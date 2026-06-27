解构青春前期孩子的情绪问题 家长当孩子情绪抗逆力教练的3个方法｜儿童心理

经常接触到许多面带愁容、焦虑不安的家长。他们描述的高小孩子，往往从昔日的听话乖巧，变得爱顶嘴、爱隐瞒，甚至动辄情绪失控。许多家长无奈将这些行为视为孩子「学坏」或「变反叛」的警号，在这个阶段，若父母仍采用高压的沟通模式，只会适得其反。反之，若能转向高回应的情绪教练模式，不仅能重建信任，更能在临床上有效降低专业转介率。

沟通模式的两极化影响

家庭沟通方式直接决定了孩子在青春前期的行为走向。当父母习惯以命令、威胁或惩罚来管教时，孩子会感到自主权被剥夺。为了保护自我空间，他们容易产生反抗心理，或学会以隐瞒来避免冲突；相反，当父母提供足够的心理支持，并愿意聆听孩子的声音时，他们会感受到尊重，家庭规则也更容易被孩子内化为自律的标准。常观察到一种恶性循环，父母的斥责强化了孩子的恐惧与疏离，而一旦孩子发脾气，父母若因心软或疲惫而立即让步，则是无意中教导了孩子发脾气是有效的手段，导致问题行为不断延续。

（图片来源：PhotoAC）

家长是孩子情绪抗逆力教练

美国心理学家约翰．高特曼（John Gottman）研究发现，担任情绪教练的父母，能培养出高情商、抗逆力强且学业表现更佳的孩子，其成年后的抑郁风险也显著降低。高小孩子正处于逻辑与抽象思维萌芽的阶段，开放式的询问远比封闭式的命令更能引发正向对话。家长常犯的错误包括情绪化地与孩子大声对骂，或仅仅忽略孩子的焦虑感而片面批评其行为，这只会强化负面循环。

（图片来源：PhotoAC）

将情绪转化为成长的阶梯

针对高小阶段的特性，我建议将情绪教练五部曲转化为日常实务。首先是觉察情绪，父母需敏锐观察孩子的细微生理变化，如透过皱眉或跺脚察觉其焦虑；接着是将情绪爆发视为亲近与引导成长的机会；第三步是同理倾听，认可孩子的感受，例如表达明白考试压力带来的气愤；第四步是命名与解释，协助孩子建立情绪词汇并了解身体释放肾上腺素的生理反应，这有助于减低情绪的内化压力；最后是设定界线与解难，父母需设定明确且具体的界线，例如规定可以生气但不可砸东西，并在冷静后，一起尝试深呼吸或调整游戏时间。虽然偶尔的情绪波动属发展常态，但家长需学会辨识危险警号。发现孩子情绪问题时，可以记低其行为变化，若情绪已影响睡眠、饮食或出现拒绝上学等功能丧失情况，甚或是情绪崩溃不仅限于家中而在学校亦然，导致出现自伤意念或长期孤立，便必须寻求专业支援。

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家长当孩子的情绪教练3个小贴士

细心留意觉察孩子情绪，把握机会同理感受，共同解难； 父母双方立场同步，解释规则是为了「保护」与「学习」而非「限制」； 若发现孩子的情绪问题持续未能改善，与学校或社工商量，及时找专业人士求助。

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临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

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