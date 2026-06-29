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夏日图书节2026｜14个免费亲子工作坊+STEAM活动推介：捏捏胶/海洋生物3D打印笔 附报名方法/活动日期

亲子
更新时间：15:28 2026-06-29 HKT
发布时间：15:28 2026-06-29 HKT

暑假又是家长们为安排行程而头痛的日子。想让小朋友充实度过漫长假期，同时远离电子萤幕？「亲子共读」与「体验式学习」绝对是最佳活动。香港公共图书馆推出的「夏日图书馆节2026」，以「幸福列车—寻找心灵宝藏」为主题，透过一系列精彩的阅读活动，涵盖故事时间、手作体验、科技探索等，即为大家集合14个免费亲子工作坊与STEAM活动，包括可爱的捏捏胶、奶油胶手作，也有海洋生物3D打印笔、星球模型等STEAM科技体验。即睇「夏日图书馆节2026」活动日期、详情及报名方法，方便家长及早规划。

夏日图书馆节2026｜亲子活动免费玩 4岁以上可参加

「夏日图书馆节2026」集合图书故事与亲手创作、科学探索活动，小朋友不仅从中可培养阅读兴趣，还能寓学于乐。活动全部免费参加，由4岁开始就可以玩，大部分活动均需于举行前一星期亲临或致电报名，家长们记住bookmark报名时间喇！

夏日图书节2026｜13个免费亲子工作坊+STEAM活动推介 （图片来源：香港公共图书馆）
夏日图书节2026｜13个免费亲子工作坊+STEAM活动推介 （图片来源：香港公共图书馆）

夏日图书馆节2026｜3大故事工作坊：亲子共读开启幸福列车

暑假是亲子共读的最佳时机，今年「夏日图书馆节2026」特别举办3种不同语言的故事工作坊，包括「和谐号」列车（粤语）、「梦想号」列车（英语）及「发现号」列车（普通话），透过生动的故事讲述，结合互动游戏，让小朋友在聆听中培养专注力与想像力，家长则可一同参与，透过创作与分享整理自己的感受，亦学会透过创作与分享整理自己的感受，同时分享阅读心得。

「和谐号」列车（粤语）（图片来源：香港公共图书馆）
「和谐号」列车（粤语）（图片来源：香港公共图书馆）

夏日图书馆节2026｜6大亲子工作坊：发挥创意，动手乐无穷

手作活动是小朋友最爱的暑假节目之一，能提升专注力、创造力与手眼协调。夏日图书节2026有多个免费亲子手作工作坊，适合4-12岁小朋友与家长共同参与。「捏捏胶工作坊」绝对是最超受欢迎的疗愈手作，导师将示范捏捏胶的实际做法，亦会指导参加者运用不同的颜料粉末，并以独特的手法及辅助工具，为纯色的「猫猫肉球」捏捏胶添上色彩，制作既疗愈又富有个人独特色彩的「猫猫肉球」。而「奶油胶工作坊」将会提供不同颜色的奶油胶及多款迷你配件，让小朋友亲手制作和装饰笔盒，创作既疗愈又实用的小手作。

「捏捏胶工作坊」（图片来源：香港公共图书馆）
「捏捏胶工作坊」（图片来源：香港公共图书馆）

小小文青可参加「干花小夜灯工作坊」，边认识各种干燥花材的特性，边学习如何搭配色彩和安排构图，再亲手将永生花、绣球花、满天星等素材镶嵌于灯座之中，制作独一无二的小夜灯。「创意扭扭花环工作坊」则由导师带领下运用不同技巧，制作独一无二的花环，还可用不织布在花环上制作名牌呢！

「干花小夜灯工作坊」（图片来源：香港公共图书馆）
「干花小夜灯工作坊」（图片来源：香港公共图书馆）

「幸福许愿瓶工作坊」导师将透过演读绘本《许愿瓶 : 索索的梦想魔法罐》，让小朋友学习从生活中发现及感受幸福，并教导参加者制作精美的许愿瓶；隋唐时，在艺术、书法与雕版印刷技巧兴盛，是中国历史上的黄金时期。「『隋唐印记』工作坊」将通过青花瓷纸碟制作，加深小朋友对隋唐文化的认识，并从器物之美到书写之韵，体会隋唐美学对现今文化的启发，感受中华文化的传承。

「幸福许愿瓶工作坊」（图片来源：香港公共图书馆）
「幸福许愿瓶工作坊」（图片来源：香港公共图书馆）

夏日图书馆节2026｜3大STEAM工作坊推介 

STEAM教育近年大热，夏日图书节2026特别安排多场互动STEAM工作坊，让小朋友在玩中学，接触科学与科技概念。「海洋生物3D打印笔工作坊」将使用3D打印笔绘制立体海洋生物和钓竿，并在作品中加入磁石，制作独一无二的3D互动作品。通过构思、设计、测试、调整和组装作品，参加者不但可提升其动手能力、创意思维和解难能力，更可在艺术创作过程中学习STEAM知识。

海洋生物3D打印笔工作坊（图片来源：香港公共图书馆）
海洋生物3D打印笔工作坊（图片来源：香港公共图书馆）

夏日图书馆节2026｜2大焦点活动推介

除了乖乖的待在图书馆内看书，原来阅读也可有不同的体验。「感官共融『A巴』外展活动」将于
活动于三级历史建筑「石屋家园」举行，升级改造的感官共融艺术巴士「A巴」将带来多个与触感、视觉、听觉等感官相关体验的活动，如A巴导赏团、A巴工作坊、 石屋导赏团、故事大使讲故事等，发掘大家的幸福感。

「感官共融『A巴』外展活动」（图片来源： 香港公共图书馆）
「感官共融『A巴』外展活动」（图片来源： 香港公共图书馆）
「感官共融『A巴』外展活动」（图片来源： 香港公共图书馆）
「感官共融『A巴』外展活动」（图片来源： 香港公共图书馆）
「感官共融『A巴』外展活动」（图片来源： 香港公共图书馆）
「感官共融『A巴』外展活动」（图片来源： 香港公共图书馆）

「『你我共融』—小小图书馆大使计划」将会介绍图书馆的日常工作、设施及服务。同时，透过创作及演译故事，提升儿童的表达能力，从而培养阅读的兴趣。

「『你我共融』—小小图书馆大使计划」（图片来源： 香港公共图书馆）
「『你我共融』—小小图书馆大使计划」（图片来源： 香港公共图书馆）

感官共融「A巴」外展活动
地点 : 九龙城联合道133号石屋家园 
日期 : 7月25及26日
时间 : 10:30 - 17:30
报名方法：
由2026年6月29日开始电邮至[email protected]。于电邮标题注明「报名参加A巴外展活动」，并在电邮中提供以下资料：
．参加者姓名
．同行子女的姓名及年龄 (如适用)
．联络电话
．请注明选择参加活动的名称及其节数，各节数内容相同

「感官共融『A巴』外展活动」（图片来源： 香港公共图书馆）
「感官共融『A巴』外展活动」（图片来源： 香港公共图书馆）

「和谐号」列车（粤语）
讲者/主持：跳乐剧团
对象：1位4–7岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
7月11日 14:30 - 16:00 九龙公共图书馆 15 对 6月27日 2926 4055
7月18日 14:30 - 16:00 长洲公共图书馆 6对 7月4日 2981 5455
7月25日 11:00 - 12:30 马鞍山公共图书馆 10 对 7月11日 2630 1911
8月1日 13:00 - 14:30 屏山天水围公共图书馆 15 对 7月18日 2126 7520
8月2日 11:00 - 12:30 屯门公共图书馆 15 对 7月19日 2450 0671
8月8日 11:00 - 12:30 荔枝角公共图书馆 12 对 7月25日 2746 4270

 

「梦想号」列车（英语）（图片来源：香港公共图书馆）
「梦想号」列车（英语）（图片来源：香港公共图书馆）

「梦想号」列车（英语）
讲者/主持：跳乐剧团
对象：1位4–7岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
7月11日 16:00 - 17:30 油蔴地公共图书馆 15对 6月27日 2928 6055
7月12日 15:30 - 17:00 柴湾公共图书馆 12对 6月28日 2921 5055
7月19日 14:00 - 15:30 大埔公共图书馆 16对 7月5日 2651 4334
7月25日 15:30 - 17:00 荃湾公共图书馆 15对 7月11日 2490 3891
7月26日 14:30 - 16:00 西贡公共图书馆 10对 7月12日 2792 3669
8月9日 14:00 - 15:30 粉岭公共图书馆 12对 7月16日 2669 4444

 

「发现号」列车（普通话）（图片来源：香港公共图书馆）
「发现号」列车（普通话）（图片来源：香港公共图书馆）

「发现号」列车（普通话）
讲者/主持：香港语言研究中心
对象：1位4–7岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
7月12日 14:00 - 15:30 骆克道公共图书馆 10 对 6月28日 2879 5560
7月18日 14:30 - 16:00 瑞和街公共图书馆 10 对 7月4日 2927 3055
7月19日 14:00 - 15:30 新蒲岗公共图书馆 15 对 7月5日 2927 6107
7月26日 20:00 - 11:30 香港仔公共图书馆 10 对 7月12日 2921 1056
8月1日 14:30 - 16:00 北葵涌公共图书馆 15 对 7月18日 2421 4740
8月2日 14:00 - 15:30 石塘咀公共图书馆 10对 7月19日 2922 6055

捏捏胶工作坊
讲者/主持：Wonderland Art & Nature
对象：1位8–12岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
7月11日 15:00 - 16:30 屯门公共图书馆 15 对 6月27日 2450 0671
7月12日 11:00 - 12:30 上水公共图书馆 12对 6月28日 2679 2804
7月18日 14:30 - 16:00 花园街公共图书馆 12对 7月4日 2928 4055
7月19日 10:30 - 12:00 土瓜湾公共图书馆 16对 7月5日 2926 4155
7月25日 15:30 - 17:00 元朗公共图书馆 12对 7月11日 2479 2511
7月26日 15:00 - 16:30 柴湾公共图书馆 12对 7月12日 2921 5055
8月1日 10:00 - 11:30 大会堂公共图书馆 10对 7月18日 2921 2555
8月2日 14:30 - 16:00 西贡公共图书馆 10对 7月19日 2792 3669

 

 

奶油胶工作坊
讲者/主持：香港圣公会麦理浩夫人中心
对象：1位8–12岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
7月11日 14:30 - 16:00 深水埗公共图书馆 16对 6月27日 2234 5122
7月12日 14:00 - 15:30 新蒲岗公共图书馆 15对 6月28日 2927 6107
7月18日 10:30 - 12:00 蓝田公共图书馆 15对 7月4日 2927 7055
7月19日 13:00 - 14:30 沙田公共图书馆 20对 7月5日 2694 3788
7月25日 14:30 - 16:00 青衣公共图书馆 15对 7月11日 2497 2904
8月1日 15:30 - 17:00 上水公共图书馆 12对 7月18日 2679 2804
8月2日 14:30 - 16:00 圆洲角公共图书馆 20对 7月19日 2324 2700
8月9日 14:00 - 15:30 大埔公共图书馆 16对 7月26日 2651 4334

 

干花小夜灯工作坊
讲者/主持：香港圣公会麦理浩夫人中心
对象：1位8–12岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
7月11日 10:00 - 11:30 石塘咀公共图书馆 10对 6月27日 2922 6055
7月12日 14:30 - 16:00 调景岭公共图书馆 12对 6月28日 2360 1678
7月18日 11:00 - 13:30 圆洲角公共图书馆 20对 7月4日 2324 2700
7月19日 14:00 - 15:30 油蔴地公共图书馆 15对 7月5日 2928 6055
7月25日 14:30 - 16:00 牛头角公共图书馆 12对 7月11日 2927 4055
8月1日 11:30 - 13:00 香港中央图书馆 -
二楼儿童活动室		 30对 7月18日 2921 0385
8月2日 14:30 - 16:00 元朗公共图书馆 12对 7月19日 2479 2511
8月9日 14:30 - 16:00 荔枝角公共图书馆 12对 7月26日 2746 4270

 

 

（图片来源：香港公共图书馆）
（图片来源：香港公共图书馆）

创意扭扭花环工作坊
讲者/主持：香港圣公会麦理浩夫人中心
对象：1位4–7岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
7月11日 11:30 - 13:00 石塘咀公共图书馆 15对 6月27日 2126 7520
7月12日 14:30 - 16:00 牛头角公共图书馆 12对 6月28日 2927 4055
7月18日 11:00 - 13:30 香港中央图书馆 -
二楼儿童活动室		 30对 7月4日 2921 0385
7月19日 11:00 - 13:30 马鞍山公共图书馆 10对 7月5日 2630 1911
7月25日 16:00 - 17:30 牛头角公共图书馆 11对 7月11日 2109 3011
7月26日 14:00 - 15:30 东涌公共图书馆 10对 7月12日 2879 5560
8月1日 11:30 - 13:00 骆克道公共图书馆 12对 7月18日 2928 7055
8月2日 14:30 - 16:00 保安道公共图书馆 15对 7月19日 2926 4055

幸福许愿瓶工作坊
讲者/主持：香港圣公会麦理浩夫人中心
对象：1位4–7岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
7月11日 11:30 - 13:00 大埔公共图书馆 16对 6月27日 2651 4334
7月12日 13:00 - 14:30 沙田公共图书馆 20对 6月28日 2694 3788
7月18日 15:30 - 17:00 荃湾公共图书馆 15对 7月4日 2490 3891
7月19日 14:30 - 16:00 北葵涌公共图书馆 15对 7月5日 2421 4740
7月25日 14:30 - 16:00 将军澳公共图书馆 12对 7月11日 2706 8101
7月26日 10:30 - 12:00 牛池湾公共图书馆 15对 7月12日 2927 6055
8月1日 14:30 - 16:00 九龙公共图书馆 15对 7月18日 2926 4055
8月8日 14:30 - 16:00 瑞和街公共图书馆 10对 7月25日 2927 3055

 

「『隋唐印记』工作坊」（图片来源：香港公共图书馆）
「『隋唐印记』工作坊」（图片来源：香港公共图书馆）

「隋唐印记」工作坊
对象：4至12岁小朋友及其家长
报名方法：亲临/致电

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
7月19日 14:30 - 16:00 秀茂坪公共图书馆 8对 7月5日 2927 7155
7月25日 14:30 - 16:00 鲤鱼门公共图书馆 8对 7月11日 2340 3519
8月2日 14:30 - 16:00 蓝田公共图书馆 15对 7月19日 2927 7055
8月16日 14:30 - 16:00 顺利邨公共图书馆 8对 8月2日 2927 3155

海洋生物3D打印笔工作坊
讲者/主持：跳乐剧团
对象：1位8–12岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
7月11日 14:30 - 16:00 牛池湾公共图书馆 15对 6月27日 2927 6055
7月12日 14:30 - 16:00 青衣公共图书馆 15对 6月28日 2497 2904
7月18日 11:30 - 12:30 上水公共图书馆 12对 7月4日 2679 2804
7月19日 14:00 - 15:30 石塘咀公共图书馆 10对 7月5日 2922 6055
7月25日 16:00 - 17:30 保安道公共图书馆 12对 7月11日 2928 7055
7月26日 14:30 - 16:00 元朗公共图书馆 12对 7月12日 2479 2511
8月1日 16:00 - 17:30 东涌公共图书馆 11对 7月18日 2109 3011
8月2日 15:00 - 16:30 柴湾公共图书馆 12对 7月19日 2921 5055

 

星球模型工作坊（图片来源：香港公共图书馆）
星球模型工作坊（图片来源：香港公共图书馆）

星球模型工作坊
讲者/主持：跳乐剧团
对象：1位8–12岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
7月11日 14:30 - 16:00 北葵涌公共图书馆 15对 6月27日 2421 4740
7月12日 14:00 - 15:30 粉岭公共图书馆 12对 6月28日 2669 4444
7月18日 13:00 - 14:30 沙田公共图书馆 20对 7月4日 2694 3788
7月19日 10:00 - 11:30 香港仔公共图书馆 10对 7月5日 2921 1056
7月25日 11:00 - 12:30 香港中央图书馆 -
二楼儿童活动室		 30对 7月11日 2921 0385
7月26日 10:30 - 12:00 瑞和街公共图书馆 10对 7月12日 2927 3055
8月1日 10:30 - 12:00 将军澳公共图书馆 12对 7月18日 2706 8101
8月2日 14:30 - 16:00 屏山天水围公共图书馆 15对 7月19日 2126 7520

 

古今STEAM之旅（图片来源：香港公共图书馆）
古今STEAM之旅（图片来源：香港公共图书馆）

古今STEAM之旅
讲者/主持：香港STEM培育协会
对象：1位4–12岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
7月12日 14:30 - 16:00 花园街公共图书馆 12对 6月28日 2928 4055
7月25日 14:30 - 16:00 油蔴地公共图书馆 13对 7月11日 2928 6055
8月8日 14:30 - 16:00 大角咀公共图书馆 10对 7月25日 2928 4155
8月23日 14:30 - 16:00 尖沙咀公共图书馆 10对 8月9日 2926 1072

「你我共融」—小小图书馆大使计划
讲者/主持：离岛妇联有限公司
对象：1位5 – 12岁小朋友及1位家长
名额 : 6对本地+6对非华语家庭 

日期

时间

 地点 名额 开始报名日期 查询/报名
8月11日 15:00 - 17:00 东涌公共图书馆 6对 7月28日 2109 3011
8月14日 15:00 - 17:00 东涌公共图书馆 6对 7月28日 2109 3011
8月18日 15:00 - 17:00 东涌公共图书馆 6对 7月28日 2109 3011
8月21日 15:00 - 17:00 东涌公共图书馆 6对 7月28日 2109 3011
8月22日 10:00 - 11:15 东涌公共图书馆 6对 7月28日 2109 3011

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