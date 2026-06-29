小一自行15分硬闯热门名校？宜善用这一优势稳中求胜 两所获A++评级幼稚园推介｜赵荣德升学信箱

暑假过后，又到于2027/28年入读小一的家长们烦恼的时刻，于9月底将要递交小一自行派位2027表格。有准小一生家长居于葵涌65校网，想了解如有「15分」，对于入读该区热门小学的胜算；又有家长担心小一叩门失败，也有家长有四所心仪幼稚园想请教教育专家赵荣德，即睇赵荣德分析与推介。

小一自行派位得「15分」想入地区名？

家长问：

我住在葵涌65校网，小学毕业于圣公会主恩小学，但我心仪圣公会仁立小学。请问长子用15分成功获派圣公会仁立小学的机会大吗？

赵Sir答：

圣公会仁立小学是地区顶尖名校。若以「世袭收生」的蚕食学额情况来排名，它在65校网高居第一位，基本上家长要手持25分才有把握被取录。如果你现在只有15分，成功获派的机会可说是微乎其微。

圣公会仁立小学（图片来源：圣公会仁立小学校网）

其实，你的母校圣公会主恩小学同样是一所非常值得考虑的优质学校。按同一排名准则，该校在65校网排第五。若用20分去申请，大约有九成机会被取录。你是该校的毕业生，孩子可以获得「父 / 母为母校毕业生」的10分，再加上适龄儿童的10分，合共便有20分。

圣公会主恩小学（图片来源：家长与学校合作事宜委员会）

这种「一鸟在手」的安全感，让你即使到了6月大局已定，仍可以带着这张稳妥的底牌去心仪学校「叩门」。在心理层面上，叩门的成功机会自然也会相对提升。综合来说，用15分去「搏」圣公会仁立小学的胜算极低；反之，用20分申请母校圣公会主恩小学，非常值得考虑。

叩门落空切忌与人比较 放大获派学校优点重拾快乐童年

家长问：

我替小朋友申请了数所心仪小学，如果最后「叩门」失败，小朋友难免会感到失望。作为家长，请问我应该怎样做？

（AI生成图片）

赵Sir答：

其实在申请「叩门」之前，所有官津小学的申请者基本上已经在统一派位阶段获派了一个学位。因此，万一叩门落空，只要看到小朋友已经尽了力，家长千万不要拿他和那些成功叩门的同学或朋友作比较，以免伤害孩子的自尊心。这个时候，家长最需要做的是给予关怀，并由衷欣赏孩子在过程中付出的努力。要知道，叩门学位极少，在僧多粥少的情况下，尽了力就已经是100分。更何况，目前获派的那所学校，在课外活动或性格培养上，可能也有其过人之处。事实上，每所小学都各有特色，用心发掘，他们一样可以度过一个健康快乐的童年。

保良局蔡继有与天主教圣安德肋幼稚园获A++评级 值得考虑

家长问：

我住在西贡区，请问啬色园主办可正幼稚园、保良局蔡继有幼稚园、香港小童群益会乐致幼稚园（将军澳）、天主教圣安德肋幼稚园，哪一所比较好？

赵Sir答：

参考教育局的质素评核报告，本人为这四所幼稚园作出的评级（由最高 A++至A-排序）如下：

•保良局蔡继有幼稚园：A++

•天主教圣安德肋幼稚园：A++

•啬色园主办可正幼稚园：A+

•香港小童群益会乐致幼稚园（将军澳）：A+

保良局蔡继有幼稚园（图片来源：保良局蔡继有幼稚园校网）

从评级来看，保良局蔡继有幼稚园和天主教圣安德肋幼稚园表现卓越，值得优先考虑。不过，既然四所学校都属于A+或以上的高质素学校，家长在做最终抉择时，不妨将「就近入学」列为核心考虑因素。

天主教圣安德肋幼稚园（资料图片）

赵荣德

．香港辅导教师协会荣誉顾问

．前喇沙书院副校长

曾任香港辅导教师协会主席八年，著有《不一样的家长》及《赵Sir教Grammar》等22本书。

Facebook专页@赵Sir之友

赵荣德（赵Sir），香港辅导教师协会荣誉顾问，前喇沙书院副校长。（资料图片）

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