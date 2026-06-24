世界杯2026｜佛教志莲小学办「世界杯之夜」引两极热议 改办「同乐日」

四年一度的世界杯正举行得如火如荼，本港多个商场都有举办直播活动，成为全城焦点。早前网上流传位于将军澳的佛教志莲小学拟于暑假期间在校内举办「世界杯之夜」，邀请学生在凌晨2时30分返回学校观看直播，随即引来网民两极反应。根据校方最新发出的新闻稿，学校宣布已积极因应各界及家长意见优化活动安排，将深夜观赛活动改于7月12日（星期日）上午以「同乐日」形式举行。

原拟凌晨2时半返校睇波 网民反应两极

日前有网民在社交平台分享一张小学向家长发放的通告，内容有关校方拟于7月15日凌晨2时半在校内举行「世界杯之夜」，称让学生体验大型体育盛事的热烈气氛，培养体育精神，并促进家校合作与亲子关系。活动集合时间为凌晨2时半，放学时间为清晨6时。

活动通告在网上流传后网民意见两极。有不少网民赞扬活动贴地，满足了自己的「儿时幻想」，留言指「真系可能一生人得一次嘅体验」等，但同时也有大批网民质疑活动不适合小学生，更有人考虑到实际交通问题，反问「2点半地铁已经闩咗啦」。

校方最新新闻稿回应 澄清通告纯属初步意向调查

针对今次活动引起的广泛关注与讨论，校方在今日（6月24日）发出的最新新闻稿中作出澄清及回应。

「为积极回应及重视社会各界与家长的意见，校方将会优化于暑假期间举行的『世界杯之夜』活动安排，让更多家长和学生能够亲身参与这项『四年一度』的体育盛事。

日前向家长发出的『世界杯之夜』活动通函，纯属初步的家长意向调查。对于今次活动引起各界关注与讨论，本校谨此致谢。

校方经仔细考虑，并根据家长的意向，本校决定将『世界杯之夜』调整为2026年7月12日（星期日）上午，以同乐日形式举行。冀能使更多家长与子女透过亲子观赛、互动体验及学习摊位等，让大家可以在真实情境中去学习尊重、合作、坚毅、欣赏等价值观，同时鼓励学生多做运动、培养健康生活习惯。

本校感谢各界关注，期望与各位继续同行，陪伴孩子健康快乐地成长。」

校方最新发出的新闻稿指已积极因应各界及家长意见优化活动安排，将深夜观赛活动改于7月12日（星期日）上午以「同乐日」形式举行。

校方澄清该通告为意向调查。（图片来源：《星岛日报》）

活动通告在网上流传，网民意见两极，有不少网民认为是赞扬活动是满足了自己的「儿时幻想」，称赞「几好，学校肯癫」。（图片来源：《星岛日报》）

亦有人考虑到实际交通问题，「2点半地铁已经闩咗啦」。（图片来源：《星岛日报》）