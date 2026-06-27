夏日祛湿清暑保健指南对抗暑湿 中医：身体有这些问题是在求救 2招居家保健法｜亲子健康

每逢6月，香港便开始变得闷热潮湿，令人透不过气。走在街上，大人小孩总是满身汗水，皮肤黐黐立立的。到商场或是在家中叹冷气，感觉好像舒服了，但却又总觉得头重身困。这一连串在夏天常见的家庭健康小毛病，正是我们中医所说的「暑湿」为患。

中医：抵抗力不足 「暑湿」致「六淫」

要带着孩子一起对抗这个季节的不适，先要认识中医常说的自然界「六气」，也就是「风、寒、暑、湿、燥、火」。这六种气候本是自然界正常的季节变化，但当它们变化得太过剧烈，或者我们身体的抵抗力不足时，它们就会变成致病的「六淫」。

在香港的夏季，最常见也最让爸爸妈妈头痛的，莫过于「暑」与「湿」这两位不速之客。它们

虽然表现不同，却常常夹杂在一起影响我们和孩子的身体。

中医：抵抗力不足 「暑湿」致「六淫」（图片来源：Shutterstock）

暑邪耗气伤津 体质显虚

「暑邪」的特性主要在于热和散。它属于阳邪，会让人觉得炎热，所以大人或小孩中暑时，多会出现发热、心烦、面红、口渴等症状。

而暑气会令身体的气行升散，易消耗我们的体力和津液。这就解释了为甚么到了夏天，孩子活动没多久就汗出过多、气短乏力、精神不振。有些家长会觉得自己或孩子在暑天变得「个人好虚」，甚至连脾气都变差了，这正正是暑邪耗伤了身体气血的表现。

（图片来源：PhotoAC）

湿邪重浊黏滞 身体现求救讯号

至于「湿邪」的特性，可以用重和滞来形容。湿性重浊，所以被湿气困住的人，常常会向我诉说四肢沉重、身体怎么睡都很困倦。

湿性也特别黏滞，会让孩子的大便变得黏腻不爽、舌苔显得厚腻，甚至连皮肤湿疹也会变得缠绵难愈。很多家长在看诊时都会说：「医师，我每天都觉得好攰，是不是湿气重？」这确实就是湿邪最典型的身体求救讯号。

舌苔显得厚腻也是湿邪最典型的身体求救讯号。（图片来源：PhotoAC）

只懂祛湿 忘了「清暑」与「健脾」

许多家长在调理时，往往只知道要祛湿，却忽略了同时需要清暑。坊间流传的祛湿茶或祛湿汤，配方偏重于茯苓、白术、白扁豆等健脾祛湿的药材，却未加入清暑的材料。在这种情况下，家人的湿气虽然稍微减少了，但体内的暑热依然存在，这也是为甚么很多人喝了祛湿茶后，却依然觉得口干舌燥、心烦失眠的原因。

坊间流传的祛湿茶或祛湿汤，配方偏重于茯苓、白术、白扁豆等健脾祛湿的药材，却未加入清暑的材料。（图片来源：PhotoAC）

在中医理论中，「脾主运化」，负责把水湿代谢排出体外。夏天因外在环境的影响，导致脾气虚弱、运化无力，水湿就会停滞在体内，形成中医常说的「脾虚生湿」。因此，祛湿亦必须健脾，才能从根本上解决问题。尤其在6月这个暑湿当旺的季节，全家人的脾胃功能本来就容易被环境受

困，若不从日常饮食加以调理，体内的湿邪只会反复积聚。

医师的生活小贴士：冷气、出汗与端午食粽须知

除了汤水和穴位，我们在日常生活上亦需要注意以下几点：

饮食清淡：饮食应尽量保持清淡，避免让孩子吃太多油腻与生冷的食物；

出汗要适度：夏天适量出汗虽然有助于身体祛湿，但切忌让孩子玩得大汗淋漓，以防伤了体内津液；

冷气温度适中：家中的冷气温度不宜调得过低，以免寒邪闭塞了皮肤的毛孔，导致体内的暑湿无法透过微汗外散；

端午应节要量力：端午糭主要由糯米制成，性质黏腻，对肠胃发育尚未完全的小朋友或是消化力渐降的长辈来说，是非常难以消化的食物，会加重脾胃的负担。所以食粽也要适量，我建议可以为家人准备普洱茶或山楂水一同食用，帮助消滞解腻。

端午糭主要由糯米制成，性质黏腻，对肠胃发育尚未完全的小朋友或是消化力渐降的长辈来说，是非常难以消化的食物，会加重脾胃的负担。（图片来源：PhotoAC）

在6月暑湿季节里，爸妈们只要记住「祛湿不忘解暑，健脾方为根本」的原则，就能陪伴孩子建立

健康防线。

2招居家保健法：日常汤水与穴位按摩

我为大家推荐一款适合全家在6月饮用的汤水，以及一个简单的保健穴位：

荷叶扁豆薏米瘦肉汤（图片来源：PhotoAC）

荷叶扁豆薏米瘦肉汤

材料：鲜荷叶一角或干荷叶 10克、白扁豆 30克、生薏米 30克、蜜枣 2粒、瘦肉适量

做法：瘦肉汆水后，与洗净的药材同放锅中，加水适量，大火煮沸后转小火煲约1.5小时，加盐调味即可。

功效：清暑、祛湿、健脾

穴位保健：足三里（示意图，AI生成图片）

穴位保健：足三里

位置：小腿外侧，膝盖外侧凹陷处下约四只手指宽度，胫骨旁开一拇指宽处。

做法：每日为自己或孩子按压3-5分钟。

功效：健脾和胃、补益气血、增强免疫力。

注册中医师陈翠萍

香港注册中医师陈翠萍，从小受母亲薰陶，对于养生和治未病的概念根深柢固，同时亦受到多位著名教授启蒙，醉心于中医药学研究，多年的临床经验成就了一套独特见解，主攻内科和肿瘤。陈医师同时亦作为三名小孩的妈妈，对育儿和中医儿科保健也有相当心得。陈医师曾多次获邀与不同机构主持中医讲座，亦常于各大社交媒体分享中医养生及治病之道。

相关文章︳夏日冷气病6个预防法 中医推荐3大食疗增强免疫力 冷气病VS普通感冒点分？︳亲子健康

相关文章︳更年期碰上青春期！中医食疗+调养法化解家庭矛盾 附疏肝健脾汤/安神香囊制法︳亲子健康

相关文章︳秋燥来袭易干咳、喉咙痒痛 中医秋天养生疗法：需做好「四防」 推介两款简易食疗︳亲子健康

相关文章︳温书前助孩子提升专注力一动作醒脑「开窍」 中医推介明目食疗+提神穴位︳亲子健康

相关文章｜鼻敏感｜中医教3个简单方法通鼻纾敏 预防春季儿童鼻敏感先了解与感冒之别｜亲子健康