AI学习｜善用AI工具成文科高材生 理科 x 文科最佳示范 多表达锻炼文字敏感度

AI学习｜构思这个题目时，最伤脑筋是找访问人选。美国有黄仁勋，幸好在香港18区中人口密度最高的观塘区，找到教育科技初创平台GRWTH的副行政总裁黄思伟（Angus）。Angus本是工程师，后转职科技界指标Microsoft出任教育事务主管，开始涉足学界做教育科技；后来Angus离职走入本地初创界，这个背景跟家长分享如何在AI时代保持人文素养，实属最好不过。

（图片来源：PhotoAC）

不用太早定型

见证学界推行「数字教育」过程，Angus认为最令人鼓舞是，近年不同学校的投入度都更广泛更具深度。「校方对AI的全面采用，早已超越过往e-smart 2.0电子学习的范畴，个人最欣喜是各科目的老师，都尝试在不同层面的教学中使用AI，起着带领学生的作用， 而这一股浪潮跟以往最不同的，还有家长的投入。」

教育科技初创平台GRWTH的副行政总裁黄思伟（Angus Wong）（图：李沃涛）

AI无处不在，随着黄仁勋的一番言论，似乎文理兼备的孩子，未来发展将更具优势，从Angus的角度来看，他提醒家长先不用为孩子定型。毕竟现在选科的组合、学习方式已经跟过往不同。Angus指出，时下的学习方式五花八门，知识不再局限在校园，孩子可以透过AI、睇片、上网等（他形容上网是传统方式），为自己真正感兴趣的事吸收知识，即使这些学习过程是碎片化。

小学年代，女儿已懂得用Onenote来自制日记。（图片来源：受访者提供）

由双向讨论 演变为文字敏感



Angus读工程出身，女儿在英国读书已准备入大学，当回到家长身份，女儿擅长AI而高中修读纯文科路线，完全是文理兼备。关于女儿文科方面的培育，Angus说一切只是顺其自然，他认为家长可以一齐想想：文人有甚么特质呢？「他们有能力在海量的资讯中分析推理，因为习惯看很多文字，然后归纳、辩证，所以一直很重视跟女儿讨论。」Angus从女儿由幼稚园开始，刻意有很多谈天时间，经常会告诉她「分享返工啲嘢畀你听」，然后问她今天在家里干甚么？慢慢地，女儿习惯了这种相向讨论和互动，更越来越学懂字里行间所说的意思，Angus形容这是很重要的文字认知。

（图：李沃涛

同时，Angus更着重引导女儿发表意见。「譬如我们每天都会讨论 『今日食咩好？』，如果她说想食鱼，我会问『点解？想食咩鱼？』，这些轻松的聊天，都是让孩子试着解释自己的看法。」在这锻炼过程中，Angus提醒家长要认同孩子，「保持讨论的流动外，还要建立孩子的自信，最重要是当孩子经常使用语言表达时，对文字也会相对敏感。」

至于Angus的首本戏：理科或STEAM的训练，他认为一样重要，因为它能帮助孩子建立逻辑思维。「回头看自己的求学经验，以及观察身边很多孩子的表现，你会发现学霸的成功关键，不在于他们背了几多条公式、吸收了多少知识，而是他们的学习能力本身就较高。」Angus分析在这个资讯爆炸、AI辅助的时代，懂得「如何学习」才是关键，当中一项很重要的能力，就是组织文字。「我会强调，懂得把海量而混乱的资讯梳理成有条理、有逻辑的结构，这样的人自然学得快、做得好。」

女儿曾经数学不合格，于是自制练习，给自己温习数学。（图片来源：受访者提供）

女儿选科 理性引导

说到学习，当然还是要提Angus的女儿，她在A Level选修政治、历史和数学，身边朋友难免都质疑：咦，不行爸爸旧路？「升10年级时要选科，我先问女儿：你将来想做甚么？我们的对话从来没有职业导向，不会说你要做医生、律师，相信大家也想像到，10年后职业的变化会很大，所以不如先问自己长大后最想做甚么？」女儿告诉Angus想有social impact，于是他跟女儿分析：「夸张一点就是想影响世界，那么一是做innovation如Steve Jobs、Elon Musk等这些经典人物，以科技引领时代，要不就是制定一些政策影响全球，如果是这个方向，最后可能是政客或加入政府工作，结果她说两样都可以，我就提议她搜罗一下大学要读甚么科才有助于做politician。」

为了争取养仓鼠，女儿做了详细的「计划书」。（图片来源：受访者提供）

搜寻之下，修读神科PPE（Philosophy, Politics and Economics）就很切合这个方向，基于这个目标下，Maths当然是胆，然后她就尝试先修读Economics。「她试读后发现没有想像中那么多新知识学到，于是drop了，接着她就take了几课Philosophy，发现真的很沉闷（笑），又drop，最终才选定Politics一科。」这个选科过程，看到Angus跟女儿的bonding是如何紧密，因此父亲才能以理科的逻辑分析，引导女儿在文科领域中理性摸索，最终找到真正属于自己的方向。家长们，你们可领悟到甚么？

（图：李沃涛）

Angus策划和女儿一起进行学科以外的活动CitySketching。（图片来源：受访者提供）

Angus也有跟女儿一起打Golf。（图片来源：受访者提供）

100分的感悟

Angus的女儿考GCSE时，英国文学其中一张paper考了100分！Angus朋友笑他招积。「真系叻就要赞，对吗？」对，文科拿100分，真心佩服。「她自小懂得以杠杆原理来温习；一件事只需学得快，未必要学到最精。女儿考试从来不是以拿几高分为重点，而是讲究温习方法和应考节奏，每条题目分配好作答时间，绝不耽误。」Angus女儿最初读英国文学有点吃力，两父女便一起分析评分准则，最终发现弱项是「分析文学」，于是全力钻研技巧，以理科脑攻破文科，坚！

这是女儿的英国文学温习攻略 —— 你明人家为何拿100分了！（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：李沃涛、受访者提供

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