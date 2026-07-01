大学研究：4成孩子有焦虑 3招帮助孩子纾解焦虑减少为小事而紧张｜儿童心理

你是否发现，孩子容易因为一些微不足道的小事而感到焦虑不安？最近澳洲莫纳什大学（Monash University）的一项研究指出，在500多名幼稚园学童中，竟然有超过四成出现不同程度的焦虑症状。该研究的首席领导人、临床心理学家Grace博士指出：「焦虑，其实是孩子成长过程中极为常见的情绪经验；而家长的回应方式，会深深影响孩子未来如何理解与面对这种感受。」

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3个科学方法助孩子纾解焦虑

与其在孩子焦虑爆发时才手忙脚乱，家长不妨尝试在日常生活中，透过以下三个科学方法，温柔地陪伴孩子纾解焦虑。

第1招：在平静时建立「容许表达情绪」的家庭环境

许多家长往往在孩子情绪崩溃时，才试图进行「危机处理」。然而，情绪教育的最佳时机，其实是在孩子内心风平浪静的时候。

实践指南 ：在日常对话或亲子共读时，家长可以刻意向孩子传递一个讯息：「每个人面对不同事情，本来就会产生不同的情绪。」例如，付出了努力却未能取得理想成绩时感到失望，是完全自然且可以被接纳的。

：在日常对话或亲子共读时，家长可以刻意向孩子传递一个讯息：「每个人面对不同事情，本来就会产生不同的情绪。」例如，付出了努力却未能取得理想成绩时感到失望，是完全自然且可以被接纳的。 心理学视角：Grace博士强调，家长可以引导孩子认识焦虑引发的身体警号，例如手心冒汗、心跳加速或说话速度变快。当孩子理解这些生理反应的意义后，就不会将其视为不可控的「失控」，而是明白这只是身体在提醒自己准备面对挑战。当情绪能被说出口及理解，孩子自然不需要用极端的方式来表达。

第1招：在平静时建立「容许表达情绪」的家庭环境（AI生成图片）

第2招：在日常生活中 建立「情绪充电」的预防习惯

我们常说「预防胜于治疗」，情绪调节亦然。与其等到孩子的压力爆表，不如在平日就与他们一起探索专属的减压清单。

实践指南 ：每个孩子寻求平静的方式都不同，有些孩子透过弹琴、唱歌来放松，有些喜欢与宠物静静相处，有些则需要透过体育运动来释放压力。

：每个孩子寻求平静的方式都不同，有些孩子透过弹琴、唱歌来放松，有些喜欢与宠物静静相处，有些则需要透过体育运动来释放压力。 心理学视角：这些活动看似简单，却是孩子日常生活中不可或缺的「情绪充电时间」。Grace博士建议，家长应引导孩子主动辨识哪些活动能让自己感觉良好，并在日常作息中刻意保留这些时段。特别是在学期末或面对考试等压力较大的时期，这些充电时间更不应被轻易牺牲。当孩子学会照顾自己的情绪需要，就能有效减少负面情绪累积至失控的机会。

第2招：在日常生活中 建立「情绪充电」的预防习惯（AI生成图片）

第3招：拒绝过度保护 亦避免操之过急

当看见孩子因恐惧而退缩时，家长最容易陷入两种教养极端：「过度保护」与「过度推进」。

常见误区 ：假设孩子害怕上台演讲，有些家长会选择完全帮孩子避开所有相关情境，但这长远而言反而会强化大脑对该情境的恐惧；另一种家长则急于求成，强行安排大量的社交或表演机会，反而令孩子承受过大压力，适得其反。

：假设孩子害怕上台演讲，有些家长会选择完全帮孩子避开所有相关情境，但这长远而言反而会强化大脑对该情境的恐惧；另一种家长则急于求成，强行安排大量的社交或表演机会，反而令孩子承受过大压力，适得其反。 实践指南：较理想的做法是「循序渐进」地陪伴孩子拆解挑战。例如初期可以让孩子先以观察者或纯参与者的角色加入群体，不必急于表现或发言；当孩子逐步适应后，再慢慢微调挑战的难度。

第3招：拒绝过度保护 亦避免操之过急（AI生成图片）

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

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