需数步之遥就到这个大型购物中心，有齐各国美食餐厅、电影院、零售商店。而且于香港选乘永东巴士直达广州融创茂或广州热雪奇迹后，只需步行5分钟即可抵达酒店，就脚又方便。

（图片来源：KKday）

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【独家·境外客人尊享】雪映城景房+双人自助早餐+双人自助晚餐+广州热雪奇迹不限时娱雪/ 初级道不限时滑雪双人套票

优惠：

．淡季：双人不限时娱雪套票HK$1,107/组，平均HK$553.5/位（原价HK$2,307/晚）；双人不限时初级道滑雪套票HK$1,257/组，平均HK$628.5/位（原价HK$2,525/晚）

．平季：双人不限时娱雪套票HK$1,338/组，平均HK$669/位（原价HK$2,653/晚）；双人不限时初级道滑雪套票HK$1,568/组，平均HK$784/位（原价HK$2,769/晚）

．旺季：双人不限时娱雪套票HK$1,568/组，平均HK$784/位（原价HK$2,999/晚）；双人不限时初级道滑雪套票HK$1,799/组，平均HK$899.5/位（原价HK$3,230/晚）

*仅适用于持有香港・澳门・境外居民身份证件之人士

（图片来源：KKday）

套餐包含：

．雪映城景大床房或雪映城景双床房1间1晚- 双人自助早餐（翌日）

．花间食西餐厅双人自助晚餐1份（入住日起2天内一次使用，需入住时与前台确认用餐日期）

．广州热雪奇迹不限时娱雪单人票2张或初级道不限时滑雪单人票2张（2选1）

．娱雪票包含：雪服、雪地鞋、储物柜、头盔；可不限时任玩当日开放娱雪项目（不含滑雪区域）

．初级道滑雪票包含：滑雪服、滑雪鞋、头盔、滑雪板、滑雪杖（仅双板）、储物柜；限初级道（小熊道和企鹅道）不限时滑雪（不含娱雪区域、中高级滑道及缆车）

【7月11日至8月31日入住加码】选娱雪套票额外获赠：

．双人融创乐园通票或双人融创水世界门票（2选1，必须选同一园区）

*乐园通票可入住期间每日单次入园；水世界门票入住期间一次使用

．融创乐园可畅玩项目精选：飞越广东、海盗船、飞鱼戏水、怒海狂涛、峡谷漂流、五羊飞天、巨龙飞舞、花海冲浪、果虫列车、TMS轨道观光小火车等

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优惠详情：

独家售卖期：2026年7月2日18:00起至7月31日23:59

可预订日期：2026年7月3日至12月31日（不含大陆法定节假日、平安夜、圣诞节）

入住时间：15:00起；退房时间：12:00前

地址：广州市花都区凤凰北路69号广州融创花间堂・悦雪酒店

交通推荐：

永东巴士：提供香港至花都专线，可直达广州融创茂或广州热雪奇迹后步行5分钟即可抵达酒店；

高铁：2026年7月1日起香港西九龙高铁直达广州北站，全程仅1小时12分钟，出站后打车15分钟直达广州热雪奇迹，全程约1.5小时轻松抵达；或从广州东站出站后打车直达酒店约50分钟。

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