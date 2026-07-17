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暑期学习｜10位校长暑假网上学习平台推介（下）亲子时间替代暑期功课/全力学习AI

亲子
更新时间：07:15 2026-07-17 HKT
发布时间：07:15 2026-07-17 HKT

暑期学习｜1悠长期假刚刚开始，我们仍然可以轻松学习，为自己打好知识基础，完满装备迎接新学年。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）


问题：

  1. 请分享网上学习平台，以及其特色所在。
  2. 这个暑假，你认为孩子可以快速学习甚么技能呢？


光明英来学校徐志权校长  透过阅读累积文化

培养阅读习惯，发挥自主学习精神，可说是学生最能善用暑假的方法。光明英来学校的发展重点是，提升学生的国民身份认同，徐志权校长认为透过每天阅读，不但能逐步累积文化知识，更能在潜移默化中，提升个人的文化素养与人文底蕴。

光明英来学校徐志权校长（图片来源：受访学校提供）
光明英来学校徐志权校长（图片来源：受访学校提供）

 

1. 「篇篇流萤」
对象：小四至小六
一个有效促进学生在知识与情意层面全面成长的网上学习平台，由中国文化研究院制作，透过阅读经典文学、欣赏诗词歌赋，学生能领略汉语之美，体会传统思想的深厚底蕴。语文与文化相辅相成，当学生掌握良好的语言表达能力，便能更深入地理解中华文化的精髓，进而培养文化自信与归属感。

「华萃薪传」 
对象：小一至小六
由教育局主办、中国文化研究院协办的网上学习平台，提供大量中华文化文章。网站内容每年更新，文章篇幅精简、长度适中，却具备相当的内容深度，涵盖经典思想、历史故事、文学艺术与传统习俗等范畴。

（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）

2. 暑假是跟家人出外走走的好时机，想旅游变得更有意义，同学可灵活运用数位地图软件及AI工具，自行规划国内外 / 香港本土旅游行程，透过智能行程设计、景点推荐与路线规划等功能，同学能主动参与旅游安排，从中学习地理、历史与文化知识，并能亲身体验多元风貌。此外，家长可与孩子共同讨论行程、协作规划及一同游历，过程中有助促进亲子沟通，加深彼此的理解与情感连结，从而提升亲子关系。透过亲子同行、共学共乐，暑期旅游不再是单纯的玩乐，而是富有教育意义的成长经历。

（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）


圆玄学院陈国超兴德小学赖子文校长 全力学习AI

问圆玄学院陈国超兴德小学赖子文校长：学生该如何善用暑假？他立即回复：「小朋友必须立即学习AI的各方面应用，暑假正好是自学AI的好时机。」赖校长坦言今日孩子，就是未来世界的大人，有必要从小装备自己。「未来世界的机械人是如何应用呢？AI各项领域的板块，将来如何帮助人类呢？这些都交给我们的孩子好好去思考。」

圆玄学院陈国超兴德小学赖子文校长（图片来源：受访学校提供）
圆玄学院陈国超兴德小学赖子文校长（图片来源：受访学校提供）

1.  「5 - Minute Crafts」
对象：小一至小六
这不是一个崭新的网上平台，却依然大受欢迎。主打DIY短片、科学小实验、简易烹饪、环保收纳或趣味小游戏等，不少更包含STEAM的应用。

（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）

2. 不止这个暑假，其实任何暑假，学生可以做的永远都是：A. 回顾 - 复习知识，巩固；B. 活在当下 - 争取休息，与家人相聚，参与平日未有时间参与而又喜欢的活动；C. 展望未来 - 订立新一年目标，编订作息时间表，预习未来需要学习的知识内容；D. 时间容许的话，可以参与义务工作，培养良好价值观，最重要是孩子能自行做到。

（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）


荃湾公立何传耀纪念小学朱慧敏校长 亲子时间替代暑期功课

炎炎夏日，除了网上学习不躲懒外，自主学习也可以非常灵活。荃湾公立何传耀纪念小学于2021年起，透过「暑期自主学习任务」取代传统的暑期作业，鼓励学生于暑假时多与家人享受亲子时间，主动发掘日常生活的事物从而进行自主学习，朱慧敏校长说：「与家人一同游览香港胜地、一起设计营养餐单等，之后以展板、影片或简报等多元化方式记录经验及心得，过程中学生更能利用到不同的共通能力，如沟通能力、研习能力、创造力、运用资讯科技能力等，使学习既轻松又有意义。」

荃湾公立何传耀纪念小学朱慧敏校长（图片来源：受访学校提供）
荃湾公立何传耀纪念小学朱慧敏校长（图片来源：受访学校提供）


1. 「钱家e 理财」动画  
对象：小一至小六
由投资者及理财教育委员会推出，用轻松有趣的卡通动画，教导小学生「想要与需要」、金钱管理及建立良好的储蓄习惯，并配有免费的学生下载版工作纸，为人文及常识科打好基础。

「Google Arts and Culture」 
对象：小一至小六
培养欣赏艺术的能力，对视艺科大有帮助。这平台以不同的分类，如艺术家、流派或主题等，让孩子认识各类型的作品；同时有小游戏，增强学习趣味。

（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）


2. 强烈建议跟爸爸妈妈学煮饭、做家务。在学校常说要培养孩子「素养」，厨房就是一个最完美的全方位学习实验室，以及可以训练生活自理与责任感。这亦是跨学科的实践：运用数学科学到的量度食材分量、计算时间，结合科学学到的观察食材由生变熟的物理和化学变化，再以语文科学习的逻辑，如阅读食谱、按部就班执行步骤。最珍贵是能拉近亲子关系，暑假让孩子当你的「小厨神助手」，一边切菜、一边聊天，共同完成一件事的亲密感，是任何电子游戏或补习班无法替代。

（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）

文：刘佩桦 图：受访学校提供

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