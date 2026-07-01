感恩是最好的品格教育 让老师的好被温柔地看见 学会尊师重道｜郑家明校长随笔

午后的校长室外，传来操场上孩子们下课时的欢笑声，这是我每天最享受的静谧时刻。转眼间，学期又接近尾声。在这个既要规划来年步伐、又是回顾一年收获的季节，正好想和大家聊聊学校里最朴实、却也最容易被忽略的力量 ── 互相比拼与欣赏。

一个正向且充满活力的校园，从来不是单靠亮丽的宣传口号，而是点滴累积自师生与家长之间日常的「看见与欣赏」。

接地气的「尊师重道」 一份将心比心的体恤

在我们的传统文化里，一直很强调「尊师重道」。不过在很多人的传统印象中，这四个字总带着几分严肃，仿佛必须把老师奉在一个高高在上的位置。然而在今天的社会里，「尊师重道」可以有更接地气、更有温度的展现方式 ── 它不一定是规行矩步的敬畏，却可以是一份将心比心的理解与体恤。

满有威严的老师脱下教职员身份后，同样是个有血有肉、会疲累也会面对生活压力的平凡人。身为校长，我深深明白老师那份不常被外人看见的日常辛劳。

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每天看着无数满有爱心的老师照顾孩子的身影：有老师为了上好一堂课，在夕阳西下、放学过后仍默默翻查资料准备教材；有老师喉咙发炎声音沙哑，却依旧戴着麦克风坚持讲课；更有老师面对孩子们突如其来的冲突或情绪风暴时，展现出那份温柔同行的耐心陪伴。老师们的手指上，有时沾着难以洗净的原子笔墨水；办公桌上，永远堆叠着刚批改完的作业⋯⋯这些辛劳，往往都隐形在大家习以为常的学校日常中。

拆除含蓄的墙把心里的感激说出口

让我感到无比欣慰的是，我们的家长和同学，心里其实都非常支持和感激老师。只是受限于华人比较内敛含蓄的性格，我们习惯把情感藏在心底，总觉得「点头微笑」或「心领神会」就足够。但既然到了学期末，我们不如打破这层不好意思的隔膜。尝试用言语、用更直接的沟通，对老师表达这一年来的辛劳谢意！不需要长篇大论，更不需要华丽的字眼，一句踏实、真诚的肯定，就是给老师最好的强心针。

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家长们可以这样温暖表达：「老师，这一年谢谢你对我们家孩子的悉心照顾。我看到他进步了，你真的辛苦了！」

同学们也可以这样真诚致谢：「老师，谢谢你一年来的教导和陪伴同行，这一年我真的成长了很多！」

感恩是最好的品格教育

我一直深信，欣赏会带来更多的欣赏，正向的鼓励不止能帮助孩子成长，更能赋予老师源源不绝的力量。当孩子在日常中学会去体会、去欣赏老师的付出，他们自己也会在无形中成为一个懂得感恩、拥有同理心的人 ── 这不就是最核心、最美好的品格教育吗？

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教育是一场互相成就与支持的旅程。亲爱的家长和同学们，鼓励你抓紧学期的尾声，把心底那份积存已久的欣赏与谢意真诚地告诉老师。让这份互相信任的温度，透过字里行间，成为这个学期最完美、最动人的句点。

北角循道学校校长 郑家明

多年推展亲子绘本阅读、STEAM创意教学、创意校本主题活动。相信教育的核心是孩子的幸福成长，每个孩子都是一颗等待被看见的闪亮星星，他们的成长有无限可能，就等待我们何时遇见。

北角循道学校校长 郑家明

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