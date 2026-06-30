中一叩门3个备战策略：回答题目要先这样做 稳步过关叩门成功｜高主教书院前校长杨世德专栏

中一叩门｜6月是莘莘学子的考试月。对同学来说，接下来的每一天都需要更有规划：把握温习进度、调整状态，争取在考场上发挥应有水平。然而，考试结束并不代表可以松懈 —— 不少学校会在此时招收插班生，面试便成为另一个决定去向的重要关卡。

中一叩门｜实用的3个准备策略

很多同学误以为面试只看成绩，或者靠背诵标准答案就能过关。其实不然。面试的本质，是让考官认识你是一个怎样的学生：你是否懂得尊重、有清晰目标、能自信表达自己的想法。尤其当面试涉及英文对答时，更直接测试你的沟通能力与临场应变。以下，我将从「态度与仪容」、「回答结构」、「英文对答要诀」三个层面，为家长和同学整理实用的准备策略。

（AI生成图片）

1. 态度与仪容：第一印象决定起点

面试由进场一刻已经开始。你的仪容、坐姿、眼神，统统在「说话」。进门要轻声问候，入座后保持自然，不要不停转动身体或玩弄文具。回答前先望向考官，保持眼神交流；语气要平和，即使紧张也不宜急促或太细声。这些看似细节的地方，会直接影响考官对你的整体印象。一个有礼、从容的学生，往往在开场已赢得一半分数。

（图片来源：PhotoAC）

2. 回答要有结构：先结论，后补充

面试常见的提问包括：「你为甚么想入读本校？」「你的学习方法是怎样的？」「遇到困难时

你会怎样处理？」很多同学的通病是讲了很久却没有重点，或者想到甚么就说甚么。

我建议采用简单而有效的结构：先说结论，再说原因，最后补充一个例子。例如你想解释入读原因，可以先清晰表达「我想入读贵校是因为……」，再说明「我喜欢……」，最后用自己的经历支持：「例如，我曾参与……」。

这样的回答方式，让考官容易理解你的思路，也展现出你具备逻辑与条理。

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3. 英文对答：流畅比艰深字汇更重要

许多同学误以为英文面试要用很深奥的词汇才能拿高分，结果紧张之下句子不顺，甚至文法出错更多。实际上，考官更看重的是：你能否把意思说清楚，能否用简单句式保持流畅。

以下几点值得留意：

善用基础句型： 如“I enjoy...”、“I'm good at...”、“I want to improve...”、“In my free time, I...”等，字汇量不多，但搭建清晰架构。

如“I enjoy...”、“I'm good at...”、“I want to improve...”、“In my free time, I...”等，字汇量不多，但搭建清晰架构。 控制语速与停顿： 练习时刻意放慢，句与句之间稍作停顿，让考官听得舒服，也为自己争取思考空间。

练习时刻意放慢，句与句之间稍作停顿，让考官听得舒服，也为自己争取思考空间。 善用过渡语救场： 卡住时可用“Let me think...”、“What I want to say is...” 等语句稳住节奏，避免陷入尴尬沉默。

卡住时可用“Let me think...”、“What I want to say is...” 等语句稳住节奏，避免陷入尴尬沉默。 发音清楚即可，不必追求完美：遇到不懂的单字，换用简单说法表达相同意思，远比硬撑更明智。

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结语：

面试是展现，不是考倒6月考试验证的是你的学术成果；而面试，尤其是英文对答，反映的是你面对压力时能否保持稳定，以及你具备怎样的学习动机与沟通能力。考官想看到的，是一个愿意沟通、懂得尊重、能用清晰语句表达自己的年轻人。

（图片来源：PhotoAC）

愿每位同学都能在考试中取得理想成绩，也能在随之而来的面试中，把技巧落到实处，把心态放稳。祝大家6月顺利，考试与面试同样迎来好结果。

高主教书院前校长杨世德

曾任高主教书院校长，任内大幅提升学校成绩至Band 1A，对中小学升学策略素有研究；本身亦是前香港手球代表队及羽毛球青年军成员，现任多间学校校董并担任香港岛校长联会荣誉会员部执委。

高主教书院前校长杨世德

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