尖沙咀龙堡国际自助餐买一送一低至$167任食海鲜刺身 免费玩「小小大厨工作坊」｜亲子优惠

天气闷热，周末想跟孩子去放电，也只好躲在室内。爸妈们想找个地方舒舒服服叹一叹，可以到位于尖沙咀九龙公园旁的龙堡国际「园林阁咖啡室」，其早午自助餐时段更有免费「小小大厨工作坊」，小朋友可以在厨师带领下亲手体验制作美食，爸妈又可享用丰富自助餐，一举两得！今日（26日）尖沙咀龙堡国际自助餐更有买一送一优惠，低至$167即可大叹海鲜刺身。即睇自助餐优惠详情，快快入手去跟孩子边食边玩。

亲子优惠｜龙堡国际自助餐3小时任食海鲜

尖沙咀龙堡国际园林阁咖啡室午市自助餐的冷盘与海鲜区有多款新鲜刺身寿司及冻海鲜，如面包蟹、鲜虾与青口，现煮面档提供浓郁的红烧牛肉面，铁板烧区则有鸡串、五花肉等惹味烤物；另有参巴酱炒虾、印式烤羊肉、胡椒猪肚鸡等，食物种类丰富。

（图片来源：KKDay）

自助晚餐以「台湾味道」为主题，3小时内尽情享用浓浓台湾风味，如卤味拼盘、台湾盐酥鸡、辣酒煮螺、贵妃鸡及台式古早味蛋饼，还有面档主打的红烧牛肉面及多款经典台式美食，当然也有雪花蟹爪、冻熟青口、冻熟翡翠螺、冻熟虾及精选刺身，现场铁板烧即席烹调香草羊架、大虾、牛舌、鲈鱼，香气四溢。即切烤肉如纽西兰西冷、威灵顿牛柳及威灵顿三文鱼，而甜品区则以芋圆红豆沙、凤梨酥以及一系列特色甜品搭配Mövenpick雪糕。

*七月及八月期间逢星期六日，客人凡惠顾晚市自助餐均可获蟹肉素翅灌汤饺一份。

（图片来源：KKDay）

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家庭同乐自助早午餐 免费「小小大厨工作坊」

「家庭同乐自助早午餐」有冰镇大虾、雪蟹脚、鲜蚬及纽西兰青口，还有寿司与卷物，配上沙律吧的多款新鲜蔬菜、超级食物藜麦及丰富配料，以及烟三文鱼、帕玛火腿哈密瓜，清新鲜味。另有欧式经典美食，如香煎羊扒、蒜蓉牛油大虾及芝士焗帆立贝，也有粤式烧味、松露干烧伊面及经典的八宝冬瓜粒汤。妈妈最关注的甜品就有杨枝甘露、草莓芝士蛋糕、芒果布丁及各款冰淇淋。小朋友也可尽情食棉花糖、爆米花呢！

（图片来源：KKDay）

「家庭同乐自助早午餐」设有互动站点与童趣角落，11岁或以下小童更可即场报名参加「小小大厨工作坊」，由厨师带领亲手体验制作美食，爸妈又享用丰富自助餐，更可为小朋友拍照留念，用餐期间更可无限量畅饮精选气泡酒、红酒及白酒，大人、小孩都能尽兴。

（图片来源：KKDay）



【快闪｜买一送一】自助晚餐

用餐时段：18:00-21:00

优惠：

．星期一至五HK$634/2人，平均HK$317/人（原价HK$581/人）

．星期六、日及公众假期：HK$670/2人，平均HK$335/人 (原价HK$614/人)

（已包括原价加一服务费）

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【快闪｜买一送一｜长者限定】自助晚餐

用餐时段：18:00-21:00

优惠：

．星期一至五HK$514/2人，平均HK$257/人（原价HK$471/人）

．星期六、日及公众假期：HK$550/2人，平均HK$275/人 (原价HK$504/人)

（已包括原价加一服务费）

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【快闪｜买一送一】自助午餐

用餐时段：12:00-14:30

优惠：

．星期一至五HK$334/2人，平均HK$167/位（原价HK$306/人）

．星期六、日及公众假期HK$370/2人，平均HK$185/位（原价HK$339/人）

（已包括原价加一服务费及茶芥费）

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【快闪｜买一送一｜长者限定】自助午餐

用餐时段：12:00-14:30

优惠：

．星期一至五HK$286/2人，平均HK$143/位（原价HK$262/人）

．星期六、日及公众假期HK$310/2人，平均HK$155/位（原价HK$284/人）

（已包括原价加一服务费及茶芥费）

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【快闪｜低至55折】自助午餐

用餐时段：12:00-14:30

优惠：HK$181起/人（原价HK$339/人）

（已包括原价加一服务费）

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（图片来源：KKDay）

【快闪｜低至7折】自助早午餐

用餐时段：星期日11:30-14:30

优惠：HK$438/人

＊于早午自助餐时段内，家长可携同11岁或以下小童即场报名参加「小小大厨工作坊」

（已包括原价加一服务费）

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月26日 18:00 至 7月2日 23:59

用餐日期：2026年6月27日 至 8月31日

用餐地址：香港尖沙咀柯士甸道8号龙堡国际园林阁咖啡室

*开放预订至 8月 31 日，八达通用户尊享满优惠码【26OT75】HK$600减 HK$75

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