夏日图书节2026｜14个免费亲子工作坊+STEAM活动推介：捏捏胶/海洋生物3D打印笔 附报名方法/活动日期
发布时间：15:28 2026-06-29 HKT
暑假又是家长们为安排行程而头痛的日子。想让小朋友充实度过漫长假期，同时远离电子萤幕？「亲子共读」与「体验式学习」绝对是最佳活动。香港公共图书馆推出的「夏日图书馆节2026」，以「幸福列车—寻找心灵宝藏」为主题，透过一系列精彩的阅读活动，涵盖故事时间、手作体验、科技探索等，即为大家集合14个免费亲子工作坊与STEAM活动，包括可爱的捏捏胶、奶油胶手作，也有海洋生物3D打印笔、星球模型等STEAM科技体验。即睇「夏日图书馆节2026」活动日期、详情及报名方法，方便家长及早规划。
夏日图书馆节2026｜亲子活动免费玩 4岁以上可参加
「夏日图书馆节2026」集合图书故事与亲手创作、科学探索活动，小朋友不仅从中可培养阅读兴趣，还能寓学于乐。活动全部免费参加，由4岁开始就可以玩，大部分活动均需于举行前一星期亲临或致电报名，家长们记住bookmark报名时间喇！
夏日图书馆节2026｜3大故事工作坊：亲子共读开启幸福列车
暑假是亲子共读的最佳时机，今年「夏日图书馆节2026」特别举办3种不同语言的故事工作坊，包括「和谐号」列车（粤语）、「梦想号」列车（英语）及「发现号」列车（普通话），透过生动的故事讲述，结合互动游戏，让小朋友在聆听中培养专注力与想像力，家长则可一同参与，透过创作与分享整理自己的感受，亦学会透过创作与分享整理自己的感受，同时分享阅读心得。
夏日图书馆节2026｜6大亲子工作坊：发挥创意，动手乐无穷
手作活动是小朋友最爱的暑假节目之一，能提升专注力、创造力与手眼协调。夏日图书节2026有多个免费亲子手作工作坊，适合4-12岁小朋友与家长共同参与。「捏捏胶工作坊」绝对是最超受欢迎的疗愈手作，导师将示范捏捏胶的实际做法，亦会指导参加者运用不同的颜料粉末，并以独特的手法及辅助工具，为纯色的「猫猫肉球」捏捏胶添上色彩，制作既疗愈又富有个人独特色彩的「猫猫肉球」。而「奶油胶工作坊」将会提供不同颜色的奶油胶及多款迷你配件，让小朋友亲手制作和装饰笔盒，创作既疗愈又实用的小手作。
小小文青可参加「干花小夜灯工作坊」，边认识各种干燥花材的特性，边学习如何搭配色彩和安排构图，再亲手将永生花、绣球花、满天星等素材镶嵌于灯座之中，制作独一无二的小夜灯。「创意扭扭花环工作坊」则由导师带领下运用不同技巧，制作独一无二的花环，还可用不织布在花环上制作名牌呢！
「幸福许愿瓶工作坊」导师将透过演读绘本《许愿瓶 : 索索的梦想魔法罐》，让小朋友学习从生活中发现及感受幸福，并教导参加者制作精美的许愿瓶；隋唐时，在艺术、书法与雕版印刷技巧兴盛，是中国历史上的黄金时期。「『隋唐印记』工作坊」将通过青花瓷纸碟制作，加深小朋友对隋唐文化的认识，并从器物之美到书写之韵，体会隋唐美学对现今文化的启发，感受中华文化的传承。
夏日图书馆节2026｜3大STEAM工作坊推介
STEAM教育近年大热，夏日图书节2026特别安排多场互动STEAM工作坊，让小朋友在玩中学，接触科学与科技概念。「海洋生物3D打印笔工作坊」将使用3D打印笔绘制立体海洋生物和钓竿，并在作品中加入磁石，制作独一无二的3D互动作品。通过构思、设计、测试、调整和组装作品，参加者不但可提升其动手能力、创意思维和解难能力，更可在艺术创作过程中学习STEAM知识。
夏日图书馆节2026｜2大焦点活动推介
除了乖乖的待在图书馆内看书，原来阅读也可有不同的体验。「感官共融『A巴』外展活动」将于
活动于三级历史建筑「石屋家园」举行，升级改造的感官共融艺术巴士「A巴」将带来多个与触感、视觉、听觉等感官相关体验的活动，如A巴导赏团、A巴工作坊、 石屋导赏团、故事大使讲故事等，发掘大家的幸福感。
「『你我共融』—小小图书馆大使计划」将会介绍图书馆的日常工作、设施及服务。同时，透过创作及演译故事，提升儿童的表达能力，从而培养阅读的兴趣。
感官共融「A巴」外展活动
地点 : 九龙城联合道133号石屋家园
日期 : 7月25及26日
时间 : 10:30 - 17:30
报名方法：
由2026年6月29日开始电邮至[email protected]。于电邮标题注明「报名参加A巴外展活动」，并在电邮中提供以下资料：
．参加者姓名
．同行子女的姓名及年龄 (如适用)
．联络电话
．请注明选择参加活动的名称及其节数，各节数内容相同
「和谐号」列车（粤语）
讲者/主持：跳乐剧团
对象：1位4–7岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|7月11日
|14:30 - 16:00
|九龙公共图书馆
|15 对
|6月27日
|2926 4055
|7月18日
|14:30 - 16:00
|长洲公共图书馆
|6对
|7月4日
|2981 5455
|7月25日
|11:00 - 12:30
|马鞍山公共图书馆
|10 对
|7月11日
|2630 1911
|8月1日
|13:00 - 14:30
|屏山天水围公共图书馆
|15 对
|7月18日
|2126 7520
|8月2日
|11:00 - 12:30
|屯门公共图书馆
|15 对
|7月19日
|2450 0671
|8月8日
|11:00 - 12:30
|荔枝角公共图书馆
|12 对
|7月25日
|2746 4270
「梦想号」列车（英语）
讲者/主持：跳乐剧团
对象：1位4–7岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|7月11日
|16:00 - 17:30
|油蔴地公共图书馆
|15对
|6月27日
|2928 6055
|7月12日
|15:30 - 17:00
|柴湾公共图书馆
|12对
|6月28日
|2921 5055
|7月19日
|14:00 - 15:30
|大埔公共图书馆
|16对
|7月5日
|2651 4334
|7月25日
|15:30 - 17:00
|荃湾公共图书馆
|15对
|7月11日
|2490 3891
|7月26日
|14:30 - 16:00
|西贡公共图书馆
|10对
|7月12日
|2792 3669
|8月9日
|14:00 - 15:30
|粉岭公共图书馆
|12对
|7月16日
|2669 4444
「发现号」列车（普通话）
讲者/主持：香港语言研究中心
对象：1位4–7岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|7月12日
|14:00 - 15:30
|骆克道公共图书馆
|10 对
|6月28日
|2879 5560
|7月18日
|14:30 - 16:00
|瑞和街公共图书馆
|10 对
|7月4日
|2927 3055
|7月19日
|14:00 - 15:30
|新蒲岗公共图书馆
|15 对
|7月5日
|2927 6107
|7月26日
|20:00 - 11:30
|香港仔公共图书馆
|10 对
|7月12日
|2921 1056
|8月1日
|14:30 - 16:00
|北葵涌公共图书馆
|15 对
|7月18日
|2421 4740
|8月2日
|14:00 - 15:30
|石塘咀公共图书馆
|10对
|7月19日
|2922 6055
捏捏胶工作坊
讲者/主持：Wonderland Art & Nature
对象：1位8–12岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|7月11日
|15:00 - 16:30
|屯门公共图书馆
|15 对
|6月27日
|2450 0671
|7月12日
|11:00 - 12:30
|上水公共图书馆
|12对
|6月28日
|2679 2804
|7月18日
|14:30 - 16:00
|花园街公共图书馆
|12对
|7月4日
|2928 4055
|7月19日
|10:30 - 12:00
|土瓜湾公共图书馆
|16对
|7月5日
|2926 4155
|7月25日
|15:30 - 17:00
|元朗公共图书馆
|12对
|7月11日
|2479 2511
|7月26日
|15:00 - 16:30
|柴湾公共图书馆
|12对
|7月12日
|2921 5055
|8月1日
|10:00 - 11:30
|大会堂公共图书馆
|10对
|7月18日
|2921 2555
|8月2日
|14:30 - 16:00
|西贡公共图书馆
|10对
|7月19日
|2792 3669
奶油胶工作坊
讲者/主持：香港圣公会麦理浩夫人中心
对象：1位8–12岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|7月11日
|14:30 - 16:00
|深水埗公共图书馆
|16对
|6月27日
|2234 5122
|7月12日
|14:00 - 15:30
|新蒲岗公共图书馆
|15对
|6月28日
|2927 6107
|7月18日
|10:30 - 12:00
|蓝田公共图书馆
|15对
|7月4日
|2927 7055
|7月19日
|13:00 - 14:30
|沙田公共图书馆
|20对
|7月5日
|2694 3788
|7月25日
|14:30 - 16:00
|青衣公共图书馆
|15对
|7月11日
|2497 2904
|8月1日
|15:30 - 17:00
|上水公共图书馆
|12对
|7月18日
|2679 2804
|8月2日
|14:30 - 16:00
|圆洲角公共图书馆
|20对
|7月19日
|2324 2700
|8月9日
|14:00 - 15:30
|大埔公共图书馆
|16对
|7月26日
|2651 4334
干花小夜灯工作坊
讲者/主持：香港圣公会麦理浩夫人中心
对象：1位8–12岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|7月11日
|10:00 - 11:30
|石塘咀公共图书馆
|10对
|6月27日
|2922 6055
|7月12日
|14:30 - 16:00
|调景岭公共图书馆
|12对
|6月28日
|2360 1678
|7月18日
|11:00 - 13:30
|圆洲角公共图书馆
|20对
|7月4日
|2324 2700
|7月19日
|14:00 - 15:30
|油蔴地公共图书馆
|15对
|7月5日
|2928 6055
|7月25日
|14:30 - 16:00
|牛头角公共图书馆
|12对
|7月11日
|2927 4055
|8月1日
|11:30 - 13:00
|香港中央图书馆 -
二楼儿童活动室
|30对
|7月18日
|2921 0385
|8月2日
|14:30 - 16:00
|元朗公共图书馆
|12对
|7月19日
|2479 2511
|8月9日
|14:30 - 16:00
|荔枝角公共图书馆
|12对
|7月26日
|2746 4270
创意扭扭花环工作坊
讲者/主持：香港圣公会麦理浩夫人中心
对象：1位4–7岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|7月11日
|11:30 - 13:00
|石塘咀公共图书馆
|15对
|6月27日
|2126 7520
|7月12日
|14:30 - 16:00
|牛头角公共图书馆
|12对
|6月28日
|2927 4055
|7月18日
|11:00 - 13:30
|香港中央图书馆 -
二楼儿童活动室
|30对
|7月4日
|2921 0385
|7月19日
|11:00 - 13:30
|马鞍山公共图书馆
|10对
|7月5日
|2630 1911
|7月25日
|16:00 - 17:30
|牛头角公共图书馆
|11对
|7月11日
|2109 3011
|7月26日
|14:00 - 15:30
|东涌公共图书馆
|10对
|7月12日
|2879 5560
|8月1日
|11:30 - 13:00
|骆克道公共图书馆
|12对
|7月18日
|2928 7055
|8月2日
|14:30 - 16:00
|保安道公共图书馆
|15对
|7月19日
|2926 4055
幸福许愿瓶工作坊
讲者/主持：香港圣公会麦理浩夫人中心
对象：1位4–7岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|7月11日
|11:30 - 13:00
|大埔公共图书馆
|16对
|6月27日
|2651 4334
|7月12日
|13:00 - 14:30
|沙田公共图书馆
|20对
|6月28日
|2694 3788
|7月18日
|15:30 - 17:00
|荃湾公共图书馆
|15对
|7月4日
|2490 3891
|7月19日
|14:30 - 16:00
|北葵涌公共图书馆
|15对
|7月5日
|2421 4740
|7月25日
|14:30 - 16:00
|将军澳公共图书馆
|12对
|7月11日
|2706 8101
|7月26日
|10:30 - 12:00
|牛池湾公共图书馆
|15对
|7月12日
|2927 6055
|8月1日
|14:30 - 16:00
|九龙公共图书馆
|15对
|7月18日
|2926 4055
|8月8日
|14:30 - 16:00
|瑞和街公共图书馆
|10对
|7月25日
|2927 3055
「隋唐印记」工作坊
对象：4至12岁小朋友及其家长
报名方法：亲临/致电
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|7月19日
|14:30 - 16:00
|秀茂坪公共图书馆
|8对
|7月5日
|2927 7155
|7月25日
|14:30 - 16:00
|鲤鱼门公共图书馆
|8对
|7月11日
|2340 3519
|8月2日
|14:30 - 16:00
|蓝田公共图书馆
|15对
|7月19日
|2927 7055
|8月16日
|14:30 - 16:00
|顺利邨公共图书馆
|8对
|8月2日
|2927 3155
海洋生物3D打印笔工作坊
讲者/主持：跳乐剧团
对象：1位8–12岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|7月11日
|14:30 - 16:00
|牛池湾公共图书馆
|15对
|6月27日
|2927 6055
|7月12日
|14:30 - 16:00
|青衣公共图书馆
|15对
|6月28日
|2497 2904
|7月18日
|11:30 - 12:30
|上水公共图书馆
|12对
|7月4日
|2679 2804
|7月19日
|14:00 - 15:30
|石塘咀公共图书馆
|10对
|7月5日
|2922 6055
|7月25日
|16:00 - 17:30
|保安道公共图书馆
|12对
|7月11日
|2928 7055
|7月26日
|14:30 - 16:00
|元朗公共图书馆
|12对
|7月12日
|2479 2511
|8月1日
|16:00 - 17:30
|东涌公共图书馆
|11对
|7月18日
|2109 3011
|8月2日
|15:00 - 16:30
|柴湾公共图书馆
|12对
|7月19日
|2921 5055
星球模型工作坊
讲者/主持：跳乐剧团
对象：1位8–12岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|7月11日
|14:30 - 16:00
|北葵涌公共图书馆
|15对
|6月27日
|2421 4740
|7月12日
|14:00 - 15:30
|粉岭公共图书馆
|12对
|6月28日
|2669 4444
|7月18日
|13:00 - 14:30
|沙田公共图书馆
|20对
|7月4日
|2694 3788
|7月19日
|10:00 - 11:30
|香港仔公共图书馆
|10对
|7月5日
|2921 1056
|7月25日
|11:00 - 12:30
|香港中央图书馆 -
二楼儿童活动室
|30对
|7月11日
|2921 0385
|7月26日
|10:30 - 12:00
|瑞和街公共图书馆
|10对
|7月12日
|2927 3055
|8月1日
|10:30 - 12:00
|将军澳公共图书馆
|12对
|7月18日
|2706 8101
|8月2日
|14:30 - 16:00
|屏山天水围公共图书馆
|15对
|7月19日
|2126 7520
古今STEAM之旅
讲者/主持：香港STEM培育协会
对象：1位4–12岁儿童及1位家长
报名方法：亲临/致电
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|7月12日
|14:30 - 16:00
|花园街公共图书馆
|12对
|6月28日
|2928 4055
|7月25日
|14:30 - 16:00
|油蔴地公共图书馆
|13对
|7月11日
|2928 6055
|8月8日
|14:30 - 16:00
|大角咀公共图书馆
|10对
|7月25日
|2928 4155
|8月23日
|14:30 - 16:00
|尖沙咀公共图书馆
|10对
|8月9日
|2926 1072
「你我共融」—小小图书馆大使计划
讲者/主持：离岛妇联有限公司
对象：1位5 – 12岁小朋友及1位家长
名额 : 6对本地+6对非华语家庭
|日期
|
时间
|地点
|名额
|开始报名日期
|查询/报名
|8月11日
|15:00 - 17:00
|东涌公共图书馆
|6对
|7月28日
|2109 3011
|8月14日
|15:00 - 17:00
|东涌公共图书馆
|6对
|7月28日
|2109 3011
|8月18日
|15:00 - 17:00
|东涌公共图书馆
|6对
|7月28日
|2109 3011
|8月21日
|15:00 - 17:00
|东涌公共图书馆
|6对
|7月28日
|2109 3011
|8月22日
|10:00 - 11:15
|东涌公共图书馆
|6对
|7月28日
|2109 3011
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