荃新天地 x JUMPTOPIA消暑水战Party 商场玩户外水上攻防战区/充气弹床坐漂流船｜亲子好去处

亲子好去处｜步入炎夏，走出室外就如陷入火炉，炙热难耐，把不得随时随地可以玩水消暑降温。如到荃湾shopping，爸妈可考虑带孩子去荃新天地的全港首个结合小小航海探险家训练与户外水上攻防夏日乐园，在商场一样可以齐齐消暑狂欢。活动将设有户外与室内两个主题游乐区，趁有早鸟优惠快快手入手门票去玩。

亲子好去处｜充气弹床玩漂流船 户外水上攻防战区7大互动水上装置

荃新天地 x JUMPTOPIA合办的「向伟大航道启航」 水战Party设有户外与室内两个主题游乐区。商场中庭将化身为小小航海探险家训练基地，各位小探险家们可乘坐专用漂流船，在迷雾与声效导航中完成航海探险训练，并解开隐藏密码；「探险船甲板区」设有多重关卡，小朋友需穿越障碍、翻越防御墙及弹跳平台，模拟海上航行时面对的未知挑战，最后要于六米高的「极速逃生滑道」一滑而下，全面提升身体协调与反应力。

室内主题游乐区可以坐漂流船，还有不同的关卡等大家去挑战。（图片来源：《亲子王》）

直径达10米的圆形水池水战区

户外花园广场则设有全港首个商场「户外水上攻防战区」，内有结合动感、科技与亲子共融元素的七大互动水上装置。水战园区中心有直径达10米的圆形水池，小朋友可于「探险船」上展开激烈水战，持有入场手带的小朋友可使用场内提供的基本款水枪进行近距离混战，亦可到场内补给站选购射程更远、水量更大的高级水枪，进一步提升刺激感。玩乐区亦有会定时倾泻巨型水花的「水花巨塔」，也有顶部持续洒水形成柔和水幕的「蘑菇喷泉区」，以及融合STEM元素的「水动科技基地」，喜欢刺激玩意必玩「冲刺滑翔道」，藉著水流冲力在水面上滑行！

想不到商场有如此好玩的消暑活动，爸妈们可放心去shopping了。（图片来源：《亲子王》）

年龄小一点的孩子又可玩「五角星水轮转盘」，透过多方向感应水柱设计，可转动装置触发不同喷水效果，提升探索乐趣与互动性；而「水幕凯旋门」则以拱门式设计结合流动水幕，营造仪式感十足的入场体验，亦是极具视觉效果的拍照位置。

（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览亲子好去处详情：

JUMPTOPIA向伟大航道启航水战PARTY

日期：即日起至8月31日

时间：星期一至五 12:00 - 20:00；星期六、日及公众假期 11:00 - 20:00

地点：荃新天地1期中庭及花园广场

室内游乐场门票：星期一至五（平日）$58 / 25分钟，$88 / 50分钟；星期六、日及公众假期 $68 / 25分钟，$118 / 50分钟

户外水上乐园门票：星期一至五（平日）$118 / 50分钟；星期六、日及公众假期 $148 / 50分钟

早鸟门票发售日期：即日起至6月25日

早鸟门票售价：正价门票9折优惠

其他优惠：全线Kiztopia及Bouncetopia之游乐通行证持证人于活动期间到现场购票即可获得全单88折优惠。

购票连结：＞＞按此＜＜

*大小同价；身高未足120厘米小朋友需由已购票之成人陪伴入场。

*神秘湾漂流（漂流船）仅限体重40公斤或以下的3至12岁儿童游玩。

相关文章｜儿童职业体验｜AEON小小理货员体验营活动 AEON Dream学习货场整理/了解百货营运