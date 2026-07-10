AI学习｜本地家长对子女的升学规划，不少也放眼海外，其中英国仍然是负笈海外首选。平日我们的话题多围绕小学教育或升中选校，今次不妨「拉长战线」，从大学选科的角度，审视经历AI洗礼的全球教育趋势，借以为孩子现时的教育方向作出合宜规划。作为富经验的升学顾问，英识教育升学顾问Iris Cheung，正好就「文理并重」这个世界性教育新趋势，给家长一些专业意见。

AI学习｜研究型学习应对AI世代 3种能力提升「提示prompting」精准度（示意图 / AI生成图）



勿追赶「潮流学系」

I：Iris

Q1：以英国大学申请为例，近两年是否关于AI的科目特别受欢迎？

I：这说法是正确的。疫情后的英国大学选科情况，其中Computer Science可说受全球学生欢迎，不止香港学生趋之若鹜，大部分东南亚、印度及非洲的学生，他们都会以Computer Science、人工智能等各方面的科目为首选。想补充一点是，本地尤其是考DSE的学生，如想报读英国的Computer Science会有点难度，主因是当地大学的要求较高，除了数学还一定要修读Physics，而「数学」如只是core math是不足够，必须同时修读M1或M2才有机会。

至于近年最受欢迎的学系，仍然是Business、法律系或Medicine相关的，如Biomedicine（生物医学）。非理科的科目，则以一些具创意例如Design方面，又或心理学等学科仍然受学生青睐，不过心理学有很多范畴，部分也属科学领域，例如有学科是针对脑部的研究，而Human Psychology都甚多学生报读。

英识教育升学顾问Iris Cheung（图片来源：受访者提供）

Q2：选修学系的潮流，在AI加速发展下，是否变化更多？

I：在AI加持下有更多变化，是必然。每天睇新闻，都会见到Google、Amazon和Oracle这科技三大巨头的消息，可是近年她们的跌宕也大。说到这里我也好矛盾，数年前科技方兴未艾，吸引很多学生修读电脑或早期的人工智能科目，可是现在这些科技巨头都在裁员，甚或没有职位供应，毕业生难免徬徨不安，而这份忧虑更波及家长。

遇到不少家长感叹，昔日所认识的铁饭碗，现在已变成「普通饭碗」，Banker、律师等过往被视为高薪厚职的精英行业，好像渐渐失去黄金铠甲，家长大为焦虑「究竟我的下一代应该做甚么？」这一刻，我认为家长更应尊重孩子的喜好，让孩子选读真心喜欢的学科，定然比追赶「潮流学系」更有利长远发展。

（图片来源：Pexels）

Q3：黄仁勋提到AI时代，语言及文字能力更见重要。以你对英国教育的认识，当地如何培养学生兼顾语文与数理能力？

I：首先要理解，AI在这个时刻已经成为一种「语言」、学习上的基础（infrastructure），是生活中不可或缺的一部分。这个世代的孩子，实在很需要学习与AI对话，彼此平起平坐。AI需要你给予提示（prompt），而提示的关键就是语文。这个语文处理，不再是从前做阅读理解那种有对错之分，因为AI的回应是来自机器学习（machine learning），你看了它的答案，再进一步表达自己的看法，促使「提示能力」（prompting）更为精准，而这也是集文学、语言表达能力和批判性思考这三种能力，并且是未来学习能力高低的关键。

（AI生成图片）

借镜对英国教育的熟悉，为何外国的教育能迅速做到这点，而亚洲相对较弱呢？首先是文化的差异，我们自小习惯背诵、考试、追求高分、害怕犯错，可是面对AI，你不能怕错，也不用怕错。以英国教育为例，它们非常重视专题式学习，无论是考题设计、课程还是教学模式，背后都有很多研究支撑。你读科学，不止是读「光合作用」；读数学，也不是记住所有公式就行。当中有一个很重要的元素，就是课业，那么课业该如何表现？同样离不开文字处理。

你需要做research ，就要有阅读网上资料的能力。当要进行评估时，甚至要自己挑战自己的论点，这些训练，英国是从中学课程便开始，而IB课程更加强调跨学科能力，学生需要处理大量不同的资讯。升到大学，英国一直以来重视研究型学习（researchbased learning），就算修读工科，都需要阅读大量资料或数据。英国的跨学科教学及教育制度，正好帮助学生装备自己，应对AI世代。

背书工具 不是顶尖大学所须

Q4：如果家长准备让孩子到英国升读初中或高中，目前小学阶段，你会建议该做哪些事来保留孩子的文科热情，同时不让数理成为未来的绊脚石呢？

留孩子的文科热情，同时不让数理成为未来的绊脚石呢？I：关键在于阅读和探究，而且是真正拿起一本书看，不是只在YouTube看短片。YouTube的演算法，只是为了让你不停滑手机，而阅读则需要慢慢咀嚼，遇到不明白的句子还要重复细看。在这个过程中，你才能训练出对文字的敏感度、理解能力，也让大脑有思考空间。家长们，趁孩子还未出国留学，真的尝试一起看书吧！可以反复看同一本书，而不是读完一次就算。当看第二次时，一定会有不同的感悟，看完后尽量和孩子一起讨论：「这本书的中心思想是甚么？作者为何会写这本书？他的背景是怎样？」在沟通的过程中，大人和小朋友都获益良多。

亲子共读，会带来意想不到效果。（图片来源：PhotoAC）

Q5：你是升学专家，同时是幼儿的妈妈，现在谈孩子的教育规划会太早吗？

I：毕竟跟先生皆从事升学顾问，怎会没去想？（笑）。你问我现阶段的想法，我会想给孩子更多思考空间，希望他们能自己找答案。大女现在两岁半，开始会问问题了，她很喜欢问：「爸爸在哪儿？」本来我可以回答「公司」。但我会反问她：「你认为这个时候爸爸在哪里呢？」其实她心里有数，只是想发问而已，通常她会笑住回答：「爸爸在office。」当然，如果她问的真是不懂得的问题，我会引导她自行找出答案，而不是直接告诉她，否则便失却自己思考的机会。用这个「底层逻辑」来看学习，如果孩子从小习惯直接得到答案，长大后就只会等待别人给他答案，而不会主动寻找。

为何我在意这方面？因为见过很多来做升学辅导的家庭，去到选科时，很多学生根本没有自己的意见，结果无从入手。所以现在总是提醒自己，我只是孩子成长的一个辅导者，引导她自行发现世界。

（图片来源：PhotoAC）

文：刘佩桦 图：受访者提供、资料图片

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