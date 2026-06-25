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10位校长推介20个免费网上学习平台 打造暑假家居学习营｜《亲子王》新一期精选

亲子
更新时间：13:17 2026-06-25 HKT
发布时间：13:17 2026-06-25 HKT

来到6月底，一个学年终将结束，长达个半月的暑假近在眼前，相信不少家长已经为孩子安排了暑假活动，放松身心。玩乐有时、学习有时，若然游玩之间能轻松学习新知识、增进学科能力，家长必然乐见其成。集合了多位小学校长精心推荐，连串有用网上资源一次过公开，暑假学习营，就在你家。

油蔴地天主教小学（海泓道）陈淑仪校长 慢下来感受生活

不少家长认为AI对未来学习及工作很重要，可能希望子女在暑假期间加以学习，不过油蔴地天主教小学（海泓道）陈淑仪校长认为，现时学校教育或日常生活中，孩子已很容易接触AI，所以鼓励家长于暑假期间，暂不将AI方面的学习放于首位。「我们不妨重拾一些人性化的应用技能，好像跟妈妈学煮饭，这不仅是生活自理能力的训练，更是一个实践爱德与感恩的过程，促使人与人之间的情感交流。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
油蔴地天主教小学（海泓道）陈淑仪校长（图片来源：受访者提供）
油蔴地天主教小学（海泓道）陈淑仪校长（图片来源：受访者提供）

和富慈善基金李宗德小学潘嘉璇校长  勿单向灌输式学习

每位孩子都是独特的学习者。和富慈善基金李宗德小学是Apple Distinguished School，在推动电子学习时，核心理念不是让孩子成为科技的「被动消费者」，而是培养他们成为「主动创造者」。潘嘉璇校长说：「我们不鼓励家长在暑假让孩子进行单向灌输式、或重复操练式的电子练习，以下推荐具『创作与思考呈现』空间的数码工具，都能让孩子主动将暑期的所见所闻、思考与知识，转化为具体的数码作品，实践自主学习。」

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
和富慈善基金李宗德小学潘嘉璇校长（图片来源：受访者提供）
和富慈善基金李宗德小学潘嘉璇校长（图片来源：受访者提供）

佛教林金殿纪念小学吴永雄校长 多尝试不同事物

暑假不是停下来，而是换一种方式成长，香港佛教联合会会属小学校长会主席、佛教林金殿纪念小学吴永雄校长深明此理，强调暑假不是要「学满满」，而是让孩子尝试不同事物、发现自己喜好。「可以每天有一小时『无电子产品时间』，善用来做运动、做家务甚至纯粹发呆，对脑部发展大有裨益。」

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
香港佛教联合会会属小学校长会主席、佛教林金殿纪念小学吴永雄校长（图片来源：受访者提供）
香港佛教联合会会属小学校长会主席、佛教林金殿纪念小学吴永雄校长（图片来源：受访者提供）

圣公会奉基小学校长黄悦明校长 栽种培养责任感

将孩子的天赋兴趣发挥到极致，并获得至大成就，相信圣公会奉基小学校长黄悦明博士大有资格分享。学习早已超越课室，黄校长认为孩子趁着暑假，透过欣赏有关科学知识的短片，既能认识科学原理，又能提升英语听读能力，实在最好不过。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
圣公会奉基小学校长黄悦明博士（图片来源：受访者提供）
圣公会奉基小学校长黄悦明博士（图片来源：受访者提供）

圆玄学院陈国超兴德小学赖子文校长 全力学习AI

问圆玄学院陈国超兴德小学赖子文校长：学生该如何善用暑假？他立即回复：「小朋友必须立即学习AI的各方面应用，暑假正好是自学AI的好时机。」赖校长坦言今日孩子，就是未来世界的大人，有必要从小装备自己。「未来世界的机械人是如何应用呢？AI各项领域的板块，将来如何帮助人类呢？这些都交给我们的孩子好好去思考。」

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
圆玄学院陈国超兴德小学赖子文校长（图片来源：受访者提供）
圆玄学院陈国超兴德小学赖子文校长（图片来源：受访者提供）

想知更多校长们推介的学习平台，就留意今次《亲子王》「封面故事」的详细报道。

童心舵手谈玩具业转型 玩具"反"斗城亚洲商品副总裁梅象年：「让实体玩具拉近亲子心。」

身处满布玩具的环境下工作，会不会特别快乐？玩具"反"斗城亚洲商品副总裁梅象年（Johnny）的办公室，应该可以给予答案 ── 掌控中国内地、香港、台湾、日本、新加坡、马来西亚、泰国及汶莱等八大主要市场商品营运，于办公室围绕他的是密密麻麻的公仔与模型，当这些玩意多到快要「逼出门口」，他看着看着就已经乐在其中。有他当爸，女儿应该很幸福……「别误会，玩具可不能任意拿回家玩啊！」Johnny瞇起眼笑道。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

夏日玩水乐 5大推介

夏天除了去泳池、沙滩和水上乐园，7至8月还有不少适合小朋友去玩水的消暑活动！快快收藏今期《亲子王》「玩乐提案」的活动推介，带孩子去充气城堡水池放电，去玩水战兼泥浆浴，也可在溪流山涧嬉水，更可亲亲大自然一尝插秧呢！

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

 

想了解更多「封面故事」、本期的其他升学教养内容及假日有何亲子好玩推介，即扫描《亲子王》网页（https://www.stheadline.com/parenting/亲子）参阅更多。   

新一期《亲子王》现已出版，于各大7-11及OK便利店有售！

《亲子王》第834期
发售日期：6月25日（星期四）
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