2本绘本学会建立自我形象 他人怎样「看」我？如何得到他人的认同？｜好书推介

好书推介｜谁都想给他人良好的印象。当外表发生了变化，他人会用甚么眼光来看我？我是否能肯定地得到他人的认同呢？这些在成长的过程中无可避免的问题，需要健康的自我形象帮助我们去面对。

儿童绘本推介1：《哈利海边历险记》

《哈利海边历险记》中的哈利是一只小狗。牠随着主人一家到沙滩，却因为太阳伞太小被赶出去，于是四处寻找可以躲起来的地方避开刺眼的大太阳，可是牠无论到哪里都被嫌弃驱赶。可怜的哈利离开人多的地方，竟然在海浪中被一堆海藻盖着了整个身体，摇身一变成为没有人见过的「怪物」，因此引起了一连串的恐慌。这只怪物因为海藻帮牠隔绝了太阳，使牠感觉很凉快；加上海水进了耳朵，不太听到声音，所以虽然看着他人对自己大呼小叫，也没有受到影响，只是一心想找回自己的主人。

儿童绘本推介1：《哈利海边历险记》（图片来源：受访者提供）

撕掉外在标签 寻回内在淡定

海藻遮盖了哈利的身体，使他人无法辨识牠，并在同时各自诠释牠的身份。有时候他人对自己会有各种的期望，一旦未能迎合世界的标准就会被冠以「古怪」的标签，这些标签就如哈利身上的海藻。当外表的古怪并没有真正定义自己的时候，外在的混乱并不能阻碍自己追求目标。当单纯的哈利没有把焦点放在负面的影响上，海藻反成为牠的屏障，隔开了众人的指指点点。虽然哈利看似是风波越滚越大的始作俑者，但牠在整个故事中却一直保持淡定开朗，好像外界发生的一切都与牠毫不相干，最后仍旧保持笑容与主人重聚。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《小狮子多多》

如果说哈利的故事是在于不被「外界的误会」影响，那么《小狮子多多》更像在把读者带进「内心的震荡」。多多同样遭遇外表的变化，但牠的起点不在海边的走失，而是在森林的大火。狮子是万兽之王，牠们的鬃毛威风凛凛。可是森林大火的时候，多多为了营救被困的小动物，导致自己的鬃毛被火烧了，而烧光了的鬃毛是不会重新长出来的。同样是外表的改变，哈利是暂时性和不自觉的，多多却是不可逆转的 —— 这转变是一道永久的伤痕。

儿童绘本推介2：《小狮子多多》（图片来源：受访者提供）

历经逆境蜕变 活出真正价值

当失去了鬃毛，象征的威风也仿佛随之而去。这份对自我形象的怀疑会令人害怕他人的眼光，以为不再完美的外表会遭人嫌弃，渐渐把自己困进孤独的情绪中。多多的修复不在于解除外界误会，而是要重新面对外界及自我的评价。

（图片来源：受访者提供）

当朋友以幽默与感恩迎接多多的出现，再次肯定多多的伟大不是建基在亮丽的鬃毛（虽然没有了很可惜），而是体现在牠舍身助人的高尚情操中。这令牠看见友谊真正的价值，使牠逐步认识到外表只是表象，并在情绪得到接纳后，重建内在的力量。孩子在成长的过程中，身体外表的转变可能会有未如理想的情况，希望当他们为多多失去鬃毛而难过的同时，也能明白个人的自我价值并不由外表决定，记得如何做自己才是最重要的。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

文、图：花生˙莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。www.expressive-art-journey.com

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