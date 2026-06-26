圣公会圣彼得小学小一入学简介会 中西区传统名校推行「数学建模」提升解难能力｜小一入学

位于中西区的圣公会圣彼得小学是一所隶属11校网的资助男女校，属区内热门小学之一。学校秉承办学团体圣公会的办学理念，本着基督「非以役人，乃役于人」的精神，重视「德、智、体、

群、美、灵」六育的均衡发展，使学生在知识增长，品德培养和信仰认识方面都得到适当的栽培，以贯彻「全人教育」的理想。

圣公会圣彼得小学小一入学简介会参观校园

圣公会圣彼得小学将举行小一入学简介会，届时将介绍学校背景和发展方向、小一课程简介、体艺活动简介及示范、答问时间、学生作品展览。活动只接受幼稚园家长报名，每家庭只限两位家长出席，请勿携同子女出席简介会。所有报名均会获接纳；家长在完成登记后，请检查用作登记的电子邮箱，以收取电子版入场券。有兴趣的家长可以把握机会实地视察校园环境，对该校的办学理念、现况和发展有更多的了解。

（图片来源： 圣公会圣彼得小学）

重视两文三语与STEAM教育 推多元学习课

圣公会圣彼得小学注重基督教价值观的培育，透过多元化的体艺活动、制服团队及服务学习，实践精神。学校透过中英文科的校本文学及经典名著课程提升学习兴趣，并善用「两文三语」拓宽国际视野。此外，学校透过跨学科协作积极推行STEAM教育，并将进一步应用人工智能（AI）等创新科技推动教学创新，提升学与教效能。同时亦全面推行「数学建模」（Mathematical Modelling），让学生运用数学概念解决真实情境下的疑难。

（图片来源： 圣公会圣彼得小学）

学校特设「多元学习课」，学生可在全年参加一项固定培训及多样循环培训，增加学生的学习深度。学习课选择项目多样化，如有「STEAM小实验」、「桌游funfun」、「唱唱音乐剧」、「Matatalab不插电编程机械人工作坊」、「Fun Fun日本语」等，语文、科学、玩乐主题应有尽有，令学习变得更有趣。

（图片来源： 圣公会圣彼得小学）

作为中西区的传统名校，圣公会圣彼得小学的升中成绩一向表现优异。2024/25年有82%毕业生派往有英文班中学，毕业生成功升读区内外顶尖名校，包括拔萃男书院、英华女书院、英皇书院、圣保罗男女中学、圣士提反女子中学、皇仁书院及圣若瑟书院等，中学网络极佳，深受家长信赖。

（图片来源： 圣公会圣彼得小学）

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圣公会圣彼得小学小一入学简介会

日期：7月3日（星期五）

时间：18:00 - 20:00

地址：西营盘山道70号

报名日期：即日起至7月1日

报名连结：＞＞按此＜＜

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