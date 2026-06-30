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7-11优惠｜7-Eleven迷你收藏杯盲盒为球迷加码应援 一方法即免费送 率先睇15款迷你不锈钢杯

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更新时间：12:00 2026-06-30 HKT
发布时间：12:00 2026-06-30 HKT

7-11优惠｜各位大、小球迷近日通宵达旦晚晚观赏球赛，全情投入四年一度全球足球盛事，兴奋又紧张！7-Eleven今个暑假再为球迷加码应援，首推独家「迷你收藏杯盲盒」，将多个深受欢迎的品牌，结合今届足球盛事的主题色元素，打造出15款可爱的迷你不锈钢杯，由即日起至7月21日，一连三个星期分阶段登场。即睇免费获得方法与7-11优惠详情。

7-11优惠｜7-Eleven迷你收藏杯盲盒一方法即免费送

为配合全盛足球狂热气氛，7-Eleven首推独家「迷你收藏杯盲盒」为球迷加码应援，「迷你收藏杯盲盒」系列共15款设计，采用304不锈钢制作，以于7-Eleven内常见的零食、饮品等经典品牌为设计主题，如道地、M&M'S、嘉士伯、维他、使立消、品客等，每款均配备彩色挂绳，用来随身挂在背包、手袋或钥匙上，玩味十足。当中更有3个「7-Eleven隐藏版」，设计融合7-Eleven品牌主色与足球盛事主题配色，十分抢眼，收藏价值十足！

（图片来源：7-11）
（图片来源：7-11）

点击图片浏览7-Eleven迷你收藏杯盲盒：

全套15款7-Eleven独家「迷你收藏杯盲盒」将由即日起至7月21日，一连三个星期，分阶段登场，每星期推出5个限定款式，包括4个品牌及1个7-Eleven 隐藏款。想得到方法非常简单，只要于活动期间购买指定产品每满$100即送「迷你收藏杯盲盒」1个盲盒，数量有限，送完即止，想要就要快手喇！

【第三周换领款式及方法】7-Eleven独家「迷你收藏杯盲盒」：喜力、维他、使立消、品客及7-Eleven 隐藏款；由7月15日至7月21日期间，凡购买喜力啤酒、维他茶类饮品、使立消喉糖、品客薯片产品每满$100即送「迷你收藏杯盲盒」1个。（图片来源：7-11）
【第三周换领款式及方法】7-Eleven独家「迷你收藏杯盲盒」：喜力、维他、使立消、品客及7-Eleven 隐藏款；由7月15日至7月21日期间，凡购买喜力啤酒、维他茶类饮品、使立消喉糖、品客薯片产品每满$100即送「迷你收藏杯盲盒」1个。（图片来源：7-11）

 
*详请靖参考官网。

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