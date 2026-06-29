深圳亲子好去处｜2大深圳室内游乐场$99任玩 罗湖KLSPORT酷乐运动超乐场/华强北DS新乐园

终于等到考试完结，相信不少孩子的心情早已放飞，准备迎接暑假大玩特玩！想「近近哋」去放电，深圳就是个好选择，室内游乐场空间够大，玩乐设施够新够多，今日（29日）就有2大室内游乐场 — 罗湖KLSPORT酷乐运动超乐场与华强北DS新乐园推出快闪优惠，低至$99就可畅玩2.5小时/3小时，一票即玩齐300+玩乐项目，室内降落伞、卡丁车、双人360°自行车、VR游戏……应有尽有。即睇深圳室内游乐场优惠详情与快抢连结，快快入手！

深圳室内游乐场优惠1：罗湖KLSPORT酷乐运动超乐场$99任玩3小时再送代币

KLSPORT酷乐运动超乐场坐落深圳罗湖大中华茂业天地，场内采一票畅玩制，无二次项目收费，涵盖近100种多元设施，是深圳最受欢迎的亲子室内运动乐园之一。场内设施选择多多，想放电必玩极限运动与蹦床，如自由蹦床、投篮蹦床、魔鬼滑梯、双人360°自行车、专业攀岩、梅花桩、空中飞人等，追求刺激又可玩卡丁车、碰碰车。

（图片来源：KKDay）

同场也有科技与电玩，包括球幕飞行影院、PS5、AI机器人棋类对战、实景射击对抗、VR大空间、体感运动游戏，爱静的朋友又可参加文青手作，如DIY木工艺术、毛线刺绣画、涂鸦绘画、DIY花艺、落日露营及舞台派对K歌。

（图片来源：KKDay）

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【独家限时抢！$99/张｜送抓娃娃机代币】3小时限时任玩票（成人赠20币）

优惠：HK$99/张（原价HK$230）

使用时间：即日起至2026年7月3日

*成人获赠20个抓娃娃机代币

*6月30日前预订送总值$300高德打车券

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【独家限时抢！｜送抓娃娃机代币】3小时限时任玩票（成人赠20币/儿童赠10币）

优惠：成人HK$188/位，儿童HK$118/位（原价成人HK$230/位，儿童HK$160/位）

使用时间：即日起至2026年7月3日

*成人获赠20币；儿童获赠10币

*6 月30日前预订送总值$300高德打车券

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【独家限时抢！｜送抓娃娃机代币】全日任玩票（成人赠30币/儿童赠10币）

优惠：成人HK$278/位，儿童HK$189/位（原价成人HK$335/位，儿童HK$230/位）

使用时间：即日起至2026年7月3日

*成人获赠20币；儿童获赠10币

*6 月30日前预订送总值$300高德打车券

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（图片来源：KKDay）

【独家限时抢！｜送抓娃娃机代币】双人夜场任玩票（总赠20币限19:00后入场二人需同时入场）

优惠： HK$300/张（可供两位成人使用），平均HK$150/位（原价HK$346/张）

使用时间：即日起至2026年7月3日

使用时段：双人夜场票入场时间19:00后，需二人同时入场；任玩时段：19:00-22:00

*双人总获赠20币

*6 月30日前预订送总值$300高德打车券

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【快闪优惠】3小时限时任玩票

优惠： 成人HK$218/位，儿童HK$148/位（原价成人HK$230/位，儿童HK$160/位）

使用时间：即日起至2026年9月30日

*6 月30日前预订送总值$300高德打车券

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【快闪优惠】全日任玩票

优惠： 成人HK$319/位，儿童HK$219/位（原价成人HK$335/位，儿童HK$230/位）

使用时间：即日起至2026年9月30日

*6 月30日前预订送总值$300高德打车券

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【快闪优惠】双人夜场任玩票（限19:00后入场二人需同时入场）

优惠： HK$338/张（可供两位成人使用），平均HK$169/位（原价HK$346/张）

使用时间：即日起至2026年9月30日

使用时段：双人夜场票入场时间19:00后，需二人同时入场；任玩时段：19:00-22:00

*6 月30日前预订送总值$300高德打车券

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（图片来源：KKDay）

交通推介：

罗湖口岸：过关后步行约10分钟，地铁1号线罗湖站E2出口步行10分钟

福田口岸：地铁4号线至「会展中心站」转乘1号线至「罗湖站」

莲塘口岸：地铁2号线至「大剧院站」转乘1号线至「罗湖站」

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月29日21:00至7月5日23:59

营业时间：10:00-22:00

地址：深圳市罗湖区人民南路1008号大中华茂业天地501

*身高1米以下小童免费入场（需由购票成人陪同）

*儿童票适用于身高1米至1.4米

*18 岁以下必须由年满18岁购票监护人陪同；不适合65岁以上长者

*限时票入场需缴纳¥100押金，超时将扣除押金

*游玩高空项目必须穿著防滑袜（现场¥10/双）

深圳室内游乐场优惠2：深圳华强北DS新乐园低至$99

另一个位于深圳华强北的DS新乐园，占地300,000呎，覆盖6层超大室内空间，拥有约300+玩乐项目，是深圳最大型的室内综合玩乐场馆之一，亦可一票畅玩，而且步行约100米即达大型商场「华强北茂业天地」，爸妈带孩子去玩后，又可去shopping叹美食抖一抖，非常便利。

（图片来源：KKday）

而场内设施亦甚多，如室内降落伞、失重森林、卡车、真人CS、轨道影院、攀岩、射箭、气步枪、跃动格子、保龄球、台球、电竞区、PS游戏区、唱吧、自由蹦床、大摆锤、淘气堡、真人斗牛、手作劳动、麻将等，无论哪个年龄的大、小朋友都一样啱玩。

（图片来源：KKday）

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【独家限时抢！$99/张】2.5小时｜限时票｜平日假期通用

优惠：HK$99/张（原价HK$342）

*6 月30日前预订送总值$300高德打车券

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【快闪优惠】2.5小时｜限时票

优惠：

．平日星期一至五成人HK$188/位，1大1小亲子票HK$299/组，平均HK$150/位

．星期六至日及公众假期成人HK$218/位，1大1小亲子票HK$338/组，平均HK$169/位

（原价平日成人HK$228/位，亲子票HK$423/组；周末及公众假期成人HK$342/位，亲子票HK$458/组）

*6 月30日前预订送总值$300高德打车券

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【快闪优惠】全日票｜一票畅玩

优惠：

．平日星期一至五成人HK$298/位，1大1小亲子票HK$418/组，平均HK$209/位

．星期六至日及公众假期成人HK$338/位，1大1小亲子票HK$448/组，平均HK$224/位

（原价平日成人HK$423/位，亲子票HK$572/组；周末及公众假期成人HK$458/位，亲子票HK$572/组）

*6 月30日前预订送总值$300高德打车券

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交通推介：

福田口岸：地铁4号线至福民站，转7号线至「华新站」A2出口步行约280米

罗湖口岸：地铁1号线至老街站，转3号线至「华新站」A2出口步行约280米

深圳湾口岸：地铁2号线至「华强北站」B出口步行约530米

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月29日21:00至7月5日23:59

使用日期：2026年6月30日至7月31日

营业时间：09:00-22:00

地址：深圳市福田区华强北路3005号上步工业区104栋

*成人需年满18岁且身高140cm以上；儿童适用于18岁以下且身高100-140cm

*身高100cm以下小童须由监护人购票陪同

*限时票入场需缴纳¥100押金；另需缴纳¥2保险

*参与弹床等防滑项目必须穿著防滑袜（现场¥10/双）

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