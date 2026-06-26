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7.1优惠｜澳门新濠影汇水上乐园激抵$71玩齐双园区 星汇餐厅早餐$71｜澳门亲子好去处

亲子
更新时间：10:10 2026-06-26 HKT
发布时间：10:10 2026-06-26 HKT

澳门亲子好去处｜未正式放暑假，但大、小朋友「个心」已放飞去玩！想带小朋友去澳门玩两天，即刻为大家安排最抵玩行程！澳门新濠影汇水上乐园与 星汇餐厅自助餐有7.1优惠，低至$71就可以玩齐两个园区！同时入手今日（26日）限量快闪新濠影汇星汇餐厅Spotlight自助早餐，$71就可以尽情食个丰富早餐再去玩，抵过食茶餐厅呀！

澳门亲子好去处7.1优惠1：新濠影汇水上乐园$71玩齐双园区

新濠影汇水上乐园为亚洲全天候、全年开放的室内水上乐园之一，亦是澳门唯一室内水上玩乐热点。这里拥有澳门唯一巨型水泡滑梯，水上玩乐设施更配合酒店主题及景点，延伸滑水道至室外以亦有更大空间感。除了$71优惠，另设6折低至HK$299/位，加HK$1起升级连星汇自助午餐人均低至HK$499！

（图片来源：新濠影汇）
（图片来源：新濠影汇）

16 个以太空为主题的游乐设施，包括结合刺激攀升及冲刺下水的极速水上过山车、全城唯一室内冲浪模拟器，以及 7 个滑水道设施、2 个造浪池、一个横跨室内室外的「天际星空池」、246 米星空激流之旅、以及 3.7 米深潜水池，同时挑战平台跳水及攀岩历险的「天崖海角」。

（图片来源：新濠影汇）
（图片来源：新濠影汇）

 

点击图片浏览新濠影汇水上乐园：

新濠影汇水上乐园亦有户外园区，一家大小可在户外园区玩水晒太阳之余，更可挑战 20 米高 的「冲天水龙卷」5 条滑水道，还有多条滑梯、瀑布连嬉水点共 62个，更有瞩目全场的「黄金大水桶」定时倾倒；也有小朋友专属的嬉水乐园，以及以热带森林河流为主题的「绿野游踪」漂流之旅。乐园亦有太空站空间，玩得累可了享受美食，补充能量再继续畅玩。

（图片来源：新濠影汇）
（图片来源：新濠影汇）

【7.1假期优惠｜HK$71/位｜大小同价】水上乐园室内及户外双园区
使用日期：2026年6月26日至7月1日
优惠：HK$71/位（原价成人HK$498/位）
*身高不足1米婴幼儿免费入场（需出示有效证件入场）
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【7.1假期优惠｜6折双人票低至HK$299/位】6-9月门票（大小同价）｜水上乐园室内及户外双园区
使用日期：即日起至9月
优惠：6月及9月HK$299/位（原价成人HK$498/位）；7-8 月 HK$388/位（原价成人HK$580/位）
*身高不足1米婴幼儿免费入场（需出示有效证件入场）
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【7.1假期优惠｜+HK$1起连自助午餐｜双人组合HK$499/位起】2位自助午餐＋2张水上乐园门票
使用日期：即日起至9月
优惠：
．6月及9月：HK$998/组2位，平均HK$499/位（原价成人HK$892/位）
．7-8 月：HK$1,158/2位，平均HK$579/位（原价成人HK$974/位）
*方案包括：2位星汇餐厅自助午餐＋2张水上乐园室内及户外双园区门票
*身高不足1米婴幼儿免费入场（需出示有效证件入场）
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优惠详情：
优惠期(预订期)：2026年6月26日15:00至7月2日23:59
营业时间：12:00-20:00（请以官方网站为准）
乐园地址：澳门路氹连贯公路三楼（新濠影汇）

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*以下优惠页面领优惠码享折上折；全线澳门产品满HK$500享82折，最高减HK$100；全线美食产品满HK$600减HK$100！
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澳门亲子好去处7.1优惠2：新濠影汇星汇餐厅自助早餐快闪$71


贯彻新濠影汇华丽装潢派艺术风格，「星汇餐厅Spotlight」同样星光闪烁。星汇海鲜烤肉「自助午餐」有多款冷盘海鲜、巧手点心、各式烤肉烧味、生滚鲍鱼海鲜粥、刺身寿司等，亦设儿童美食区及缤纷甜品区。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

而星汇海鲜烤肉「自助晚餐」亦有优惠，美食选择更丰富，有席切原条黄鳍吞拿鱼、巴西式烧烤炉源源烤制安格斯西冷牛扒、纽西兰羊架、澳洲猪肋骨、大虾、波士顿龙虾、深海龙趸、大连鲜鲍鱼、时令生蚝、雪蟹脚、切肉、镬气小炒、印度烤肉咖哩、中式烧味、铁板烧、刺身寿司、甜点，亦设儿童美食区。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【7.1假期优惠｜低至HK$71/位】星汇自助早餐
用餐时间：07:00-10:30
优惠：HK$71/位（原价HK$262/位）
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【7.1假期优惠｜输入优惠码「26SPB1G1」买一送一】星汇自助午餐
用餐时间：12:00-15:00
优惠：HK$788/2位，平均HK$394/位（原价HK$394/位）
*输入优惠码「26SPB1G1」后，HK$394/2位，平均HK$197/位
（已包括原价加一服务费）
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【7.1假期优惠｜输入优惠码「26SPB1G1」买一送一】星汇自助晚餐
用餐时间：18:00-22:00
优惠：HK$1,384/2位，平均HK$692/位（原价HK$692/位）
*输入优惠码「26SPB1G1」后，HK$692/2位，平均HK$346/位
（已包括原价加一服务费）
购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年6月26日15:00至7月2日23:59
使用日期：2026年7月1日至9月30日
地址：新濠影汇酒店明星汇二楼

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相关交章｜$28澳门船飞优惠 香港往返澳门喷射飞航船票送上网卡 附4大澳门亲子好去处

 

 

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