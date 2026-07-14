暑期学习｜10位校长暑假网上学习平台推介（上）STEM小游戏/编写真实APP/设计电子书

暑假学习｜来到7月，一个学年结束，长达个半月的暑假近在眼前，相信不少家长已经为孩子安排了暑假活动，放松身心。玩乐有时、学习有时，若然游玩之间能轻松学习新知识、增进学科能力，家长必然乐见其成。集合了多位小学校长精心推荐，连串有用网上资源一次过公开，暑假学习营，就在你家。

（示意图 / AI生成图）

问题：

请分享网上学习平台，以及其特色所在。 这个暑假，你认为孩子可以快速学习甚么技能呢？



油蔴地天主教小学（海泓道）陈淑仪校长 慢下来感受生活

不少家长认为AI对未来学习及工作很重要，可能希望子女在暑假期间加以学习，不过油蔴地天主教小学（海泓道）陈淑仪校长认为，现时学校教育或日常生活中，孩子已很容易接触AI，所以鼓励家长于暑假期间，暂不将AI方面的学习放于首位。「我们不妨重拾一些人性化的应用技能，好像跟妈妈学煮饭，这不仅是生活自理能力的训练，更是一个实践爱德与感恩的过程，促使人与人之间的情感交流。

油蔴地天主教小学（海泓道）陈淑仪校长（图片来源：受访学校提供）

1. 「APLUS」

对象：小一至小六

这是一个付费平台，会为学生提供课业，并由AI分析，辅导学生难点，拔尖保底，适合不同能力的学生，有助提升中、英、数方面的能力。

「NASA Science Space Place」

对象：小三至小六

由NASA为儿童及青少年设计的教育网站，透过探索太空活动小游戏，学习科学及太空知识，同时学习逻辑思维，是简单生动的STEM学习平台。

（图片来源：受访学校提供）

2. 个人特别鼓励孩子学习一项能与家人、社会产生连结的「生活应用技能」，就是跟妈妈学煮饭， 孩子可以在厨房中，体会父母平日预备膳食的辛劳，从中学会珍惜食物，实践天主教核心价值的「生命」与「家庭」价值。此外，自主规划一场家庭小旅行也很不错，孩子有机会从「被照顾者」转变为「贡献者」，希望小朋友能利用暑假，慢下来去感受生活，学习如何去爱与服务身边的人。

（图片来源：受访学校提供）

和富慈善基金李宗德小学潘嘉璇校长 勿单向灌输式学习

每位孩子都是独特的学习者。和富慈善基金李宗德小学是Apple Distinguished School，在推动电子学习时，核心理念不是让孩子成为科技的「被动消费者」，而是培养他们成为「主动创造者」。潘嘉璇校长说：「我们不鼓励家长在暑假让孩子进行单向灌输式、或重复操练式的电子练习，以下推荐具『创作与思考呈现』空间的数码工具，都能让孩子主动将暑期的所见所闻、思考与知识，转化为具体的数码作品，实践自主学习。」

和富慈善基金李宗德小学潘嘉璇校长（图片来源：受访学校提供）

1. 「Swift Playgrounds」

对象：小一至小六

让低年级学生在游戏中建立空间感，高年级学生则可尝试编写真实的APP；让学生能在不断「试错」与「解难」中，将抽象的逻辑思维实体化，建立成长思维。

「Keynote」 （iPad 内置）

对象：小一至小六

可利用Keynote的「涂鸦」功能绘制思维导图，用「录

音」功能解释数学解题步骤，甚至利用「神奇移动」动画功能来模拟科学中的水循环，正是将学习过程「可视化」的典范，改变了Keynote只是简报工具的传统想法。

「Canva for Education」

对象：小三至小六

在跨学科专题研习中，学生广泛应用此工具，不再局限于传统的纸笔报告，而是能跨学科、跨时空协同设计海报、电子书，让不同天赋（如视觉、文字）的孩子，在SAMR模型中的「转化」层次中，自信地展现所学。

（图片来源：受访学校提供）

2. 在这个生成式AI快速发展的时代，AI已经成为孩子不可或缺的「思考玩伴」。暑假期间，小朋友可以尝试学习如何向AI发出精准的指令，并结合AI绘图工具与iPad的Keynote程式，将自己心中的奇思妙想，又或对身边人与事的观察，亲自创作成一本「数位感恩绘本」。这不仅能提升孩子的资讯素养，更重要是在创作过程中，他们需要代入他人角色、表达情感，这正是学校一直推广的社会情绪学习的实践。科技不应只是娱乐，同时是孩子表达关怀与创意的温度媒介。

（图片来源：受访学校提供）

九龙湾圣若翰天主教小学高翠萍校长 寓学习于游戏

面对悠长暑假，九龙湾圣若翰天主教小学高翠萍校长认为，寓学习于游戏，永远是善用长假的不二法则，新一代需要具备自主学习、终身学习的素质，加上学校重点发展学生的阅读能力、数字化学习能力和数字素养，所以高校长会重点介绍这几方面的网上学习平台。

九龙湾圣若翰天主教小学高翠萍校长（图片来源：受访学校提供）

1.

「Hour of Code」

对象：小一至小六

自学编程非难事，由全球知名非营利组织Code.org推出的网站，专为儿童设计的积木式编程自学平台，结合了小学生最爱的热门IP，如《Minecraft》、《魔雪奇缘》、《星球大战》等，让孩子在「玩游戏破关」的过程中，不知不觉学会排序、循环和条件判断等核心编程概念。大幅降低科技学习的门槛，还能锻炼学生拆解复杂问题并逐一击破，同时提升运算思维、解决问题能力、创新科技素养。



「Google - Be Internet Awesome」

对象：小三至小六

随着AI广泛应用，数字素养越见重要。由Google打造的网路安全自学平台，以核心游戏Interland为重点，透过3D互动冒险，让学生化身虚拟特工横渡岛屿，在闯关中学会守护隐私密码、辨别网路诈骗与假新闻、拒绝网路欺凌、谨慎分享资讯等必修课题。平台以「引导代替禁止」，帮助高小学生在暑假享受上网乐趣的同时，建立起受用终身的数位防御力与良好的网络礼仪。

（图片来源：受访学校提供）

2. 如果说技能，倒希望孩子重拾「孝亲」。孝顺父母是中华文化的优良传统，现代父母疼爱孩子，有时怕他们辛苦，有时觉得没必要，往往不再要求孩子做家务与服侍。这些表达爱意的举动，不仅是体力上的分担，更是培养孩子感激之情与同理心的最佳途径。作为校长，特别为学生在暑假设计了一个「孝亲实践任务」，希望将美好的传统传承。

温馨迎宾 ：父母回家时，主动递上拖鞋并说「辛苦了！」，再送上一杯清水，表达关心。

：父母回家时，主动递上拖鞋并说「辛苦了！」，再送上一杯清水，表达关心。 爱心按摩 ：睡前为父母揼骨或按摩肩膀，顺道享受轻松的亲子时间。

：睡前为父母揼骨或按摩肩膀，顺道享受轻松的亲子时间。 家事小帮手：每天完成一项简单家务。

（图片来源：受访学校提供）



大角嘴天主教小学周德辉校长 安全自主地学习

随着AI与数码科技的迅速发展，引导小学生在课后进行高效、安全且具启发性的自主学习，已成为教育界与家长高度关注的焦点。大角嘴天主教小学（大天）周德辉校长指出：「学校将『数码公民素养』、『前沿AI实践』与『高阶思维探究』结合。透过优质网上学习平台，成功为学生筑起课后居家自学的后盾，建议学生在暑假多加应用。」

大角嘴天主教小学周德辉校长（图片来源：受访学校提供）

1.「资讯素养自学网站」

对象：小一至小六

在网络世界，「防守」是自主学习的第一步。大天利用氛围编程「Vibe Coding」建设的校本网站，完全对接教育局《香港学生资讯素养》学习架构。该网站针对小学生的日常网上行为，涵盖网络安全、防范网络欺凌、个人隐私保护及辨别虚假资讯等关键议题。网站配以生动的互动小测试，潜移默化地建立「网络免疫力」，确保学生在利用网络搜集资料、享受科技便利的同时，懂得如何保护自己、尊重他人。



「赛马会人工智能工具平台」

对象：小一至小六

身为赛马会人工智能教育的第一期联网学校，为了让学生在安全、受控的环境中实践创科技能，由香港中文大学团队研发的平台，成为课后自学的关键。该平台强调「安全第一」，具备内置的内容过滤功能，彻底解决家长对学童接触不良网上资讯的担忧。

（图片来源：受访学校提供）

2. 任何以孩子的兴趣为驱动力、且能促进未来发展所需的技能，都值得学习，唯有是孩子真正喜欢、感兴趣，才会主动投入学习。

（图片来源：受访学校提供）

文：刘佩桦 图：受访学校提供

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