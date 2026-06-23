运动＝支持成长 给家长的平衡教育的5个建议 打破旧观念｜高主教书院前校长杨世德专栏

家长常面对一个两难疑问：孩子功课越来越多，还要让他们运动吗？运动会否分散注意力、拖慢学习进度？事实上，学业与运动从来不是一场零和博弈。对孩子而言，运动是成长的必需品；适量的身体活动，更能反过来提升学习效率与心理韧性。当家长将「运动＝耽误时间」的旧观念，调整为「运动＝支持成长」的新思维，教育的平衡点便会跃然眼前。

调整思维 给家长的平衡教育的5个建议

首先，真正的学习从不局限于试卷分数。它涵盖了知识累积、思维建构、价值观塑造以及解难能力，而这些核心素质往往无法单靠课堂灌输。孩子在运动场上，需要理解规则、经历反复练习并学会坚持；他们在此学习如何面对输赢、管理情绪、与同伴协作，并在挫折中重新站起来。当孩子在运动中筑起这些心理基石，重回书桌时，学习的底气自然更为扎实。

（图片来源：PhotoAC）

其次，运动与学业存在着深刻的互补关系。现代脑科学研究指出，适量运动能促进血液循环，刺激大脑分泌多巴胺，从而提升专注力与思考清晰度。对不少孩子而言，运动能让大脑开机，回到「高效学习」的状态 —— 让他们坐得更稳、心更定、记忆更牢固。相反，若长期将孩子禁锢在书桌前，身体疲劳与精神压力连带引发睡眠质素下降，焦躁感随之上升，温习只会事倍功半。保持适度活动量，才是让学习节奏走得更稳、更持久的秘诀。

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第三，运动是不可或缺的情绪减压阀。面对测验、呈分试与校内考核，孩子的焦虑感若缺乏健康的释放途径，便会在日常生活中悄悄堆积。此时，无论是游泳、跳绳、球类运动，还是简单的家庭远足与单车同乐，都能协助孩子将紧绷的神经放松下来。在安全、可预期的节奏中运动，能让孩子建立更乐观的抗压心态。

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此外，运动能筑起身体的免疫防线。体能佳的孩子较少受疾病困扰，缺课率降低，学习节奏自然不易被打断，进度也更容易维持。家长若能将运动视为一种「预防与支持」的教养投资，就能更有效地维持孩子学习的稳定度。

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在实际操作上，家长毋须逼孩子二选一，而是陪同他们寻找平衡的支点。

周间策略 ：尝试在放学后安排30至60分钟的轻中度活动，让孩子身心先进行「充电」，随后才温习；每周固定安排至少一次系统性运动，如球类或游泳。

：尝试在放学后安排30至60分钟的轻中度活动，让孩子身心先进行「充电」，随后才温习；每周固定安排至少一次系统性运动，如球类或游泳。 周末延伸：假日则可注入亲子同行元素，如家庭郊游、散步步道，更可从中成为跨学科学习的延伸 —— 在路途中带领孩子观察气候、植物与地形，让「动」变得更有教育意义。

最后，最好的教育是身教，而非说教。孩子需要的是榜样，而不仅是规则。当父母愿意放下手机、换上运动鞋，无论是在场边陪伴还是与孩子并肩练习，亲子之间的隐形连结便会悄然建立。

学习提升内涵，运动强健身心。两者兼备，孩子在未来的漫长人生路里，才更可能走得远、走得稳、走得开怀。

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高主教书院前校长杨世德

曾任高主教书院校长，任内大幅提升学校成绩至Band 1A，对中小学升学策略素有研究；本身亦是前香港手球代表队及羽毛球青年军成员，现任多间学校校董并担任香港岛校长联会荣誉会员部执委。

高主教书院前校长杨世德

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