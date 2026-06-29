西贡WM酒店自助餐第二位$7叹即开新鲜生蚝 半自助午餐限定买2大送1小童｜亲子优惠
发布时间：11:27 2026-06-29 HKT
亲子优惠｜夏天到了，想带孩子去消暑畅游，西贡是个好选择，可乘小船到水清沙幼的沙滩，也可到到狮子会自然教育中心参观多个户外特色展区，一亲大自然！肚子饿了，又可到著名打卡热点的西贡WM酒店一试自助餐。今日（29日）中午12点有快闪优惠，「仲夏海鲜盛宴」自助晚餐第二位HK$7，即可任食即开生蚝、刺身，也有 周末自助早午餐同享第二位HK$7，平日半自助午餐更有夏日限定买2大送1小童优惠！即睇自助餐优惠快抢连结，早早预订跟小朋友去玩番日！
亲子优惠｜西贡WM酒店自助餐第二位$7叹即开新鲜生蚝
西贡WM酒店咖啡厅于即日至8月份，将供应「仲夏海鲜盛宴」自助晚餐，无限供应冰镇海鲜，如即开新鲜生蚝、加拿大松叶蟹脚、冻海虾、海蚬、加拿大海螺、澳洲蓝青口，还有多款刺身，包括三文鱼、油甘鱼、阿根廷红虾，而热荤区就有香草烤美国西冷、墨西哥Barbacoa慢烤羊肩，还有小朋友喜欢的即煮美式顶级牛肉汉堡，也有墨西哥塔可饼、牛油果酱软壳蟹手卷、墨西哥海鲜烩饭。
而妈妈记住留意苹果批、芒果蛋糕、椰子蛋糕及红桑子慕斯蛋糕等甜品。还有限定特别推荐，如星期一至四每位送法式沙巴翁焗扇贝、星期五至日每位成人送避风塘鲍鱼，每位小童送法式沙巴翁焗扇贝！
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平日半自助午餐买2大送1小童
周末自助早午餐精亦有丰富美食，如龙虾沙律牛角酥、即切鱼生刺身、澳洲安格斯斧头扒、片皮鸭、天妇罗、古法泥鯭粥、新加坡喇沙汤面、牛奶朱古力脆脆蛋糕及蓝莓芝士蛋糕等。
平日半自助午餐（星期一至五，公众假期除外）则有3个菜单不选，菜单A可于澳洲M4草饲牛柳配迷迭香烧汁 (220g)、脆皮金沙比目鱼柳、十胜薄烧豚肉丼饭、松露野菌忌廉汁手工卷意粉中任选其中；菜单 B则有砵酒炖和牛面颊肉、香煎美国极黑豚肉肉眼扒、北海道带子昆布海胆酱墨味意大利面、香茅椰汁南瓜栗子意大利饭可选；菜单C就有美国特选牛肉眼扒配青豆蓉及胡椒忌廉汁、香煎挪威三文鱼柳配烧带子及地中海小米伴柠檬乳酪汁、蓝带吉烈鸡肉芝士卷伴蜜糖芥末汁、泰式炒杂菜阔河粉以供选择。
【快闪优惠｜第二位 HK$7】自助晚餐
用餐时间：18:30 - 21:30
优惠：
．星期一至四 HK$709/2位，平均HK$354.5/位（原价HK$638/位+10%）
．星期五至日：HK$819/2位，平均HK$409.5/位（原价HK$738/位+10%）
（已包括加一服务费）
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【快闪优惠｜买一送一】自助晚餐
用餐时间：18:30 - 21:30
优惠：
．星期一至四 HK$766/2位，平均HK$383/位（原价HK$638/位+10%）
．星期五及日：HK$886/2位，平均HK$443/位（原价HK$738/位+10%）（已包括加一服务费）
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【限量优惠｜低至65折】周六自助晚餐
用餐时间：18:30 - 21:30
优惠：成人HK$554/位，小童HK$404/位 （成人原价HK$812/位；小童原价HK$592/位）
（已包括加一服务费）
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【夏日优惠｜免费小童｜买两位成人送一位小童】自助晚餐
用餐时间：18:30 - 21:30
优惠：
．星期一至四 2大1小HK$1,022/3位，平均HK$341/位
．星期五至日2大1小HK$1,182/3位，平均HK$394/位
（原价成人HK$1,610/3位)（已包括加一服务费）
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【快闪优惠｜第二位HK$7｜周末自助早午餐】
用餐时间：12:00 - 15:00
星期六、日及公众假期 HK$599/2位，平均HK$299.5/位（原价HK$538/位+10%）
（已包括加一服务费）
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【快闪优惠｜买一送一】周末自助早午餐
用餐时间：12:00 - 15:00
优惠：星期六、日及公众假期HK$646/2位，平均HK$323/位（原价HK$538/位+10%）
（已包括加一服务费）
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【夏日优惠｜免费小童｜买两位成人送一位小童】周末自助早午餐
用餐时间：12:00 - 15:00
优惠：星期六、日2大1小HK$862/3位，平均HK$287/位 （原价成人HK$1,772/3位)
（已包括加一服务费）
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【快闪优惠｜第二位HK$7】平日半自助午餐
用餐时间：12:00 - 14:30
优惠：星期一至五（公众假期除外）HK$489/2位，平均HK$244.5/位（原价HK$438/位+10%）
（已包括加一服务费）
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【快闪优惠｜买一送一】平日半自助午餐
用餐时间：12:00 - 14:30
优惠：星期一至五（公众假期除外）HK$526/2位，平均HK$263/位（原价HK$438/位+10%）
（已包括加一服务费）
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优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年6月29日 12:00 至7月5日 23:59
使用日期：2026年6月30日至7月31日
地址：香港西贡惠民路28号洲至奢选香港WM酒店LG楼层 WM咖啡厅
*八达通用户尊享满优惠码【26OT75】HK$600减 HK$75，开放预订至7月31日
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