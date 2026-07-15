暑期学习｜10位校长暑假网上学习平台推介（中）学将数位工具转为内容创造/打好外语基础



暑假学习｜放暑假当然可以多元化学习，而学习也不止是学术方面，可以末针对性改进自己的各方面技能，也可以认识正确的理财观念，甚至趁机打好外语基础，一个暑假，进步可期。

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问题：

请分享网上学习平台，以及其特色所在。 这个暑假，你认为孩子可以快速学习甚么技能呢？

佛教林金殿纪念小学吴永雄校长 多尝试不同事物

暑假不是停下来，而是换一种方式成长，香港佛教联合会会属小学校长会主席、佛教林金殿纪念小学吴永雄校长深明此理，强调暑假不是要「学满满」，而是让孩子尝试不同事物、发现自己喜好。「可以每天有一小时『无电子产品时间』，善用来做运动、做家务甚至纯粹发呆，对脑部发展大有裨益。」

香港佛教联合会会属小学校长会主席、佛教林金殿纪念小学吴永雄校长（图片来源：受访学校提供）

1. 对于低年级来说，识字量还是不足、中文字体输入较慢的阶段，可从「建立数位习惯」开始。

小一至小二：学会用「说」的向科技发问。家长引导孩子使用平板或智慧音箱（如Google助理）使用语音搜寻，如「为甚么香港的夏天经常下雨？」或「世界上最高的大厦在哪个国家？」，引导孩子分辨「科技给的答案不一定全对」，练习和爸妈一起翻实体书、百科全书对照验证。

中高年级学生（小三至小六）：将数位工具转化为内容创造的媒介，而非仅仅用来娱乐。家长可指导使用简便的数位工具（如Canva儿童版或剪辑软体），将暑假的家庭旅游、读书心得，制成一份精美的数位简报、电子书或短片。

高年级学生（小五升小六、小六升中一）：学习如何精准向AI提问以获得需要的答案，家长可引导孩子使用适合儿童的AI学习工具，让他们尝试输入不同指令，如「请扮演历史老师，用说故事的方式告诉我万里长城是如何建成。」，在家长指引下，培养明辨性思考与逻辑表达能力，让AI成为引导孩子自学的专属助教。

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2.

体能与生活技能 ：踏单车、游泳、学做简单早餐、整理自己书枱、基本烹饪、个人自理等。

：踏单车、游泳、学做简单早餐、整理自己书枱、基本烹饪、个人自理等。 实地探索 ：参观香港科学馆、香港太空馆、M+博物馆（儿童导赏）、香港湿地公园等。

：参观香港科学馆、香港太空馆、M+博物馆（儿童导赏）、香港湿地公园等。 亲子共读：每周选一本实体书，跟家长轮流朗读并问对方一个问题等。

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圣公会奉基小学黄悦明校长 栽种培养责任感

将孩子的天赋兴趣发挥到极致，并获得至大成就，相信圣公会奉基小学校长黄悦明博士大有资格分享。学习早已超越课室，黄校长认为孩子趁着暑假，透过欣赏有关科学知识的短片，既能认识科学原理，又能提升英语听读能力，实在最好不过。

圣公会奉基小学校长黄悦明博士（图片来源：受访学校提供）

1.「Peekaboo Kidz」

对象：小一至小六

孩子爱看视频，建议可透过欣赏此英语频道，观看有关科学知识的短片，既能认识科学原理，又能提升英语听读能力，一举两得。

「廉政公署德育资源网」

对象：小一至小六

良好的价值观，对孩子成长非常重要，透过这德育平台，认识涵盖责任心、自律守规、诚实等价值观的中文及英文绘本，提升阅读能力，培养良好品德。

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2. 种植一些简易的植物，例如苜蓿芽、薄荷等，培养孩子责任感与耐心，由种子发芽、静待茁壮成长，孩子需要每天照料，从而学到凡事不能一次就立刻成功，磨练出耐性与韧性，同时也提升观察力与科学素养。此外，更可强化孩子的自我管理与规划力，让孩子做到简单计划，学会安排浇水时间、除草等。即使种植失败，也能从中学习，调整种植方法。

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颜铠铭校长 打好学外语基础

本地学生掌握两文三语，优势显而易见，如果要令孩子喜欢英文，关键不止在「学多少」，而是能否在真实、有趣的情境中「用英文来做事情」。通德学校颜铠铭校长表示，学校近年推动「从做中学」（learning by doing）和以学生为本的学习动机，所以推介两个电子学习平台，「从英语学习的角度出发，最重要让孩子不再只是背生字、做工作纸，而是透过看故事、玩游戏来主动用英文探索世界，在过程中建立自信与成就感。」

通德学校颜铠铭校长（图片来源：受访学校提供）

1.「EPIC School Plus」

对象：小一至小六

一个儿童英文图书馆平台，提供逾万本英语图书、有声书和教育短片，当中包括分级读物、知识性读物、图像小说等。孩子可以按兴趣和程度自选图书，亦可由老师预先挑选主题书单，如环保、友谊、情绪管理等，让孩子一边阅读，一边思考价值观和生活态度。平台设有朗读功能和字词提示，孩子可边听边读，提升发音和聆听能力，同时累积词汇。家长亦可陪伴孩子阅读，养成每天阅读英文习惯。

「Starwish Party」

对象：小一至小四

过去三年，通德成为重点发展Starwish Party的参与学校之一。这是一个以体感游戏为主的英语学习平台，孩子在课堂或家中透过移动身体参与游戏，例如跑到正确的英文单字、配对句子或完成拼字任务，在活动过程中自然练习英文拼音、文法和句子结构。游戏设有即时回馈和闯关元素，让孩子在「过关」的动力下，主动反复练习，并在熟悉、愉快的声音环境中增强英语能力。

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2. 暑假这段美好时光，孩子可以学习使用手机进行基本摄影与照片编辑，从而亲身体验记录生活的美好与实用价值。当孩子拿起手机，记录暑假中的平凡日常，同时为自己和家人建立一份珍贵的「生活档案」。这些照片是真实的时间胶囊，以免美好的回忆随时间消逝。

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文：刘佩桦 图：受访学校提供

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