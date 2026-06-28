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小朋友化身「小泰山」！免费玩杏花新城4米高流动绳网阵挑战8大关卡 附报名方法｜亲子好去处

亲子
更新时间：10:30 2026-06-28 HKT
发布时间：10:30 2026-06-28 HKT

好动又喜欢攀爬的小朋友，这个暑假必到港铁商场与香港游乐场协会联乘打造的「放电基地」，于港铁旗下四个商场、免费做个「小泰山」，挑战4米高流动绳网阵，大玩感统游戏！即睇报名方法及活动详情。

亲子好去处｜免费玩杏花新城4米高流动绳网阵挑战8大关卡

今个暑假，港铁商场联乘香港游乐场协会，打造充满活力与挑战的「港铁商场Summer Fun」！7月5至19日的指定日子，杏花新城二楼活动平台将化身「历奇大冒险」流动绳网玩乐基地，现场设有近四米的流动绳网，当中设有八大挑战关卡，包括绳网隧道、摇摇木、平衡木、千秋绳、木板阵、绳网桥、山崎步道等，小朋友于专业教练及工作人员的指导下，穿戴安全装备即可试玩！

流动绳网阵将会搬到杏花新城，小朋友可于商场内挑战4米高绳网，有专业教练带领，安全好玩。（图片来源：港铁商场）
流动绳网阵将会搬到杏花新城，小朋友可于商场内挑战4米高绳网，有专业教练带领，安全好玩。（图片来源：港铁商场）

孩子需逐一穿越关卡，体验如「小泰山」般于绳网间穿梭飞跃，以及挑战平衡的乐趣，更可训练协调力与专注力。放电后，只要即日于商场以电子货币消费满$100，更可获赠Namco代币1份，名额有限，送完即止。

绳网阵设有八大挑战关卡，包括绳网隧道、摇摇木、平衡木、千秋绳、木板阵、绳网桥、山崎步道等，非常刺激。（图片来源：港铁商场）
绳网阵设有八大挑战关卡，包括绳网隧道、摇摇木、平衡木、千秋绳、木板阵、绳网桥、山崎步道等，非常刺激。（图片来源：港铁商场）

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「感统大考验」陆续登陆港铁三大商场

除了做个免费「小泰山」，暑假还有免费「感统大考验」活动。「感统」即「感觉统合」，指大脑透过视觉、触觉、前庭平衡觉及本体觉等感官系统，分析及整理接收到的讯息，从而作出适当反应。

港铁另外旗下三个商场 — 绿杨坊、海趣坊及新屯门商场将分阶段推出「感统大考验」。（图片来源：港铁商场）
港铁另外旗下三个商场 — 绿杨坊、海趣坊及新屯门商场将分阶段推出「感统大考验」。（图片来源：港铁商场）

于7月24日至8月27日，港铁另外旗下三个商场 — 绿杨坊、海趣坊及新屯门商场将分阶段推出「感统大考验」，小朋友可在工作人员指导下，畅玩集合攀爬闯关、平衡挑战、触感探索及简单认知训练等元素的互动游戏区，并逐一解锁呼拉圈跳格、平衡板、滚轮滑梯、攀石板等关卡，小朋友可边玩边锻炼身手，提升身体协调与专注力。完成游戏体验并于商场即日任何消费，还即可换领小礼物。

（图片来源：港铁商场）
（图片来源：港铁商场）

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杏花新城「历奇大冒险」 
日期：7月5 - 7、9 - 14、16 - 19日（合共13天）
时间：12:00 - 18:00（每节约30分钟）
地点：杏花新城2楼活动平台
对象： 6 - 12岁儿童参与（须符合身高及体重限制） 
参加方法：网上报名，于指定时段预约特定时段
．6月29日开放报名7月5 - 17日名额
．7月8日开放报名7月9 - 14日名额
．7月15日开放报名7月16 - 19日名额）
*名额有限，先到先得。
*网上报名详情请查阅杏花新城网Facebook Instagram及游协体育服务部Instagram

（图片来源：港铁商场）
（图片来源：港铁商场）

「港铁商场Summer Fun」3大商场「感统大考验」
时间：12:00 - 18:00 
对象： 6 - 12岁儿童参与（须符合身高及体重限制） 
参加方法：现场报名排队参加 

绿杨坊「感统大考验」 
日期：7月24 - 27日 
地点：荃湾绿杨坊露天广场 

海趣坊「感统大考验」 
日期：8月8 - 13日 
地点：海趣坊一楼户外空间趣绿平台 

新屯门商场「感统大考验」 
日期：8月22 - 27日 
地点：新屯门商场旋转梯对出活动空间 

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