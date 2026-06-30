将军澳循道卫理小学高水准艺术时装秀展现潜能 培养学生「AI不易取代」能力｜小学课外活动

在人工智慧（AI）日新月异的浪潮下，数码教育已成为大趋势。然而，在科技飞速发展的同时，那些「AI无法轻易取代」的特质 —— 例如艺术审美与创新思维，显得尤为重要。为了培养学生面向未来的核心能力，将军澳循道卫理小学（下称「将循」）举办了《几何狂想Catwalk Show》艺术活动。学生透过团队合作、大胆构想和动手实践，共同打造两场高水准的编织艺术时装秀，为全校师生和家长带来一场华丽的视觉盛宴。

将军澳循道卫理小学推创艺课程 培养学生4大未来能力

将循一向积极推动创新教育，尝试在课程中注入新元素。本次活动源于校方为三年级视艺科设计的艺术家主题单元课程《几何狂想Catwalk Show》。校方透过艺术实践，着重培养学生的四项未来核心素养：创新思维、合作、沟通及解难能力。

将军澳循道卫理小学推创艺课程 培养学生4大未来能力（图片来源：将军澳循道卫理小学）

在长达一个月艺术实践中，学生化身时装设计师、天桥模特儿和小司仪，尽情展现潜能。学生需要以创新打破既定框架，将几何线条转化为具有时尚感的立体衣物及配件；在面对不织布、硬卡纸等物料限制时，需寻找技术突破将创意实践。而在小组分工合作时，学生亦要学会协调不同意见。

（图片来源：将军澳循道卫理小学）

课程按照「创作四部曲」逐步推进：第一步是「构思草图」，学生在小组讨论中共同订立时装设计方向；第二步是「实践创作」，在八节视艺课（每节35分钟）中动手创作，将概念转化为实体衣着，例如上衣、裙子、裤子、帽子、发饰、手袋等；第三步是「同侪评估」，作品完成后由师生共同评审，选出两组参与校级汇演；第四步是「时装汇演」，模特儿在时装秀上自信展现，小司仪则为观众介绍服装设计理念与特色。

（图片来源：将军澳循道卫理小学）

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（图片来源：将军澳循道卫理小学）

（图片来源：将军澳循道卫理小学）

（图片来源：将军澳循道卫理小学）

（图片来源：将军澳循道卫理小学）

时装秀连番登场 结合环保物料创惊喜

随着课程推进，两场时装秀相继登场。首场时装秀在学校礼堂举行，伴随着音乐动感节奏，模特儿迈着自信步伐登上天桥。舞台上展出的12套精致服饰，以红、黄、蓝、白、黑等经典蒙德里安色调为主，更大胆选用了塑料袋、泡泡纸、麻袋及彩色玻璃纸等材料展现创意。小司仪则在一旁为台下观众讲解。活动特别设立「最佳创意奖」、「最具美感奖」及「最具台风奖」三大奖项，同学们的创意设计与表现让台下评判赞不绝口。

活动特别设立「最佳创意奖」、「最具美感奖」及「最具台风奖」三大奖项。（图片来源：将军澳循道卫理小学）

第二场公开时装秀移师至学校操场，全面向学校师生和家长开放。即使当日天气炎热，模特儿仍展现出专业与敬业的态度，身穿自制服饰完成走秀，赢得全场热烈的掌声。

第二场公开show获得不少同学围观支持，场面热闹。（图片来源：将军澳循道卫理小学）

（图片来源：将军澳循道卫理小学）

学生感言：多重身份体验 学习欣赏同侪

担任模特儿的梁洛浠同学认为活动非常好玩：「以前我从来没机会跟同学一起做衣服，这次还能穿上自己设计的衣服上台走Catwalk，太不可思议了。在创作时，我学会了原来简单的线条和原色也能创作出这么美丽多变的效果。」不过，梁同学坦言过程中遇到的最大挑战是收集资料，除此之外还要思考怎样去「摆姿势」（Pose），因此私底下练习很久，只希望在台上走得更好看。」

（图片来源：将军澳循道卫理小学）

担任活动小司仪的钟曦恩同学表示：「这次活动让我们不仅担任服装设计师，还能体验模特儿和司仪的工作。在小组合作中，我明白了分工合作是多么关键，同时也学到了如何欣赏其他同学的才华。这是我第一次站在舞台上面对这么多人进行主持，心里非常紧张，除了需要很大的勇气，更重要是多练习。一有空我就会看稿练习，不然在台上就没法流畅地表达设计师的心思了。」

（图片来源：将军澳循道卫理小学）

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