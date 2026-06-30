中华基督教会基真小学活现漫画人物活动 从动漫角色学会互相尊重建立正面价值观｜小学活动

在推动正向教育与品格教育的路上，家长与老师常苦恼如何将抽象的正面价值观变得具体生动。中华基督教会基真小学近日想出妙招，将全校学生最爱的「动漫人物」搬进校园，举行了一场别开生面的正向品格推广活动 ── 活现漫画人物活动！现场不仅有动漫歌曲猜谜、情绪拆解，更有精彩的动漫Catwalk环节，透过体验式学习，成功引导学生从喜爱的角色中吸收正面特质，加深对正向价值观的认识。

活现漫画人物活动当日设有Fashion Show，同学们精心装扮，连师生都一起投入其中。（摄：《亲子王》）

中华基督教会基真小学毛应龙副校长（摄：《亲子王》）

从最爱的角色看见正面特质

这次活动以教育局提出的「12个首要价值观和态度」为框架。中华基督教会基真小学副校长毛应龙在受访时分享，学校在发出活动通告时，并非只是让学生随便选个角色娱乐一番，而是引导他们去思考：「你喜欢的角色，身上有甚么优点和强项值得我们学习？」

活动当天分为低年级和高年级两组进行，暖身游戏包括听动漫歌曲猜歌名、从动漫角色的面部表情去拆解和猜测其情绪。最令人瞩目的莫过于Catwalk环节，不少同学穿上精心准备的动漫服饰，有《海贼王》路飞、《鬼灭之刃》祢豆子、《SPY × FAMILY》安妮亚、蜘蛛侠、Mario等，自信地于有盖操场展现步姿与摆pose，甫出场即让现场同学拍手欢呼，人人看得不亦乐乎。

活动最后，低年级和高年级各有三位同学大方走到台前，与全校分享自己为何喜欢这个角色及有何得着。毛副校长表示，学校是基督教学校，因此在挑选时也会引导学生避免选择过于邪恶、暴力的角色。「从学生交回的通告来看，孩子们选择的都是善良、充满正义感的正向人物。」

估动漫歌仔时间，大家都很踊跃，看来大家都是动漫迷啊！（摄：《亲子王》）

除了玩，最重要是分享自己为何喜爱那动漫角色及从了解中有何得着。（摄：《亲子王》）

​ Edit media 为了今年主打的「12个首要价值观和态度」学习，学校特意推出小册子，让学生加深了解。（摄：《亲子王》） ​

把兴趣套用到学习 加深印象

许多家长可能会担心，动漫会不会让孩子分心？但中华基督教会基真小学恰恰体现了「寓教育于娱乐」的美妙。

当品格教育不再是硬邦邦的口号，而是化身为孩子本来就喜欢的人物（如蜘蛛人的责任感、炭治郎的坚毅与善良），孩子会自发性地去模仿和内化。透过角色扮演（Role-play）与Catwalk的仪式感，同学在「扮演」的过程中体验了角色的自信；而在台前的「公开分享」，更是一个整理思绪、加深自我认同的绝

佳机会。这种体验式学习，比单纯在课堂上听讲，留下的印象要深刻百倍。

两位好有心的社工，（左起）黄俊贤及李安翘这天也悉心打扮一番。（摄：《亲子王》）

学校理念：先有快乐的师生 才有正向的根基

中华基督教会基真小学一直致力于正向教育，去年以「24个品格强项」为重心，今年则聚焦于「12个首要价值观」，并透过「四社」制度和各种大型活动，将「团结」等价值观牢牢深植在学生心中。

不过，学校最珍贵的理念在于：正向环境，必须以「快乐」为根基。学校特别将小息时间延长至20分钟，让孩子有充足的时间「放电」、享受快乐的校园生活，借此增强他们对学校的归属感。不仅如此，校内的社工更是非常落力，不时在校园各处游走，与师生打成一片、同乐共笑。毛副校长强调，必须先打造一个让师生都感到快乐、有美好体验的校园环境，以此为稳固的根基，接下来推动的正向价值观与精神健康教育，才能真正走进孩子的心里，开花结果。

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