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北角海滨千呎充气球场 3大足球打卡位/免费玩巨大泡泡足球/7.1优惠送能量饮品｜亲子好去处

亲子
更新时间：12:47 2026-07-01 HKT
发布时间：12:47 2026-07-01 HKT

全球足球盛事已步入32强淘汰赛，单单在电视机上观赏球赛未能满足一班小球迷？爸妈可带他们到北角海滨「萌喵狂热足球祭」，全方位释放多巴胺，尽情享受足球乐！北角海滨花园于即日起至8月31日变身成热血沸腾的「萌喵狂热足球祭」，焦点当然是在草坪上的近千呎「充气萌喵足球竞技场」！即睇活动详情，以及免费玩「泡泡足球大对决」方法。

亲子好去处｜3大「4大足球传奇」打卡位 5米高王牌喵前锋

北角海滨「萌喵狂热足球祭」的近千呎的充气球场内，一众圆滚滚的充气喵小将已准备就绪，于场内有3大打卡位「热血上场」。穿上巴西队10号球衣的五米高「王牌喵前锋」霸气坐镇主场，身旁更备有「必胜球靴」与「巨型足球」；分别代表德国、葡萄牙、阿根廷及克罗地亚四大足球强国的「巨星喵」亦于「四大传奇」等大家来打卡；既可爱又具实力的六位「不倒喵后卫」组成「圆滚滚铁卫阵」，守护各位「拦截专家」！

四位身披传奇战衣的「巨 星喵」严阵以待，大家支持德国、葡萄 牙、阿根廷还是克罗地亚？（图片来源：北角汇）
四位身披传奇战衣的「巨 星喵」严阵以待，大家支持德国、葡萄 牙、阿根廷还是克罗地亚？（图片来源：北角汇）

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免费玩巨大泡泡足球

小朋友还可穿上巨大泡泡球挑战「泡泡足球大对决」，跟其他小球迷进行泡泡喵足球对决体验，透过碰撞、抢球及射门等互动玩法，体验另类足球的激爽快感！7月1日回归纪念日还会推出限定一日的「七一庆回归打卡消费赏」，只需消费满HK$100并于北角汇二期对出海滨公园「充气萌喵足球竞技场」打卡，即可获赠能量饮品一支！

穿上巨大透明泡泡球化身场上最强「肉盾」， 与队友并肩作战 送球入龙门，奇 妙的反弹力与失重感，令比赛过程更有趣。（图片来源：北角汇）
穿上巨大透明泡泡球化身场上最强「肉盾」， 与队友并肩作战 送球入龙门，奇 妙的反弹力与失重感，令比赛过程更有趣。（图片来源：北角汇）

北角汇「萌喵狂热足球祭」
日期：即日起至8月31日
时间：10:30 - 21:30
地点：北角汇2期对出海滨公园

泡泡足球大对决
日期：6月28日，7月5、19日（逢星期日）
时间：12:00 - 16:30
地点：北角海滨花园充气萌喵足球竞技场
节数：每日共10节，每20分钟1节（每节最多6人参与）。
报名方法： 即日起，于北角汇网站及社交平台开放免费网上报名预约时段，名额有限，先到先得。详情：www.harbournorth.com.hk/ 
 

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