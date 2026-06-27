亲子夏日展览4大推介 认识茶餐厅文化/全新港铁「载遇．站见」/免费赏莫奈真迹｜亲子好去处

期末考试结束后，大小朋友终于可放松一下准备迎接暑假。夏天炎热多雨，一家人大可走访室内有趣展览让小朋友寓学于玩，快记低以下的亲子夏日展览推介，周末不愁没节目！

亲子夏日展览推介1：AIRSIDE GATE33《茶记百科 - 看不到的设计学》

茶餐厅是香港人生活一部分，看似日常，却充满香港独有文化和「快、靓、正」精神。AIRSIDE GATE33现正举行《茶记百科 - 看不到的设计学》，以香港茶餐厅空间出发，延伸至设计、文化及多重感官体验，带大家重新认识本土茶餐厅文化。

展览以互动方式解构茶餐厅文化，带领观众从视、 听、触、嗅多重感官出发。（图片来源：《亲子王》）

场内展出茶餐厅霓虹招牌与餐牌等视觉文化设计、重新呈现已结业的上环「海安咖啡室」空间，还有1:1「水吧」场景，解构出餐动线，小朋友也可亲身扮演茶餐厅伙记，体验一个「光速餐」诞生的过程。

高级版煮饭仔相当好玩，小朋友分工负责炸薯条鸡翼。（图片来源：《亲子王》）

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《茶记百科 - 看不到的设计学》

日期：即日起至7月31日

开放时间： 星期一至四 12:00 - 20:00，星期五至日 11:00 - 21:00

地点：启德AIRSIDE 312号舖GATE33艺文馆

费用：$20 / 位（3岁以下幼童免费入场）

亲子夏日展览推介2：港铁「载遇．站见」全新面貌登场

去年备受大、小铁路迷欢迎的「站见」铁路展，早前重新规划及扩充，今年于红磡站再度登场，并推出全新「载遇．站见」展览。展览除了保留四架退役列车，更引入了多项互动体验，包括「我要做车长」列车模拟驾驶（需购买体验套票及预约）、模拟隧道维修及车务控制中心场景。

红磡站的铁路体验馆已完成扩充， 并升级为「载遇．站见」铁路展。（图片来源：《亲子王》）

场内更新增长五米的巨型港铁车票墙，展出逾2,500张经典车票及八达通，必定唤起不少港人集体回忆。而小朋友最开心的莫过于试穿港铁职员及工程人员的儿童版制服，于不同场景拍照留念。至于极受欢迎的「我要做车长」列车模拟驾驶体验可登上专为训练车长而设的模拟驾驶室，亲身体会驾驶基本操作，名额有限，记得较定闹钟登记预约！

展览亦新增模拟隧道维修及车务控制中心场景，让参观者了解铁路全天候安全运作的「幕后功臣」。（图片来源：《亲子王》）

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「载遇．站见」铁路展

日期：连星期五、六、日及公众假期

场次： 09:30、11:00、12:30 、14:00、15:30、17:00 （场次以预约系统显示为准，每场75分钟。）

地点：港铁红磡站大堂（近出入口C1）

费用： 免费参观（列车模拟驾驶体验套票$68起，必须预约。）

查询热线： 2881 8888（星期一至五 08:30 - 18:00，星期六 08:30 - 13:00）

预约网址：>>按此<<

亲子夏日展览推介3：香港文化博物馆 沉浸式「邂逅蒙娜丽莎」

说到最为人熟悉的世界名画，脑海中第一时间浮现的可会是「蒙娜丽莎的微笑」？李奥纳多．达文西的名作《蒙娜丽莎》可说是文艺复兴的代表作品，要了解名画背后的故事和文艺复兴时期的艺术特色，就不能错过由康乐及文化事务署与法国五月艺术节联合主办的「香港赛马会呈献系列︰邂逅蒙娜丽莎．文艺复兴的再现」。

（图片来源：《亲子王》）

展览以节目及互动装置，为观众提供沉浸式参观体验，穿越时空探究《蒙娜丽莎》背后的非凡故事。展览亦特别加入从法国和意大利著名文博机构借展的文艺复兴时期珍品，让观众认识这场文艺思潮如何渗透到日常生活的各个层面。

设互动装置及趣味游戏，把历史和艺术浅白介绍给大众。（图片来源：《亲子王》）

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香港赛马会呈献系列︰邂逅蒙娜丽莎．文艺复兴的再现

日期：即日起至7月27日

时间：星期一、三至五 10:00 – 18:00，星期六、日及公众假期 10:00 – 19:00 星期二(

公众假期除外)休馆

地址：沙田文林路 1 号香港文化博物馆一楼 专题展览馆三、四及五

费用：全免

亲子夏日展览推介4：香港艺术馆「园美生活」免费赏莫奈真迹

「花园」是每个城市规划中必有的社区设施，历史上的皇家园林更是国力和美学的象征。在香港艺术馆现正举行的「园美生活 ── 中外园林艺术」展览中，便可一次过欣赏到来自北京故宫博物院、美国芝加哥艺术博物馆、法国凡尔赛宫及香港艺术馆合共106件套精选画作和文物，透过作品漫游清帝乾隆、法国国王路易十四等王公贵胄的豪华花园，并感受克劳德．莫奈、张大千及文征明等文艺大师笔下的中西庭园风格，莫奈的两幅印象派名作《睡莲》亦可近距离观看。场内设置了不少互动装置，还可以领取明信片，再到五楼盖章。

「园美生活 ── 中外园林艺术」涵盖多种媒介，包括 绘画、版画、漆器、雕塑、陶瓷器、玻璃器等，带领 观众从崭新的角度体会中外园林的奥妙和趣味。（图片来源：《亲子王》）

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「园美生活 ── 中外园林艺术」展览

日期：即日起至7月29日

时间： 星期一至三、五 10:00 - 18:00，星期六、日及公众假期10:00 - 21:00，星期四（公众假期除外）休馆

地址：尖沙咀梳士巴利道10号香港艺术馆2楼专题厅

费用：免费

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