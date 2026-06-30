根德园幼稚园今日正式停办 拥有60年历史培育3万名校友 家长感叹：一个时代的终结

在香港拥有悠久历史的传统著名私立幼稚园根德园幼稚园今日（30日）正式停办，校方于3年前宣布于2026年停办，并会用3个学年逐年停办，至2025/2026学年最后一批高年级学生毕业便会闭校。今日校方向公众及家长发出通知，已完成停办计划，60年的办学历史画上了圆满的句号。

完成「3年逐步停办计划」 所有学生完成幼稚园课程

根德园幼稚园今日向公众及家长发出通告，校方于停办日向所有家长、学生及教职员表达了最深切的谢意与祝福。根德园幼稚园的停办并非仓促决定，学校早于3年前部署「3年逐步停办计划」，并于2023年9月便向教育局呈报，在2023/2024学年录取最后一批K1生后，随后两年便停止招收新生，确保每位入读的学生都能在原校完整修毕三年课程，负责任地让学生有个圆满的幼稚园阶段。

（图片来源：根德园幼稚园校网）

决定停办的主要原因包括校监、校长、管理层及资深教师等大批核心教职员已届或接近退休年龄，加上香港少子化、出生率骤降的环境，对学校营运带来冲击。随著2025/2026学年最后一届毕业生顺利毕业，这项3年停办计划亦告圆满完成。

（图片来源：根德园幼稚园校网）

创校60载 圆满完成「甲子」周期

根德园幼稚园由校监黄惠娴女士于1966年创立。在学校发出的最后通告中，黄校监与校长梁紫馨女士提到，60载是中国传统历法中一个完整的「甲子」，根德园一直坚持完成了这个重要周期，团队对此深感自豪。同时亦重申了学校的办学愿景，旨在让学生在愉快的学习环境中得到全人教育，并致力培育幼儿在知识、品德、良好习惯及正面态度等方面，一步一步建立稳扎的根基。除了通告提及的全人发展外，黄校监亦表示特别自豪于学校为学生提供了扎实的中文与传统美德教育，期望孩子长大后成为有爱心、懂尊重及守法的公民。

今日（30日）根德园幼稚园正式停办，于校网发出通告向家长、学生、团队致谢。（图片来源：根德园幼稚园校网）

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培育3万名校友 启蒙孩子成长之旅

在过去的60年里，根德园幼稚园培育了约3万名学生，在校园度过了启蒙岁月，校方由衷感谢家长们的信任，把孩子的幼儿教育交托给他们。「作为教育工作者，我们为这份足印，深感荣幸。」校方最后留下了深挚道别：「谢谢大家，再见！」 并为所有根德园的成员送上最真诚的祝福。

除了感谢家长、学生，校方亦向全体教职员深致谢意，并指因为有他们，根德园才能走到今天。（图片来源：根德园幼稚园校网）

资料来源：根德园幼稚园校网

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